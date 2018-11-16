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 Враг 5 раз нарушил перемирие с начала суток. Под хутором Вильным применил минометы 82 и 120 мм. У нас потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино. А у хутора Вильный противник применил еще и минометы калибра 120 и 82 мм.

Подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой".

Также читайте: Оккупанты не открывали огонь по позициям ОС с начала суток, - Мотузяник

Источник: https://censor.net.ua/n3097374
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 5 раз нарушил перемирие с начала суток. Под хутором Вильным применил минометы 82 и 120 мм. У нас потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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