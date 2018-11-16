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Все про:Венгрия (754) МИД (4790) Орбан (3) посол (1236)

 Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана

16 ноября 2018 в МИД Украины был приглашен вновь назначенный посла Венгрии Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена об Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Венгерскому дипломату была отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре с.г. по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ректора венгерского вуза в Берегово Орос допросили в СБУ после ее выступления в Будапеште о "фашизме" в Украине. ВИДЕО

Напоминаем, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, о невозможности сотрудничества с нынешним политическим руководством Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097376
 
 
 Топ комментарии
 
люди как свечи.. одни светят и дают тепло, а другие - ректальные..
Ты вася, ректальный!
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Хвати уже оглядываться кто чего сказал. Укрепляйте свои ВСУ, и бейте в рыло всякому и при первой возможности...
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люди как свечи.. одни светят и дают тепло, а другие - ректальные..
Ты вася, ректальный!
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он вообще карикатурный. присмотритесь к нику. там достаточно информации.
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у тебя как.. уже получается?.. главное соей дупло обмазать))
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Канешно за бувшого рыга и олигарха пятра рошеновского.Мяссия,все свои обещания выполнил Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана - Цензор.НЕТ 4701
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ты знаешь значение слова олигарх?))))) вот узнай и приклей его к пете
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Зачем мне это делать.Смесь бизнеса и госчиновника это и есть олигархат.Лучше ты нам поведай,как простой винницкий парень,стал одним из самых богатых людей Украины)))Слесарем работал)))
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Так і за кого голосувати? За орбана, чи за путіна, тьху, х*йло?
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они групнячком баловались? Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана - Цензор.НЕТ 2950 юля посрединке?
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Странный народ , воевали во время Второй Мировой не на той стороне . И сейчас из них лезет дерьмо .
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Ага, и с кацапами резко подружились, странные метамарфозы...
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Хвати уже оглядываться кто чего сказал. Укрепляйте свои ВСУ, и бейте в рыло всякому и при первой возможности...
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послу рило бити не будемо.... а от мадяр можна було б якось потролити....закрити консульство в Берегово....зменшити кількість КПП на кордоні з йобіками Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана - Цензор.НЕТ 4075
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жодних звязків із цією дикою кремлівською колонією.
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А что, как раз надо сказать. И пусть определяются, по какую они сторону границы. Тока пусть знают, что с этим мадьярским руководством им и до рюзьке мiра недалеко. Так что если они думают что они со своими новыми мадьярскими ксивами станут ближе к Европе и её ништякам, то вполне может оказаться что в итоге они станут ближе к русскому миру (см. Даунбасс, Ю. Осетию, Абхазию и т.п.)
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Посла Венгрии вызвали.....Тут явная ошибка.... Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана - Цензор.НЕТ 9890 НАДО- Посла Венгрии выслали!!!!! Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана - Цензор.НЕТ 166
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Нагадую, завтра стартує Всеукраїнська акція
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана - Цензор.НЕТ 7428
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А в чём недружественность? Это просто мнение. Я подобную фразу - С тобой невозможно иметь общих дел, с тобой невозможно разговаривать, произносил сотни раз и посторонним и друзьям.Но мы не стали после этого врагами. Это по крайней мере честно.
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У вас в Ольгино при распиве стекломоя может это и принято. Но если глава государства заявляет что с руководством другой страны нельзя иметь дело, то это в принципе если и не казус белли, то хорошие основания для приостановления дипотношений. Если вы с нами не можете иметь дело, звездуйте на фуй! Придёте когда у вас будет вменяемая власть.

Даже ваше Хуйло только относительно недавно начало такую лексику против Пороха использовать. Когда у Пороха начало получаться (см. безвиз, Томос, джавелины и пр.)
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На хрена ты мне это пишешь?Мне не интересно, зверёк.
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Посла Венгрии пора не вызвать, а просто ПОСЛАТЬ! Желательно вместе с его будапештским патроном и подальше.
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А так же с ЕС и НАТО,правильно?Ты кто такой что бы членов ЕС и НАТО посылать?
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Ну что ж, мадьяры этим в-открытую заявили на кого они коллективно работают. Даже не потрудились чуть изменить кремлёвскую лексику. Ну а Эуропа, само собой, ничего опять не заметит.
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Орбан правду сказал.И что Поросенко может ему предъявить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана
 
 
 
 
 
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