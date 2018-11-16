 Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Венгерскому дипломату была отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре с.г. по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, о невозможности сотрудничества с нынешним политическим руководством Украины.
Ты вася, ректальный!
Даже ваше Хуйло только относительно недавно начало такую лексику против Пороха использовать. Когда у Пороха начало получаться (см. безвиз, Томос, джавелины и пр.)