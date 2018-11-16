 Военнослужащий, воровавший и продававший 30-мм снаряды с бронекатера ВМС, задержан в Одессе, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что 2 июля 2018 г., военный, находясь на катере, который базировался в Одессе, реализовал гражданину З. 30-мм патрон с осколочно-фугасным зажигательным снарядом, изъяв его из боекомплекта установленного на катере оружия, за что получил 500 гривен.

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Кроме того, проходя службу на катере, который базируется на одной из военно-морских баз, 19 октября, указанный военнослужащий, второй раз, уже под контролем правоохранительных органов, реализовал гражданину З. в Одессе 30-мм патрон с осколочно-фугасным зажигательным снарядом и 30-мм выстрел с осколочной гранатой ВОГ-17, получив за "товар" 900 гривен.

В четверг, 15 ноября, во время очередной реализации четырех 30-мм патронов с осколочно-фугасным зажигательным снарядом по цене 2 тыс. грн, военнослужащий был задержан.

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Военной прокуратурой Одесского гарнизона планируется сообщение военнослужащему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, исследуются факты хищения и недостатка вышеуказанных боеприпасов по месту прохождения службы военного.