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Все про:боевик (16390) задержание (5195) Нацполиция (8477) Донецкая область (4126)

 В Новотроицком задержали боевика, служившего в Иловайске

Он подвозил на передовую террористов и снаряды. Мужчине грозит от 3 до 8 лет.

На КПВВ Новотроицкое задержан боевик, служивший в Иловайске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

На линию разграничения 31-летний мужчина приехал, чтобы встретиться со знакомым. Его задержали представители полиции и СБУ.

По данным следователей, житель временно оккупированной Макеевки вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. Он был зачислен водителем в бандформирование "Оплот", в роту охраны. В обязанности новобранца с позывным "Шустрый" входило осуществление внутренней охраны подразделения и обеспечения безопасности стратегических объектов.

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В начале 2015 года указанное "подразделение" получило название "финансово-экономическая полиция ДНР". Наемник продолжил выполнять функции водителя и занимался перевозкой денежных средств. В марте 2015 года "Шустрому" пообещали "повышение" уже в составе "Республиканской гвардии" (100 ОМБр "ДНР"). Боевик получил форму и автомат и был назначен на должность водителя гранатометного взвода. Он следил за исправностью военной техники, занимался перевозкой личного состава и боеприпасов.

Задержанный утверждает, что он не принимал участия в боевых действиях. Но находился в горячих точках, и в июле 2016 года был ранен под Иловайском.

В 2017 году мужчина решил "завязать". Он добровольно покинул ряды террористов, за что, по его словам, долгое время подвергался преследованиям и угрозам со стороны бывших руководителей. Сейчас экс-боевик работает торговым агентом в г. Донецк.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. "Шустрому" грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3097375
 
   
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одеть в деревянньій макинтош... зима идет
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Руки-ноги цілі? Ну то: "гатови служіть расіі"! В Новотроицком задержали боевика, служившего в Иловайске - Цензор.НЕТ 7658
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вот поворот. славик шустрый оказывается не только деньги на телевидении клянчил а и на дамбасе бамбасе бамбасил и скален вставал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Новотроицком задержали боевика, служившего в Иловайске
 
 
 
 
 
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