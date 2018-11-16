 Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи до 1 млрд евро

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.
Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбе с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.
Эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 в Киеве по результатам саммита "Восточное партнерство" и саммита Украина-ЕС.
Воин в долг не берёт! ...это его детям и внукам, сейчас уже расчёт заряжают...
Ну, побачым... -- ...как коммуняки отказались от всех долгов, ещё и претензии буржуям впендюрили -- и те, всё всосали -- причём молча!
Надеюсь, следующая команда -- будет не из жидов и хохлов, а из украинцев и евреев -- очень надеюсь!
При этом его душа очень страдала, когда он видел, как все эти "заработанные непосильным трудом" деньги бесцельно и бессмыслено профукиваются на всяких страусов и нелепые золотые батоны.
Поэтому после выступления на
броневикебульдозере на Майдане и короткого совещания с подельникамиединомышленниками Димоном и Рыжим, партайгеноссе ПыР решил мыролюбно стать президентом в один тур, взять бразды правления в свои натруженные руки под красивым, недвусмысленным лозунгом "Жити по новому", дабы показать и доказать стране, как можно и нужно вороватьработать с энтузиазмом и размахом.
В помощники в этом нелёгком начинании он взял крупнейшего ведущего "димпломированного" специалиста по экономике с родного винницкого базара. И нужно заметить, что этот тандем сработался на славу, особенно в таком непростом деле, как 144 потужные реформы, при условии получения траншей от жадного, капризного МВФ.
Согласитесь, Князю Тьмы это даже как-то не к лицу.