 Пограничника, сбитого контрабандистами на Закарпатье, прооперировали, он по-прежнему в тяжелом состоянии

Состояние пострадавшего пограничника, на которого был совершен наезд автомобилем контрабандистов сигарет на Закарпатье, пока оценивается как тяжелое и нестабильное. Ему удалили селезенку. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил заместитель главного врача Раховской районной больницы Юрий Матичин, информирует Цензор.НЕТ.

"Бригада хирургов провела лапаротомию с устранением повреждения печени. Удалена селезенка. Он на аппарате искусственной вентиляции, получает соответствующие инфузии. Он не транспортабельный. Вызвана бригада специалистов из областной клинической больницы, которая решит вопрос касательно дальнейшего лечения больного и, соответственно, транспортировки", – прокомментировал состояние пострадавшего Матичин.

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Напомним, в ночь на пятницу, 16 ноября, в Закарпатской области контрабандисты на авто иностранной регистрации сбили украинского пограничника. Военнослужащего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, он находился в коме.

Все началось с того, что румынские пограничники задержали двух человек с 10 пакетами табачных изделий. При поиске сообщников контрабандистов на территории Украины неподалеку от реки Тиса на участке отдела "Деловое" Мукачевского отряда пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, у которого была при себе большая сумма денег. В ходе опроса задержанного на начальника отдела "Деловое" другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки "Ауди" иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвали карету скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение.

Автомобиль, на котором был совершен наезд на пограничника, задержали, однако сам водитель с места происшествия скрылся, его личность уже предварительно установили.

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Действия водителя подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), - сообщают в Госпогранслужбе.

В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит на усиленный вариант охраны государственной границы.