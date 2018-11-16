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 Военнослужащий, воровавший и продававший 30-мм снаряды с бронекатера ВМС, задержан в Одессе, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

В Одессе при реализации боеприпасов задержали военнослужащего ВМС, который проходит военную службу на малом бронированном артиллерийском катере.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Военнослужащий, воровавший и продававший 30-мм снаряды с бронекатера ВМС, задержан в Одессе, - военная прокуратура 01

Установлено, что 2 июля 2018 г., военный, находясь на катере, который базировался в Одессе, реализовал гражданину З. 30-мм патрон с осколочно-фугасным зажигательным снарядом, изъяв его из боекомплекта установленного на катере оружия, за что получил 500 гривен.

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Кроме того, проходя службу на катере, который базируется на одной из военно-морских баз, 19 октября, указанный военнослужащий, второй раз, уже под контролем правоохранительных органов, реализовал гражданину З. в Одессе 30-мм патрон с осколочно-фугасным зажигательным снарядом и 30-мм выстрел с осколочной гранатой ВОГ-17, получив за "товар" 900 гривен.

Военнослужащий, воровавший и продававший 30-мм снаряды с бронекатера ВМС, задержан в Одессе, - военная прокуратура 02

В четверг, 15 ноября, во время очередной реализации четырех 30-мм патронов с осколочно-фугасным зажигательным снарядом по цене 2 тыс. грн, военнослужащий был задержан.

Военнослужащий, воровавший и продававший 30-мм снаряды с бронекатера ВМС, задержан в Одессе, - военная прокуратура 03

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Военной прокуратурой Одесского гарнизона планируется сообщение военнослужащему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, исследуются факты хищения и недостатка вышеуказанных боеприпасов по месту прохождения службы военного.

Источник: https://censor.net.ua/n3097355
 
   
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Ось і реформуй державу з такими людьми. Порошенко не такий? На себе подивіться бариги. Бариг пів-країни.
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А лично меня шокировала инфа, что Украина возобновила подачу света и газа в Крым https://www.youtube.com/watch?v=56aZ0qgcJFw
Надеюсь это ложь.
Но зная презика и гросю - все может быть!
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А ми дивуємся, що арсенали злітають в повітря.. Мілкий злоді- мілкі снаряди, великий- великі..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий, воровавший и продававший 30-мм снаряды с бронекатера ВМС, задержан в Одессе, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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