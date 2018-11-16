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 Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко - лидеры президентского рейтинга, - ноябрьский соцопрос центра Драгоманова

В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, которые были представлены на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам социолога, профессора Сергея Штепы, согласно результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Тимошенко (15,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Порошенко (11,4% опрошенных, которые намерены проголосовать).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман, Порошенко, Ляшко, Садовый, Тягнибок - рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА

"Далее выбор респондентов распределился следующим образом: шоумен Владимир Зеленский (10%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (7,2%), сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (6,6%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%), певец Святослав Вакарчук (5,1%), председатель партии "Наши" Евгений Мураев (3,7%), лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (2,7%), предприниматель, народный депутат Александр Шевченко (2,6%), председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый (2,3%)", - рассказал он.

По словам Штепы, ожидается, что явка на предстоящих президентских выборах составит около 50%.

Также читайте: Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос

В свою очередь, политический эксперт Ростислав Балабан отметил, что динамика избирательных настроений, учитывая предыдущие опросы, показывает, что наиболее вероятными участниками второго тура остаются два кандидата: Тимошенко и Порошенко.

Кроме того, он отметил, что до сих пор остается значительным процент избирателей, которые не определились со своим выбором - 19,2% среди тех, кто планирует принять участие в выборах. "Это означает, что одним из ключевых факторов для участников президентской кампании будет максимальная мобилизация сторонников", - добавил Балабан.

Также читайте: Тимошенко, Гриценко, Бойко, Ляшко, Порошенко - первая пятерка опроса, - социологическая группа "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

***Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен 27 октября - 4 ноября 2018 года методом личного интервью. Опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО). Погрешность выборки не превышает 2,3%.


Источник: https://censor.net.ua/n3097372
 
 
 Топ комментарии
 
Кто поверит, что у Порошенка 11%? Может забыли после 1 запятую. (1,1%).
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Юля - это старые грабли с косой .
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Что-то подозрительно активно у нас "вону" пиарят. Можно подумать, украинцы некрофилы.
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Бачим Василько, дуже гарний мграфик. Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 6631
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У меня шота и сообщения в спаме последнее время редко открываются😂😂
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йуля ще і 50 % не виплатила "юліної тисячі" з ощадбанку за 2008 рік, про що базар який "новий курс" чергова локшина хуйловская про дешевий газ.
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Ну так унылая Лошадь, а потом и само Хуйло проблеяли что нужна новая договороспособная власть...видимо это и есть "новый курс" от ВОны..
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У Жюли таких фоток с Хуйлом тонна но ты ж их не запостишь правда??? Может тебе напомнить как твоя Жюля регулярно попивает чаёк с кучминским Пинчуком?? Или всё уже... после того как Жюля с Пинчуком чаёк распивает, то Пинчук уже не олигарх и не бандит, ога? Олигархов у тюрьмы!! Ну ессно кроме тех с кем Жюля чаёк пьёт...
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о юлька агент кремля, но почем-уто потоки осваивает гнойная свинья поросенко с медведчуком.
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Шо за бред тут несут соевые, шо Юля это креатура Хуйла? Юля уже баллотировалась в президенты и участвовала в выборах, а её политическая партия представлена в Раде не в одном созыве. Она последовательна в своих политических устремлениях. И вот на этот раз - Хуйло, да? До чего ж вы, соевые, ущербные в ваших умозаключениях. Ну, те кто не за деньги здесь строчит, а по убеждению. Ну, а стыцьковских понять могу. Деньги не пахнут. Простить не могу. Подлая работа.
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Ото ж бо і воно, що Юля не нова людина, а толку від її партії - як з цапа молока.....та що ж це я, з цапа і то молоко користь дає для продовження роду, а от яка користь з її партії окрім теревенів.....
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А эта публика самомозахисты. Они себе могилку роют. И им похрен, дети , внуки и все кругом. Лишь бы на стекломой хватало.
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вона працюе?
а кто же в 14 году украинские танки на крысме останавливал? может зинка?
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ахах ну хватит врать то. последовательна. Хамелион популист подстраивающийся под ситуацию. Прекрасно помню как 2014 твоя последовательная сидела у Шустера и визжала на всю страну - "Людей Донбасу не чують, ци люди хочуть щоб их просто почули!!" А щас уже ессно она такого визжать не будет...Про танки попрятать оружие попрятать будем самой мирной нацией не нужно провоцировать путина, напомнить??
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Ты лучше вспоминай, шо в 14-м году говорил Пэдро. Шо ты за Юлю вспоминаешь?
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Як би там не казились порохаті з "вновьсозданими" опитуваннями, а насправді з рейтингами все відбувається десь так Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 2498
Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 8683
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То бишь ты утверждаешь что все рейтинги дутые...да..?? Да в этом в принципе никто и не сомневался.... Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 1055
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о правильно - той же пшик, тільки в різних кольорах.....
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так, однакові, а ти в чомусь бачиш різницю?!!!! Ну, окрім їх риторики лицемірної про любов до України....
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Лещенко с Найемом очень много рассказывали, что Янукович и Тимошенко они все одинаковые
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кто подскажет. а кто такая это тимошонка? это воровка на доверии гриян-капительман? или я чтото пропустил?
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А какие мужчины "идейно" любят Жюлю...?? Те которые подрачивают на ее фото..??
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Те которые подрачивают на ее фото
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сорокалетней давности? Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 2567
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Да среди йульков...геронтофилы через одного.....так что и на фото от 2018-го года могут....
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Ну чого ти ковбасишся? Юльки на те, що нижче спини вашого діабетика-алкана Пеці, не претендують.
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О! А я й не знав, що мужчінки-порохаті "подрачівають" на фото Пеці.
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бабу юлю любят юлеботы и те с кем она мутные схемы мутила
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Таки да, Райку Горбачову теж баби в гроб загнали.
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нда... интеллектище! Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 4635 представляю людей, которых такие высеры берут за душу... печально однако...
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понятно. значит это все таки вона - капительманша.
Ты за воной в качановку пойдешь?
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Не плестись же на налигачі за кнуром Пецьою. Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 8838
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Mamma mia. Та чему там завидовать - целлюлитным ляхам бабы постклимактерического возраста.
Ей нет доверия как газовой королевы, как голосующей за сдачу Крыма, как хитрой и амбициозной популистке, пообещавшей пакеты с гречкой и обдурившей тех, что продются, как дежурившей у туалета трампопо. И вообще, её время укатило.
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Наразі в цій темі серед "юлєфобів" тільки платні тролі, які на вибори не ходять. А юлєфобія лікується катастрофою, яка вже на носі
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воровка а ничего нет? почему то все активы у поцреота пеци оказались и как так?
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Порошенко будет президентом. Может не на этих выборах, т.к. пол страны ебанутые, но на следующих. Лучше на второй срок. Тушите пердаки кацы и вышывата
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ты не ответил. что там с украинскими танками на крысме произошло?
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Я це шо? Стояли без акумуляторів, без пального та розукомплектовані, бо все продали і пропили. Як би Бєня на материку не дав пальне для бронетехніки, то хз що і було б.
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в Украине нет независимых организаций, обьективно отображающих общественное мнение
а подобные вбросы - дерьмо собачье, которое вы же и пожнете
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Але і крізь це гівно пролізає той факт, що любий кандидат не набирає довіри народу, бо завищені 15% - це скоріше показник недовіри, ніж довіри
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Насправді на виборах буде діяти дуже проста формула під яку підпадають всі в тому числі і хто заходить на цензор. А сам: Всі для кого ворог Ху*ло, будуть голосувати за Порошенка. А ті для кого ворог Порошенко, будуть ділити голоси між півсотнею а то й більше агентів Ху*ла, корисних ідіотів і просто відвертих фріків. Вже зараз можете провести попередні підрахунки.
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Звичайно. В війну взагалі все дуже просто. Або ти з Ху*лом або з Порошенком. або з чужими або з своїми. В війну немає третьої сторони. В мирний час буде складніше..
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Не має третьої сторони, бо такий народ, як там співали французи в делеких 1880-х: "He ждіть рятунку не від кого: Ні від богів, ні від царів!"......
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Этого стэцики вам бы хотелось Хотелось бы этого и х\\уНо ничего у вас не выйдет украинци знают кто торговый партнер х\\\аЗнают кто кацапам в Крым электричество поставлял Кто Парасюка травил что они против торговли Петручио с сепарами выступали Кто наконец им автомобильный газ продает вместе с кумом х\\\а а фабричка в Липецке а комплектующие к всраным богданам Так что мелите убогие дальше
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А що робити тим, хто і Ху*ло бачив у задниці і тих, хто довів країну за 28 років до краху? А таких уже кожен майже другий з українців набереться.....
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Порошенко & Тимошенко - 50:50. Активы Тимошенко рейтинг и деньги Коломойского, как бонус креатив и задор. Активы Порошенко админресурс и транши МВФ и ЕС, как бонус карманная ЦИК. И пусть победит сильнейший Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 3804 .
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Не уж-то у Юльки больше денег, чем у Ахметки и Порошенка?
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У ее спонсора с погонялом хуйло...их больше чем у Ахметки и Порошенко вместе взятых....
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Не в грошах справа. Люди пам"ятають як жилось при варовкі і як вони живуть зараз.
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Не бедствует ента, Грыня, не переживай за лабутэншу от Кензо.
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Кто проводит эти опросы и каким способом? Я что-то никогда и ни от кого не слышала, чтоб кто-то кого-то опрашивал и при чём каждый день цифры меняются, а у Жульки рейтинг за один день вырос вдвое. Эти рейтинги для долбаебов.
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Між першим та другим туром на ЦН краще не заходити, одні хрести будуть.
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А наша сім'я бачить президентом Кошулинського. О!!!
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Порошенко при всех раскладах пролетает, во втором туре - Тимошенко, Зеленский реально
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за бабу юлю пенсы пойдут голосовать, за зеленского молодежь в основном. Одно знаю если юля выиграет, можно смело собирать манатки и выезжать за бугор, писта стране точно
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Такі розклади що при Юлі, що при Пеці - люди вже тікають з України, бо тут повний піпець.... подивись нижче які суми хабарів пролітають, вже сотнямти тисяч гривень, і це вже після 2 майдану!!!!!!
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Мой прогноз. Во второй тур выходят Юля и барыга. Используя свой последний шанс, барыга всенародно обещает застрелиться в случае избрания его президентом Украины. Он даже дает на эту тему развернутое интервью журналам Тайм , Билд и Париматч. "Застрелюсь! Вот вам крест! Такой как я должен застрелиться! Я вор, негодяй и патологический любитель бабла. Я уже отнял пять лет жизни у десятков миллионов украинцев и у их детей. Благодаря мне, многие украинцы так никогда и не будут жить в свободной и процветающей стране. Не успеют. Застрелиться, только застрелиться!" - заявит Порошенко на весь мир. 99% голосует за Петра Алексеевича. Ну а дальше все как обычно: пять лет застоя и ограбления Украины. Вас интересует застрелился ли Петро? Что за дурацкие вопросы?
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Думал что кандидат Зеленский это шутка. С другой стороны подумал, а что ждать от всех остальных рож, кто реально не заляпался в коррупционных скандалах? Да нужен абсолютно новый человек не с тусовки круговой поруки и олигархов. Зеленский пока единственный за кого пошел-бы проголосовать.
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Какой еще зеленский? Голосуй за того у кого есть реальные шансы подвинуть свинью от корыта. Будь реалистом.
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за кого за юлю? Я лучше паспорт сожру и не пойду голосовать
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Молодец. Это значит ты бы проголосовал за МАРИОНЕТКУ.
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Гносману прывет. Он в прызиденнты не собирается ?
Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 2511
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Еще 5 лет гнойную свинью педросенко мы просто не выдержим.
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Брехня. Або в дурдомі соцопитування проводили. Звідки в сліпотрастового 11,4%?
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это с тем что удалось накрутить просто Тимошенко, Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко - лідери президентського рейтингу, - листопадове соцопитування центру Драгоманова - Цензор.НЕТ 5652
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Почему бы Саакашвили не баллотироваться в президенты?
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Брехня. Або в дурдомі соцопитування проводили. Звідки в сліпотрастового 11,4%?
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Что-то напутали они "нечаянно". Где-то у кого-то взяли и кому-то добавили.
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Чья это экономическая программа? Мадуры или зеленского? Голосую гарантированно!!!


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Если выберут Тимошенко то пора валить....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко - лидеры президентского рейтинга, - ноябрьский соцопрос центра Драгоманова
 
 
 
 
 
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