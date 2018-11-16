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Все про:исчезновение (229) Нацполиция (8477) Варченко Александр (5)

 Студентка Бурейко, обвинившая сотрудника Нацполиции Варченко в домогательствах, пропала без вести, - декан факультета

Декан подал заявление в полицию об исчезновении студентки. Родные и друзья Бурейко не сообщали о ее пропаже.

Декан химико-технологического факультета Киевского политехнического института написал заявление в полицию об исчезновении студентки Натальи Бурейко, обвинявшей высокое должностное лицо Нацполиции в домогательствах. Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь ГУ Нацполиции в г.Киеве Оксана Блыщик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Соломенское райуправление полиции пришло письмо от деканата КПИ о том, что студентка не посещает занятия", – сказала она.

Полиция начала проверку по этому обращению. В то же время Блыщик добавила, что заявлений от родителей студентки, а также ее друзей о ее исчезновении в полицию не приходило.

Последняя запись на странице Натальи Бурейко в Facebook датирована 8 ноября. В ней девушка просит прощения у заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко.

Студентка Бурейко, обвинившая сотрудника Нацполиции Варченко в домогательствах, пропала без вести, - декан факультета 01

Напомним, 6 ноября Бурейко обвинила Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Текст с просьбой девушки о помощи быстро разошелся по соцсетям.

7 ноября Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева.

8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации.

Источник: https://censor.net.ua/n3097356
 
 
 Топ комментарии
 
с утра декан отзовет заявление.. и возможно - тоже исчезнет... Варченко, конечно, "ни при чем", хотя писали с его телефона.
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Смайлики тут неуместны. Если ее и правда тот мусор домагался - ее вполне могли и похитить...наша ментура - та же мафия.
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8 ноября появился странный пост, написанный явно казённым языком.. И с тех пор девчёнку никто не видел...
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- А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "Джимми"... (с)
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Вероятно, дела врадиевских подонков продолжаются.
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8 ноября появился странный пост, написанный явно казённым языком.. И с тех пор девчёнку никто не видел...
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с утра декан отзовет заявление.. и возможно - тоже исчезнет... Варченко, конечно, "ни при чем", хотя писали с его телефона.
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И извинится, что оговорил порядочные факты которые наверняка были взломаны краснозвездными хакероидами.
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А если не извинится то:
"Он сепар, сепар, сепар...
Ну кто ж его не знает?
Конечно сепар, он сепар из Москвы!"
Гвардейский Хор им. Ю.Стеця "Браво-Бис!"
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И я не удивлюсь, если скоро мы узнаем что..... девочка крутит хвосты аленям в тундре Студентка Бурейко, яка звинуватила співробітника Нацполіції Варченка в домаганнях, зникла безвісти, - декан факультету - Цензор.НЕТ 2801
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Смайлики тут неуместны. Если ее и правда тот мусор домагался - ее вполне могли и похитить...наша ментура - та же мафия.
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ты всегда то что придумываешь выдаёшь за реальность? дай угодаю - ты рускии. лично я вижу многоточие за скобками. а вот это смаилик
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склоняюсь думать, таки там было домогание, хоть и ничего больше чем те две статьи нечитал.
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А я надеюсь, что вы склоняетесь друг перед другом не за тем о чем мы подумали.
P.S. не нашел подходящего смайлика
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хорошенькая, я бы к ней вежливо подомагался. без пошлости и брутальности.
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Когда понесло, не вредно отдыхать! Студентка Бурейко, обвинившая сотрудника Нацполиции Варченко в домогательствах, пропала без вести, - декан факультета - Цензор.НЕТ 213
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ну я как то не женат, и подруги помтоянной с февраля нету. так что я бы с удовольствием поприставал, к хорошенькой студентке
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да возраст у меня сложный - 35. девченки 18-25 - хотят либо папика с баблом, либо красавчика... а я среднячок по обоим параметрам. с 25 до 30 - все нормальные, и более менее приятные внешне - уже замужем... с 30 до 35 - разведенки с прицепом, или даже двумя прицепами, и хорошим адвокатом по бракоразводным процессам... с 35 до 40 - самодостаточные женщины, которым максимум интересен секс по выходным, и съездить куда нибудь отдохнуть в компании адекватного, приличного мужчины...
так что да... возраст у меня сложный.
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Подписываюсь под каждым словом. Мне 39, и тоже как-то замечаю, что для девок до 25 лет уже староват как-то... Поскольку по внешним параметрам тоже середнячок, надо срочно раскручиваться в финансовом плане (благо, в IT-сфере возможности есть...)
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на IT по причине сидячести с молодежью долго не протянешь.
Рекомендую продюсером. По статистике самые молодые у них.
Подсказываю: продюссер, одна горящая вакансия, необходимы срочные пробы...
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лучше сразу порнорежиссером, и приглашать на кастинг )))
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Ты, бро, слишком прямоленеен. Нельзя что бы у тебя на лбу светилось "хочу секса" или "хочу семью". Обрати внимание на своих партнерш, у них же не светится и это заставляет тебя искать ключики... Прими снисходительный самодостаточный вид. Побольше цинизма, люди это любят.
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С 30 до 35 вполне бывают и красивые, и без прицепа. Просто разошлись/развелись без последствий после длительных отношений и не могут адекватного спутника найти. Сам несколько таких знаю. Но я женат, так что не претендую.
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Ничего ребятки, еще десяток лет и эти проблемы исчезнут, тогда и на 30-летних посмотрите . Студентка Бурейко, яка звинуватила співробітника Нацполіції Варченка в домаганнях, зникла безвісти, - декан факультету - Цензор.НЕТ 7545
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С другой стороны, после 35 самый возраст для детей, отношение совсем другое, по себе знаю, одно отношение когда мне было 24 и совсем другое когда младшая родилась, а мне было 39.
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ой да не трави душу, тут нормальный парень с хорошей работой, квартирой и машиной, работающим членом, не урод, неможет найти с кем отношения построить в 35, а ты про детей )))
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так я на что попало не кидаюсь. я ищу жену, с которой можно жить долго и счастливо и детей делать. а не дырку на выходные, на пару раз.
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понимаеш, там полюбому есть какой то подвох... характер, тупая, упертость, бревно в кровати, карьериста который бабораб-домохозяйка нужен, любит доминировать в отношениях слишком сильно и топорно, что нормальный мужик просто пошлет... другое дело - смог бы например я, мириться с этими недостатками/ибонутостью. хорошие женщины, долго без мужчины не бывают.
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Ну вы как то все слишком усложняете, предлагаю фильтр укрупнить, а то бобылем останетесь, или просто пока не встретили ту.
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я не усложняю как раз. просто адекватно подходить нужно, когда тебе дохрена на голову садятся и говорят что то типа "я буду делать то что я хочу, и мне без разницы нравится тебе это или нет" - начинаеш задумываться, нахрена тебе баба за тридчать, у которой в голове танцы, подружки и еще какое то говно, вместо создания семьи и рождения детей.
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"понимаеш, там полюбому есть какой то подвох..."

Вот и они вашими словами говорят. Типа мужчин за 30 хороших всех разобрали - одни мудаки попадаются теперь. А до 25 - слишком несерьезный подход.

"хорошие женщины, долго без мужчины не бывают."

Бывают. Если не готовы с кем попало встречаться.
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ну так я тоже не готов встречаться/жить с кем попало, у кого времени на отношения и заинтересованности нету. просто потрахаться - я могу проститутку снять и номер в отеле, благо не бедный. тебе как женатому человеку, проблемы холостяка сложно понять, это как в ссср - деньги есть, время есть, желание есть... а приобрести нечего, только по блату, в три раза дорого, и отстоять очереди надо.
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Ну вот - нормальные есть - просто найти половинку не всегда просто.
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Хм. "время есть". Что-то ты, бро, недоделываешь если так. Когда на женщину есть время все остальное ерунда.
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ой да ладно. а где предложишь, для начала, познакомиться с этой самой женщиной ?
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Есть варианты от 60 с пенсией. Качественные, советские, проверены временем. Пожизненная гарантия.
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Так мы сейчас до некрофилии, мумификации и жировоска дообсуждаемся Студентка Бурейко, яка звинуватила співробітника Нацполіції Варченка в домаганнях, зникла безвісти, - декан факультету - Цензор.НЕТ 2041
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Вечер перестает быть томным.
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высокое должносное лицо не чувствует краев в этой жизни
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Это нужно быть окончательно отбитым, чтобы уже после огласки истории всё равно вызывающе-демонстративно пойти на уничтожение человека.
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це нова Врадіївка? чи стара і не закінчувалась? а якщо були есемески з особистого номера поліцая,то не відкрутиться,як не відкрутився пукач. в мене одне бажання:щоб ця дурочка знайшлася живою і не лізла більше в такі стосунки. люди нічому не вчаться! єдине,що він може-це тормозити пошуки,а якщо мертва,то слідство.але правда все одно вилізе -він це чи хто інший. але нормальний мент не буде виставляти фотку з бухлом на загальний огляд.або дурень,або дуже наглий і море по коліно! переживаю за дуру.пригод захотіла на свою голову.хоч би знайшлася живою.
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Ситуация не понятная, но явно скандальная.
Если Варченко не при делах, то он кровно заинтересован, чтобы девушка нашлась и объяснилась. А если при делах и каким-то образом причастен к ее исчезновению, то, не хочется так писать, но можно представить каких мразей к власти привел Майдан.
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Майдан тут ни причем. Мрази всегда были у власти, есть и будут. Независимо от того, кто станет следующим президентом. Поменяется только самая верхушка, уровня министров и замов. Все среднее звено госбюрократии и силовиков останется на своих местах. И любой президент будет сквозь пальцы смотреть на их темные дела, потому что ему нужна их поддержка. Так уж устроена эта система.
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"можно представить каких мразей к власти привел Майдан."

Глупости пишете. Эти мрази были на своих местах и до Майдана - просто настоящей люстрации не было, почти все они сохранили свои посты.
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Тогда что ж это за революция такая была, если почти все они сохранили свои посты? У меня одно расстройство из-за того, что десяткам тысяч людей сломали судьбы только ради того, чтобы сменить во власти пару сотен барыг. Причем сменили на более бездарных и жадных барыг.
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Ну, положим, не на более бездарных и жадных...по жадности одинаковые, а по бездарности с Яныком-Азировым мало кто может соперничать...

А Революцию пришлось срочно сворачивать в связи с незамедлительно последовавшей российской агрессией.
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-Рабіновіч , правда ви виграли міліон в лотерєю?
- Правда, тільки не в лотерею, а в карти, і не міліон, а сто тищ, і не виграв, а програв.
Кароч:
пісьмо із деканата, шо студентка не ходить на пари - перетворюється - в заяву декана про її ісчизновєніє.
Ура, товаріщі!
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очередная тп
то засунул
то не
а теперь на хате у декана малину устроила
ищите меня, а я посмеюсь
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Ситуация становится напряжённее.
Потому что пойти на ликвидацию, когда шкандаль УЖЕ получил огласку - это нужно быть окончательным беспредельщиком.
Кстати, на росисе недавно подобное было с девчонкой, которая опубликовала данные о фальсификациях на выборах - и внезапно исчезла. Потом, правда, вроде бы обнаружилась...
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А ты посмотри на на его фото. Там же чурбек с монобровью. У них постоянный спермотоксикоз. Так что всё возможно.
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шо,с первого разу провокация не получилась,дубль -два?
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Якщо в країні однотуровим бидлом побудована система безвідповідальності і рекордної корупції, то не здивуюсь, якщо дівчина потрапила у драматичну ситуацію.
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У нас люди пропадают в таких случаях. Не впервой. А нашли ту женщину-врача, которая писала о наркотиках в крови Зайцевой ?
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Интересно что на это скажет всезнающий Геращенко. Это тоже фейк?
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Декан - отец родной? Он тут каким боком? Или я что-то пропустил? Он с родителями хоть общался перед написанием заявления? Мутняк какой-то.
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Мне единственное непонятно - это же на каких "краях" простая студентка могла "перехлестнуться" с ментом, да ещё и высокопоставленным? Мутняк какой-то... Таким "по свистку" привозят, "профессионалок", всё понимающих... Зачем ему эта "соска"? Больше "проблем", чем "удовольствия"... Что-то тут "не так"...
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Професіоналками народжуються чи стають? Студентка Бурейко, яка звинуватила співробітника Нацполіції Варченка в домаганнях, зникла безвісти, - декан факультету - Цензор.НЕТ 102
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Ну не всем же проститутки нужны. Психика и состояние серого вещества в черепке дело индивидуальное. Вся история как то дурно пахнет. Студентка Бурейко, яка звинуватила співробітника Нацполіції Варченка в домаганнях, зникла безвісти, - декан факультету - Цензор.НЕТ 6177
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А я как раз об этом и говорю... Один из "вариантов" - девку на чём-то "взяли" в "универе", "нарезали задачу" - "тявкнуть"... А она не подумала о последствиях, из-за отсутствия в голове нужного количества "серого вещества"... Недаром именно декан "обеспокоился"...
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Она модель и её фотки в журналах моды. Профессионалки надоедают. А на фотках она симпатичная.
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Хотелось бы написать что следствие покажет, но у нас оно обычно ничего не показывает. Да элементарно, если она типа модель, то может работать эскортом(таких и привозят по свистку) Ну или он её заприметил на какой-то вечеринке. А там монобровный далеко не красавец мог и домогаться. Зная наших ментов которые хуже бандитов я больше поверю в версию истории девушки которая была первой.
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"это же на каких "краях" простая студентка могла "перехлестнуться" с ментом, да ещё и высокопоставленным? "

В соцсетях исключительно.
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Зачем сообщать такие новости не получив информации от родителей?
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какая-то очень мутная детективная история...и к ней даже примазалась жена человека,который обвинялся студенткой.Мол,она занимает должность при НАБУ (или там чего-то подобного) и,ЯКОБЫ,её мужа оговаривают с целью дискредитации её,чиновницы .Хотя провести линию между чиновницей и обвинениями её мужа можно только сильно напрягшись и стараясь убедить общественность,что это кидает тень на чиновницу.(Как-то уж по-детски выглядит такой "компромат",не правда ли?)
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по весне всплывет. несчастный случай, мусор само собой ниучемнивинават.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтудентка Бурейко, обвинившая сотрудника Нацполиции Варченко в домогательствах, пропала без вести, - декан факультета
 
 
 
 
 
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