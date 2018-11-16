EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество
  1102  22
Материалы по теме:
Все про:архитектура (111) взятка (4191) ОГА (1394) Херсонщина (721) чиновник (1282)

 Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА

Государственная архитектурно-строительная инспекция Херсонской области осуждает совершенный руководителем территориального органа поступок и одновременно выражает благодарность Генеральной прокуратуре Украины и правоохранительным органам за проведенную оперативную работу по выявлению позорного факта коррупции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГАСК Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Сотрудника полтавского филиала "Укрінтеравтосервіса" задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко. ФОТОрепортаж

В Ведомстве напомнили, что 13 сентября на совещании, которое состоялось под председательством Вице-премьер-министра Украины - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко с участием Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, были озвучены факты злоупотреблений в Херсонской области. В результате руководитель территориального органа ГАСК в Херсонской области был уволен.

После этого начался поиск нового кандидата на должность.

"По рекомендации Херсонской областной государственной администрации и по согласованию с представителями бизнеса была выдвинута кандидатура Сергея Циклинского, который 25 октября был назначен на должность начальника Управления Госархстройинспекции в Херсонской области по переводу из Херсонской областной государственной администрации под гарантии порядочности и прозрачности работы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье. ФОТОрепортаж

"Однако, установленные сегодня факты показывают, что Сергей Циклинский не оправдал возложенных на него надежд. Четкая позиция Госархстройинспекции - таким людям не место в системе государственного архитектурного контроля", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3097366
 
 
 Топ комментарии
 
Ему надо было рассчитаться за "гарантии" с нужными людьми.... Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА - Цензор.НЕТ 134
 показать весь комментарий
 
Какие скоропортящиеся "фрукты" эти чиновники Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА - Цензор.НЕТ 1837
 показать весь комментарий
 
...шо-то с Херсоном в последне время не всё в порядке!
Может, первый слог названия самого города изменить, бо не фартит же... -- на: Мэр; Пэр; Херр....
Что скажешь, Али? *)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ему надо было рассчитаться за "гарантии" с нужными людьми.... Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА - Цензор.НЕТ 134
 показать весь комментарий
 
 
А ведь ч.1 ст.21 Закона Украины "О государственной службе" говорит не о гарантиях, а о конкурсе, по результатам которого осуществляется вступление на государственную службу путём назначения на должность...
 показать весь комментарий
 
 
Какие скоропортящиеся "фрукты" эти чиновники Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА - Цензор.НЕТ 1837
 показать весь комментарий
 
 
Да ...гарантии отбивать надо... сначало гарантам... ну и себя не забывать...😎
 показать весь комментарий
 
 
...шо-то с Херсоном в последне время не всё в порядке!
Может, первый слог названия самого города изменить, бо не фартит же... -- на: Мэр; Пэр; Херр....
Что скажешь, Али? *)
 показать весь комментарий
 
 
Теперь надо проверить порядочность тех, кто гарантировал порядочность Циклинского. Проверки вытаскивают на свет Божий много интересного и занимательного.
 показать весь комментарий
 
 
Ну і хто з ОДА тепер підставить сраку за свої гарантії?
 показать весь комментарий
 
тепер ніхто не хоче возглавлять ДАБК: шукайте дурних - работать за зарплату
 показать весь комментарий
 
Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА

============================
Сука да ви там у верхах,що-знущаєтеся? Це вже навіть не смішно!
 показать весь комментарий
 
 
не понял. что за нервы? все по мыролюбному, по безальтернативному.
 показать весь комментарий
 
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал .....)))
 показать весь комментарий
 
"Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА"
...ну очень порядочный.. аж две недели БЛЮДИЛ порядочного!! Мне кажется гаранта на эту должность надо бы" поощирить"
 показать весь комментарий
 
Да, еще кто меняет флаги на никах?.Уже два дня как висит штатовский.Верните мой Украинский..
 показать весь комментарий
 
Гарантии порядочности от непорядочных людей. Это конечно потужна реформа.
 показать весь комментарий
 
Просто ответственности за содеянное не боятся. В этом основная причина взяточника. Он должен миллионному заказать не совершать подобное. Закон не на месте, вот и все.
 показать весь комментарий
 
таким людям не місце в системі державного архітектурного контролю

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097366
=================
це як понять? В тюрму не сяде, тіко "ай-ай-ай!" ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА
 
 
 
 
 
 вверх