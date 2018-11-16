 Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Сегодня установлен новый антикоррупционный рекорд Украины! Глава архитектурно-строительной инспекции, которого глава Херсонской облгосадминистрации рекомендовал как честного человека, задержан на взятке спустя всего 21 день после назначения!
Этот день войдет в историю! И смех и грех.
13 сентября на совещании с участием вице-премьера Геннадия Зубко, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что коррупционные поборы в системе выдачи разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекции "превысили тарифы Януковича". По результатам совещания были уволены два наиболее одиозных руководителя ГАСИ, на которых было больше всего жалоб - в Херсонской и Одесской областях. Чтобы найти адекватного руководителя в Херсоне, глава ГАСИ Алексей Кудрявцев обратился к к главе Херсонской облгосадминистрации Андрею Гордееву, чтобы он подобрал надежного кандидата. И Гордеев предложил Сергея Циклинского, который был бизнес-партнером Дениса Стороженко, бывшего помощника депутата Гордеева. Циклинский занимал пост начальника отдела по вопросам ГАСК Управления градостроительства Новокаховского городского совета, и в 2018-м перешел на работу в ОГА, рассматривался как кандидат на пост начальника департамента строительства и развития инфраструктуры. Но в результате внезапной вакансии Циклинский получил назначение в областную ГАСИ - и занял свой пост 25 октября.
Как честный и профессиональный чиновник! Для борьбы с коррупцией и ликвидации криминальных схем!"
Бутусов продолжил: "И вот уже спустя три недели, 15 ноября, при вымогательстве взятки в 4500 долларов, Циклинский был задержан сотрудниками Главка "К" СБУ и Генпрокуратурой! Всего три недели! А он уже начал грести взятки! Циклинский предлагал предпринимателю быстро оформить все документы, если предприниматель обратится в ту фирму, которую назвал Циклинский как экспертов в оформлении строительной документации.
Это задержание прямо бьет по репутации главы ГАСИ Кудрявцева и главы облгосадминистрации Гордеева.
Это значит, что схемы поборов с квадратного метра продолжают работать. И работают не только в Херсонской области, но и по всей стране".
"Почему Циклинский действовал так нагло и так быстро начал "обилечивать" предпринимателей? Почему был уверен в безнаказанности? Очевидно, кто-то во власти дал ему гарантии неприкосновенности.
Надеюсь, следующий кандидат на пост главы Херсонского ГАСИ окажется все-таки порядочным человеком", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.
Я Вам 5 по которым берут и брать будут, и Вы б на их месте тоже брали:
1. На такие должности бесплатно никого не ставят, посему нужно отбить затраченное.
2. Ежемесячные платежи наверх никто не отменял, можно конечно быть честным и отвозить з/п, но там планы на месяц больше годовой.
3. Назовите хоть 1 кто понес реальную ответственность ?
4. Не возьмет он, порешают через других, но по любому порешают.
5. Ну если есть возможность, почему б не заработать.
Начинайте с себя. Все 5 причин обсуждайте
со своей совестью,и только.
Тому пример-гарант, он своих детей же не в потужный политех учится отправил, а почему то сразу в Англию.
О своей они позаботились, пример-гарант, он своих детей же не в потужный политех учится отправил, а почему то сразу в Англию.
А Вам субсидию дали и радуйтесь, что не оставили подыхать с холоду и голоду.
Выход надо садить!!! Всех!!!! Если вы думаете, что посадив 10-20 министров поборем коррупцию!!! Нет !!! Общество наше больное!!! И в замен один ворам придут другие!!!!
2. В ООН был принят обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В резолюции осуждаются действия россии в Крыму. "За" документ проголосовали 67 стран. "Против" - 26, среди которых делегации из Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Китая, Кубы, Северной Кореи, Эритрея, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Мьянмы, Никарагуа, россии, Сербии, Южной Африки, Южного Судана, Судана, Сирии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве https://ru.krymr.com/a/news-v-genassamblee-oon-ot-rossii-potrebovali-prekratit-narushenia-v-krimu/29603085.html . Тем временем у оккупантов и коллаборантов случилась ожидаемая истерика http://atr.ua/news/180152-prinataa-v-oon-rezolucia-po-krymu-vyzvala-isteriku-u-okkupantov3. Захарова вышла из коматоза и заявила, что "Керченский пролив находится под полным суверенитетом россии как единого прибрежного государства". Еще что-то там про международные договоры вспомнила между Украиной и россией, которые россия типа соблюдает. Какие же мерзкие твари… https://ru.krymr.com/a/news-rossia-obiavila-chto-kerchenski-proliv-pod-ee-polnim-suverenitetom/29602637.html4. Оккупанты грозят "мерами защиты" из-за задержаний украинскими пограничниками судов на Азове, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. Кроме того, рашисты считают, что "задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов на Азовском море строго соответствует международному законодательству". Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что после аннексии в порты оккупированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, значительная часть из которых составляют российские суда, которые обслуживают закрытые Украиной порты полуострова https://ru.krymr.com/a/news-kreml-grozit-merami-zashchity-iz-za-zaderzhanih-pogranichnikami-sudov/29604290.html5. В оккупированном Крыму идет охота на детей. Уже около года, а то и больше, постоянно появляются сообщения о том, что неизвестные заманивают детей в машины и преследуют. Оккупанты всю информацию отрицают. Им проще на Свидетелей Иеговы облавы делать, на крымских татар, украинцев, и за репосты кошмарить. На большее они не способны https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10634282206017290246. В осенний призыв оккупанты отправят служить в россию почти 3000 жителей Крыма. Московская тварь радуется: "Служить вообще надо всем за пределами Крыма. И россию посмотрят, и возмужают". Местные далеко не в восторге: "Вот своего и отправляй". Напомню, что призыв в армию на оккупированной территории является военным преступлением https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1063129967402409986 7. Посмотрите, во что оккупанты превратили Украинскую гимназию в Симферополе, которая до оккупации считалась очень престижным местом для получения знаний. Гимназия была ЕДИНСТВЕННОЙ украинской в Крыму. Сегодня здесь штампуют детей-зомби. Сплошная военщина https://twitter.com/KrimRt/status/10631051626491985928. В военном лагере "Артек" открылась одебиливающая программа для детей "Школа будущих командиров" под девизом "Служить россии суждено тебе и мне" https://twitter.com/KrimRt/status/1063387706909229062 (фото) и https://youtu.be/jdxcMFoiTSk9. Жители Евпатории пятый год живут под звуки "зато не стреляют": "Уважаемые! Кто знает, что за звуки, похожие на взрывы или выстрелы, слышны? Учения какие-то?". Ответы: "(Понаех из Москвы) На полигоне с 2014 почти каждый день", "Полигон в 5 км от города. Учения постоянно", "Тоже внезапно после обеда…", "У нас тут каждый день стреляют и взрывают, мы уже привыкли", "Учения на полигоне" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106313328329743974510. Через центр Керчи прошла военная техника оккупантов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1063356026743910400 11. В Евпатории не только стреляют, но и продолжают отключать свет: "Хотел бы поднять тему по поводу электросетей. В этом месяце 4-ый раз отключают свет, довольно-таки на длительное время - 7-10 часов. В планировке отключения нашего дома нет. Так какого хрена отключают? Анон". Комментарии: "Непорядок", "Да ну бросьте, мы живем в Молочке без воды и отопления, и никто ничего не должен. Администрация Сакского района отмалчивается", "Летом говорили: перегруз. Любопытно, что сейчас?", "Походу, тоже перегруз", "Хорошо, что ещё вода есть" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106313875593303654612. Блэкауты с приходом холодов по всему Крыму участились и стали радовать нас на ежедневной основе http://atr.ua/news/180175-ese-v-neskolkih-rajonah-kryma-proizosli-avarijnye-otklucenia-elektricestva13. Анонимщикам Керчи не нравится медицина по стандартам россии: "Пару слов о нашей больнице им. Пирогова и о ее врачах. Это просто пипец((( Мало того, что попасть к терапевту можно только по записи через Госуслуги, так еще запись на ДВА МЕСЯЦА вперед. Но все-таки после долгожданного посещения шока еще больше. Вот просто интересно, они сами-то понимают, что ПИШУТ????? Это же просто взрыв мозгов. А ГРАФИК РАБОТЫ???? С 8:00 до 15:48. Я проторчала почти день в больнице, осталась одна подпись старшей сестры. Подошла к кабинету, а она мне: девушка, уже 15:50, мой рабочий день закончился!!!! Пипец, две долбаные минуты она, блин, переработалась!!!! Что за народ??!!! Накипело!! Желательно анонимно!" https://twitter.com/KrimRt/status/106337703901995008014. Город Гагра в оккупированной россией Абхазии и оккупированная россией Ялта подписали соглашение о двусторонних связях: "Действительно, нас объединяют общие задачи. Будем делиться опытом". Опыт на фото https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106315375734370304015. Керчь. "Управление единого заказчика", которое занимается объектами капитального строительства, возглавил Сергей Владимирович Степанов, понаехавших из Ростова. Перед ним этот пост тоже занимал рашист из Ростова. Местные, на выход! http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=78104P.S. "Поражает количество крымчан, берущих штурмом центр обслуживания граждан «Документ» в Херсоне. Сегодня было человек 140. Сотрудники центра говорят, что такая ситуация все 6 рабочих дней недели. Скоро весь Крым будет перепаспортизирован по-украински. Причем едут не только за биометрическими безвизовыми загранпаспортами, но и за новыми ID-картами, которые выдают вместо внутренних паспортов-книжек". Крым делает выбор в пользу Украины, в пользу будущего, т.к. смотреть на свое настоящее все страшней.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Какие нахр*н вы, мы христиане, а?
Чего так удивляться от скоропостижности ловли соплеменников за взятки,кумовство, лживость и т.д.?
Утверждает же безапелляционно та самая Книженция на "Б", что все от рождения грешны! Т.е. мы все воры, лжецы и далее по тексту...
Как могут такие избиратели, с какого такого перепугу избрать с дуру праведника в поводыри?
Панове, мозги когда включать будете?
Кацапы ж пытаясь принизить нас называют Свидомыми! Какие нахрен, мы осознанные? А?
Осознанные воры и лжецы осознанно избирают себе таких же как они сами, а потом удивляются, шо избранник украл больше чем сам избиратель!
Вы не думали шо мы избиратели-маразматики?