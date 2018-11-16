 Студентка Бурейко, обвинившая сотрудника Нацполиции Варченко в домогательствах, пропала без вести, - декан факультета

Декан химико-технологического факультета Киевского политехнического института написал заявление в полицию об исчезновении студентки Натальи Бурейко, обвинявшей высокое должностное лицо Нацполиции в домогательствах. Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь ГУ Нацполиции в г.Киеве Оксана Блыщик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В Соломенское райуправление полиции пришло письмо от деканата КПИ о том, что студентка не посещает занятия", – сказала она.
Полиция начала проверку по этому обращению. В то же время Блыщик добавила, что заявлений от родителей студентки, а также ее друзей о ее исчезновении в полицию не приходило.
Последняя запись на странице Натальи Бурейко в Facebook датирована 8 ноября. В ней девушка просит прощения у заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко.
Напомним, 6 ноября Бурейко обвинила Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Текст с просьбой девушки о помощи быстро разошелся по соцсетям.
7 ноября Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева.
8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации.
"Он сепар, сепар, сепар...
Ну кто ж его не знает?
Конечно сепар, он сепар из Москвы!"
Гвардейский Хор им. Ю.Стеця "Браво-Бис!"
Неужели?
Вольф Григорьевич!
P.S. не нашел подходящего смайлика
так что да... возраст у меня сложный.
Рекомендую продюсером. По статистике самые молодые у них.
Подсказываю: продюссер, одна горящая вакансия, необходимы срочные пробы...
Вот и они вашими словами говорят. Типа мужчин за 30 хороших всех разобрали - одни мудаки попадаются теперь. А до 25 - слишком несерьезный подход.
"хорошие женщины, долго без мужчины не бывают."
Бывают. Если не готовы с кем попало встречаться.
Если Варченко не при делах, то он кровно заинтересован, чтобы девушка нашлась и объяснилась. А если при делах и каким-то образом причастен к ее исчезновению, то, не хочется так писать, но можно представить каких мразей к власти привел Майдан.
Глупости пишете. Эти мрази были на своих местах и до Майдана - просто настоящей люстрации не было, почти все они сохранили свои посты.
А Революцию пришлось срочно сворачивать в связи с незамедлительно последовавшей российской агрессией.
- Правда, тільки не в лотерею, а в карти, і не міліон, а сто тищ, і не виграв, а програв.
Кароч:
пісьмо із деканата, шо студентка не ходить на пари - перетворюється - в заяву декана про її ісчизновєніє.
Ура, товаріщі!
то засунул
то не
а теперь на хате у декана малину устроила
ищите меня, а я посмеюсь
Потому что пойти на ликвидацию, когда шкандаль УЖЕ получил огласку - это нужно быть окончательным беспредельщиком.
Кстати, на росисе недавно подобное было с девчонкой, которая опубликовала данные о фальсификациях на выборах - и внезапно исчезла. Потом, правда, вроде бы обнаружилась...
В соцсетях исключительно.