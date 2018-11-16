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 Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов

Арестом руководителя ГАСИ Херсонской области Сергея Циклинского установлен новый антикоррупционный рекорд в Украине - чиновник проработал на свой должности всего 21 день.

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Сегодня установлен новый антикоррупционный рекорд Украины! Глава архитектурно-строительной инспекции, которого глава Херсонской облгосадминистрации рекомендовал как честного человека, задержан на взятке спустя всего 21 день после назначения!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс. ФОТО

Этот день войдет в историю! И смех и грех.

13 сентября на совещании с участием вице-премьера Геннадия Зубко, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что коррупционные поборы в системе выдачи разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекции "превысили тарифы Януковича". По результатам совещания были уволены два наиболее одиозных руководителя ГАСИ, на которых было больше всего жалоб - в Херсонской и Одесской областях. Чтобы найти адекватного руководителя в Херсоне, глава ГАСИ Алексей Кудрявцев обратился к к главе Херсонской облгосадминистрации Андрею Гордееву, чтобы он подобрал надежного кандидата. И Гордеев предложил Сергея Циклинского, который был бизнес-партнером Дениса Стороженко, бывшего помощника депутата Гордеева. Циклинский занимал пост начальника отдела по вопросам ГАСК Управления градостроительства Новокаховского городского совета, и в 2018-м перешел на работу в ОГА, рассматривался как кандидат на пост начальника департамента строительства и развития инфраструктуры. Но в результате внезапной вакансии Циклинский получил назначение в областную ГАСИ - и занял свой пост 25 октября.

Как честный и профессиональный чиновник! Для борьбы с коррупцией и ликвидации криминальных схем!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА

Бутусов продолжил: "И вот уже спустя три недели, 15 ноября, при вымогательстве взятки в 4500 долларов, Циклинский был задержан сотрудниками Главка "К" СБУ и Генпрокуратурой! Всего три недели! А он уже начал грести взятки! Циклинский предлагал предпринимателю быстро оформить все документы, если предприниматель обратится в ту фирму, которую назвал Циклинский как экспертов в оформлении строительной документации.

Это задержание прямо бьет по репутации главы ГАСИ Кудрявцева и главы облгосадминистрации Гордеева.

Это значит, что схемы поборов с квадратного метра продолжают работать. И работают не только в Херсонской области, но и по всей стране".

"Почему Циклинский действовал так нагло и так быстро начал "обилечивать" предпринимателей? Почему был уверен в безнаказанности? Очевидно, кто-то во власти дал ему гарантии неприкосновенности.

Надеюсь, следующий кандидат на пост главы Херсонского ГАСИ окажется все-таки порядочным человеком", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов 01
Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3097377
 
   
 Топ комментарии
 
Государство прогнило до последней клетки мозга. Суки,думают только о своем кармане...
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...Чиновник проработал на должности 21 день. Очко! (black jack!)
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Так у него было время только до марта - ни минуты на раскачку....сразу в бой... Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8478
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інкубаційний період Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9408 хвороба почала прогресувати
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Какой скоропортящийся продукт, однако, эти чиновники.
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...Чиновник проработал на должности 21 день. Очко! (black jack!)
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Государство прогнило до последней клетки мозга. Суки,думают только о своем кармане...
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Государство-это аппарат для подавления народа и взымания с него налогов.В нормальных гос-х часть налогов идет на улучшения жизни этого самого народа,а не горстки чинуш и депутатского отребья.
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Назовите 1 причину по которой не брать ?
Я Вам 5 по которым берут и брать будут, и Вы б на их месте тоже брали:
1. На такие должности бесплатно никого не ставят, посему нужно отбить затраченное.
2. Ежемесячные платежи наверх никто не отменял, можно конечно быть честным и отвозить з/п, но там планы на месяц больше годовой.
3. Назовите хоть 1 кто понес реальную ответственность ?
4. Не возьмет он, порешают через других, но по любому порешают.
5. Ну если есть возможность, почему б не заработать.
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Причина -будущие своей семьи и детей...
Начинайте с себя. Все 5 причин обсуждайте
со своей совестью,и только.
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Ну это можно смело п.6 добавить.
Тому пример-гарант, он своих детей же не в потужный политех учится отправил, а почему то сразу в Англию.
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Так Вы не смотрите на чужих,а достигайте цели,чтобы там учились ваши дети...
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Ну это можно смело п.6 добавить.
О своей они позаботились, пример-гарант, он своих детей же не в потужный политех учится отправил, а почему то сразу в Англию.
А Вам субсидию дали и радуйтесь, что не оставили подыхать с холоду и голоду.
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Так у него было время только до марта - ни минуты на раскачку....сразу в бой... Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8478
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Так петя в ога ставит людей из системы.Что от этих людей ждать.Сначала покупают должности,потом начинается бизнес))))
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Ви праві: рекорд по схемі "рано гроші- в вечері на крісло". Досвід і "рекорд" верхів не перевершено.
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Это Система!!! И никто не собирался ее демонтировать. Ее просто возглавили.
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Не на что и не на кого надеяться. И уже давно. Все надо по максимуму уводить в автоматизированую сферу. На "человеческий материал" в этом контексте можно смело плюнуть лет на десять минимум.
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В лихие 90е были популярны книжечки в стиле "SQL за 21 день" или "MS Office за три недели". Явно этот парниша читал иную литературу: "Уголовное дело за 21 день" или "Взяточничество для чайников". И сам стал иллюстрацией.
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100500 реХВорм действуют! правда соевые? Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов - Цензор.НЕТ 964Ведь глав обладминистраций назначает непосредственно главный вор страны!!!!А ну докажите обратное,сладкие-пальмомасловые!
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в Книгу рекордов его! Миротворец здесь не поможет.
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Все должны понять простую вещь!!! В нашем обществе это принято!!! Выбирать не из кого!!! Это зеркало!!! Каждый должен в него посмотреть!!! "Активисты", "волонтеры", "антикоррупционеры", "представили гражданского общества", такие же!!! И рвутся к тому же корыту!!!!
Выход надо садить!!! Всех!!!! Если вы думаете, что посадив 10-20 министров поборем коррупцию!!! Нет !!! Общество наше больное!!! И в замен один ворам придут другие!!!!
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бацька ужо готов, надо только на второй срок выбрать. А там почнёт сажать за критику коррупционеров Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9664
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Так а кто их посадит?Продажные мусора,фсбушники,очкатый алкаш,кто?
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глава Херсонской облгосадминистрации рекомендовал как честного человека - до сих пор еще так рекомендуют, что за популизм? Шоколад и то на 5 году уже перестал такие сказки рассказывать
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главе Херсонской облгосадминистрации за 100тыс$ наличкой, абсолютно пофиг кого рекомендовать.
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шо-то ньсмекер в последнее время к-сбу, отбирают хлеб у набу, а как же реформа по разделению труда среди "борцов"? Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4414
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а шо такое... и так 21 день жабу давил... стойкий...
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Ну, во-первых это не первая его должность на госслужбе. Видимо и раньше брал, значит не рекорд, а просто продолжил начатое. И во-вторых. зря его брали сразу. Нужно было вести, чтобы увидеть, куда и кому он понесет дальше.
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Вот яркий пример того, что во власть тут идут только те, кто хочет на этом заработать, а те, кто хочет хоть что то сделать для народа... , да им тупо не дадут первые.
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на крысьме:1. Сегодня ночью оккупанты провели масштабные маски-шоу с обысками по 30-ти адресам в Джанкое в домах членов "Свидетелей Иеговы". Кроме того, оккупанты обвиняют репрессируемых в "тесных связях с украинскими спецслужбами". Есть задержанные, среди которых руководитель религиозной организации Сергей Филатов. Особо обращаю внимание на то, как крымские пропагандоны работают в тесной связке с оккупантами, выполняя все их команды. В сюжете пропагандонша Арзы Хасьянова сообщила, что "совершенно случайно их журналист оказался на месте событий, снимая сюжет на другую тему". Ага, ночью! Орковский спецназовец плохо сыграл на камеру, попросив прыгающего с микрофоном Эдуарда Здорова не снимать его, но уже спустя мгновение пропагандон бежал впереди спецназовца и допрашивал задержанного человека. Для прогнувшихся под путинский режим пропагандонов будет отдельный котел в аду! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1063192731441352705

2. В ООН был принят обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В резолюции осуждаются действия россии в Крыму. "За" документ проголосовали 67 стран. "Против" - 26, среди которых делегации из Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Китая, Кубы, Северной Кореи, Эритрея, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Мьянмы, Никарагуа, россии, Сербии, Южной Африки, Южного Судана, Судана, Сирии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве https://ru.krymr.com/a/news-v-genassamblee-oon-ot-rossii-potrebovali-prekratit-narushenia-v-krimu/29603085.html . Тем временем у оккупантов и коллаборантов случилась ожидаемая истерика http://atr.ua/news/180152-prinataa-v-oon-rezolucia-po-krymu-vyzvala-isteriku-u-okkupantov3. Захарова вышла из коматоза и заявила, что "Керченский пролив находится под полным суверенитетом россии как единого прибрежного государства". Еще что-то там про международные договоры вспомнила между Украиной и россией, которые россия типа соблюдает. Какие же мерзкие твари… https://ru.krymr.com/a/news-rossia-obiavila-chto-kerchenski-proliv-pod-ee-polnim-suverenitetom/29602637.html4. Оккупанты грозят "мерами защиты" из-за задержаний украинскими пограничниками судов на Азове, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. Кроме того, рашисты считают, что "задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов на Азовском море строго соответствует международному законодательству". Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что после аннексии в порты оккупированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, значительная часть из которых составляют российские суда, которые обслуживают закрытые Украиной порты полуострова https://ru.krymr.com/a/news-kreml-grozit-merami-zashchity-iz-za-zaderzhanih-pogranichnikami-sudov/29604290.html5. В оккупированном Крыму идет охота на детей. Уже около года, а то и больше, постоянно появляются сообщения о том, что неизвестные заманивают детей в машины и преследуют. Оккупанты всю информацию отрицают. Им проще на Свидетелей Иеговы облавы делать, на крымских татар, украинцев, и за репосты кошмарить. На большее они не способны https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10634282206017290246. В осенний призыв оккупанты отправят служить в россию почти 3000 жителей Крыма. Московская тварь радуется: "Служить вообще надо всем за пределами Крыма. И россию посмотрят, и возмужают". Местные далеко не в восторге: "Вот своего и отправляй". Напомню, что призыв в армию на оккупированной территории является военным преступлением https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1063129967402409986 7. Посмотрите, во что оккупанты превратили Украинскую гимназию в Симферополе, которая до оккупации считалась очень престижным местом для получения знаний. Гимназия была ЕДИНСТВЕННОЙ украинской в Крыму. Сегодня здесь штампуют детей-зомби. Сплошная военщина https://twitter.com/KrimRt/status/10631051626491985928. В военном лагере "Артек" открылась одебиливающая программа для детей "Школа будущих командиров" под девизом "Служить россии суждено тебе и мне" https://twitter.com/KrimRt/status/1063387706909229062 (фото) и https://youtu.be/jdxcMFoiTSk9. Жители Евпатории пятый год живут под звуки "зато не стреляют": "Уважаемые! Кто знает, что за звуки, похожие на взрывы или выстрелы, слышны? Учения какие-то?". Ответы: "(Понаех из Москвы) На полигоне с 2014 почти каждый день", "Полигон в 5 км от города. Учения постоянно", "Тоже внезапно после обеда…", "У нас тут каждый день стреляют и взрывают, мы уже привыкли", "Учения на полигоне" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106313328329743974510. Через центр Керчи прошла военная техника оккупантов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1063356026743910400 11. В Евпатории не только стреляют, но и продолжают отключать свет: "Хотел бы поднять тему по поводу электросетей. В этом месяце 4-ый раз отключают свет, довольно-таки на длительное время - 7-10 часов. В планировке отключения нашего дома нет. Так какого хрена отключают? Анон". Комментарии: "Непорядок", "Да ну бросьте, мы живем в Молочке без воды и отопления, и никто ничего не должен. Администрация Сакского района отмалчивается", "Летом говорили: перегруз. Любопытно, что сейчас?", "Походу, тоже перегруз", "Хорошо, что ещё вода есть" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106313875593303654612. Блэкауты с приходом холодов по всему Крыму участились и стали радовать нас на ежедневной основе http://atr.ua/news/180175-ese-v-neskolkih-rajonah-kryma-proizosli-avarijnye-otklucenia-elektricestva13. Анонимщикам Керчи не нравится медицина по стандартам россии: "Пару слов о нашей больнице им. Пирогова и о ее врачах. Это просто пипец((( Мало того, что попасть к терапевту можно только по записи через Госуслуги, так еще запись на ДВА МЕСЯЦА вперед. Но все-таки после долгожданного посещения шока еще больше. Вот просто интересно, они сами-то понимают, что ПИШУТ????? Это же просто взрыв мозгов. А ГРАФИК РАБОТЫ???? С 8:00 до 15:48. Я проторчала почти день в больнице, осталась одна подпись старшей сестры. Подошла к кабинету, а она мне: девушка, уже 15:50, мой рабочий день закончился!!!! Пипец, две долбаные минуты она, блин, переработалась!!!! Что за народ??!!! Накипело!! Желательно анонимно!" https://twitter.com/KrimRt/status/106337703901995008014. Город Гагра в оккупированной россией Абхазии и оккупированная россией Ялта подписали соглашение о двусторонних связях: "Действительно, нас объединяют общие задачи. Будем делиться опытом". Опыт на фото https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106315375734370304015. Керчь. "Управление единого заказчика", которое занимается объектами капитального строительства, возглавил Сергей Владимирович Степанов, понаехавших из Ростова. Перед ним этот пост тоже занимал рашист из Ростова. Местные, на выход! http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=78104P.S. "Поражает количество крымчан, берущих штурмом центр обслуживания граждан «Документ» в Херсоне. Сегодня было человек 140. Сотрудники центра говорят, что такая ситуация все 6 рабочих дней недели. Скоро весь Крым будет перепаспортизирован по-украински. Причем едут не только за биометрическими безвизовыми загранпаспортами, но и за новыми ID-картами, которые выдают вместо внутренних паспортов-книжек". Крым делает выбор в пользу Украины, в пользу будущего, т.к. смотреть на свое настоящее все страшней.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Вот какого х*ра мы, вы, все так волнуетесь за томос и церковные дела?
Какие нахр*н вы, мы христиане, а?
Чего так удивляться от скоропостижности ловли соплеменников за взятки,кумовство, лживость и т.д.?
Утверждает же безапелляционно та самая Книженция на "Б", что все от рождения грешны! Т.е. мы все воры, лжецы и далее по тексту...
Как могут такие избиратели, с какого такого перепугу избрать с дуру праведника в поводыри?
Панове, мозги когда включать будете?
Кацапы ж пытаясь принизить нас называют Свидомыми! Какие нахрен, мы осознанные? А?
Осознанные воры и лжецы осознанно избирают себе таких же как они сами, а потом удивляются, шо избранник украл больше чем сам избиратель!
Вы не думали шо мы избиратели-маразматики?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов
 
 
 
 
 
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