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 Политика Украины, Экономика
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 Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи до 1 млрд евро

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро)", который был принят Верховной Радой Украины 8 ноября 2018 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбе с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь "в ближайшие недели", - Порошенко

Эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 в Киеве по результатам саммита "Восточное партнерство" и саммита Украина-ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3097362
 
   
 Топ комментарии
 
Слово "помощь" сразу бросилось в глаза. Ух ты, думаю, нам будут помогать! А потом - бац, опять крэдыт. Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи до 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 8094
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ура будет что разворовывать сраной свинье и его кодле
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Мда... А кто будет возвращать эту помощь?
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Слово "помощь" сразу бросилось в глаза. Ух ты, думаю, нам будут помогать! А потом - бац, опять крэдыт. Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи до 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 8094
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Пане Василь, а ви назву цього інтернет-видання читали? Ясно ж написано ЦЕНЗОР Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи до 1 млрд евро - Цензор.НЕТ 930
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Мне не нравится, что Украину в долги загоняют -- со всех сторон! ...и с внутренней тоже.
Воин в долг не берёт! ...это его детям и внукам, сейчас уже расчёт заряжают...
Ну, побачым... -- ...как коммуняки отказались от всех долгов, ещё и претензии буржуям впендюрили -- и те, всё всосали -- причём молча!
Надеюсь, следующая команда -- будет не из жидов и хохлов, а из украинцев и евреев -- очень надеюсь!
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на кладбище - если повезет выдялят тебе под урночку с пеплом
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ура будет что разворовывать сраной свинье и его кодле
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Направит на выборы самого себя. А мы потом заплатим долг. Не хреново !
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Ничего уже нашему "гаранту" не дадут. Все уже знают куда деньги идут.
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Це не воно верещало, що при ньому Україна ще вчора відмовиться від кредитів, і що кредитів набралися папірєднікі?
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Чего вы тут так напрягаетесь с отдачей. Китай долги будет отдавать Украине за их Сибирь и ДВ. Без иронии всякой.
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В свою бытность министром экономики будущий гидрант люто и дико завидовал своему шефу Яныку, когда тот тырил уже далеко не шапки, а всё что ни попадя по всей стране.
При этом его душа очень страдала, когда он видел, как все эти "заработанные непосильным трудом" деньги бесцельно и бессмыслено профукиваются на всяких страусов и нелепые золотые батоны.
Поэтому после выступления на броневике бульдозере на Майдане и короткого совещания с подельниками единомышленниками Димоном и Рыжим, партайгеноссе ПыР решил мыролюбно стать президентом в один тур, взять бразды правления в свои натруженные руки под красивым, недвусмысленным лозунгом "Жити по новому", дабы показать и доказать стране, как можно и нужно воровать работать с энтузиазмом и размахом.
В помощники в этом нелёгком начинании он взял крупнейшего ведущего "димпломированного" специалиста по экономике с родного винницкого базара. И нужно заметить, что этот тандем сработался на славу, особенно в таком непростом деле, как 144 потужные реформы, при условии получения траншей от жадного, капризного МВФ.
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А Луцыферр комсомолец приспособленец, предатель по жизни, сделавший пиар карьеру на смерти Гонгадзе и Кучму Гэть...тоже залез в высокое коррупционное кресло. Сейчас бежит ручки Кучме ложимать, заискивающе в глаза смотрит пригнувшись. Возглавил ГПУ без образования, супермаркет по продаже уголовных дел. И все папередники уже не финофаты, арест со счетов , имущества снят, Интерполл не ищет. Вышки Бойко уже не Бойко.....Отдыхает как обычный "простой средний класс" на Сейшелах за 50 тыш денег. Свадьбу шабаш сынку во время войны закатывает с гсохраной и прочими благами на шару. Вот так вот Жыты па Новаму. Новая шобла ОПГ коррупционеров. Мрази, подонки. ублюдки.
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Югик вообще в этом семпертарии личность выдающаяся. Успел потерется в/около всех политсил, начиная с СПУ.
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Однако... Вообще-то всегда считал, что у Люцифера всё началось с бунтарского импульса против неограниченной деспотии демиурга. Дальнейшая Его история полна событий и тайн... Но в упор не представляю Его в коррупционном кресле и тем более комсомольцем.
Согласитесь, Князю Тьмы это даже как-то не к лицу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи до 1 млрд евро
 
 
 
 
 
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