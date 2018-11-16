 Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи до 1 млрд евро

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбе с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

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Эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 в Киеве по результатам саммита "Восточное партнерство" и саммита Украина-ЕС.