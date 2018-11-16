"Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГАСК Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
В Ведомстве напомнили, что 13 сентября на совещании, которое состоялось под председательством Вице-премьер-министра Украины - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко с участием Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, были озвучены факты злоупотреблений в Херсонской области. В результате руководитель территориального органа ГАСК в Херсонской области был уволен.
После этого начался поиск нового кандидата на должность.
"По рекомендации Херсонской областной государственной администрации и по согласованию с представителями бизнеса была выдвинута кандидатура Сергея Циклинского, который 25 октября был назначен на должность начальника Управления Госархстройинспекции в Херсонской области по переводу из Херсонской областной государственной администрации под гарантии порядочности и прозрачности работы", - говорится в сообщении.
"Однако, установленные сегодня факты показывают, что Сергей Циклинский не оправдал возложенных на него надежд. Четкая позиция Госархстройинспекции - таким людям не место в системе государственного архитектурного контроля", - резюмировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс.
Может, первый слог названия самого города изменить, бо не фартит же... -- на: Мэр; Пэр; Херр....
Что скажешь, Али? *)
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Сука да ви там у верхах,що-знущаєтеся? Це вже навіть не смішно!
...ну очень порядочный.. аж две недели БЛЮДИЛ порядочного!! Мне кажется гаранта на эту должность надо бы" поощирить"
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097366
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це як понять? В тюрму не сяде, тіко "ай-ай-ай!" ?