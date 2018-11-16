 Митрополит УПЦ МП Софроний: через пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, которому дал интервью 78-летний иерарх, он признает, что большинство его коллег из УПЦ МП такой позиции не поддерживают. Однако, говорит Софроний, если бы процесс получения Томоса (грамоты о предоставлении автокефалии) инициировала именно "каноническая церковь", создать новую церковь было бы значительно проще.
Митрополит Софроний говорит, что его открытые автокефалистские взгляды не приносят ему никаких проблем в церкви: там его просто называют "чудак".
Он заявляет, что вопреки решению собора УПЦ МП, собирается участвовать в объединительном соборе, на котором образуется автокефальная церковь, а затем - возможно, и присоединится к ней.
Митрополит Софроний подписал решение собора УПЦ МП, который "разорвал" с Константинополем, отметив при этом, что не согласен со многими пунктами.
"Если так случится, что будет автокефалия, то она будет единственной церковью в Украине, как сейчас наша Украинская православная церковь так называемого Московского патриархата", - отметил Софроний в интервью ВВС.
На уточняющий вопрос, что произойдет с УПЦ МП в случае создания автокефальной церкви - Софроний ответил четко:
"А ее не будет как церкви. Она будет как ... ну, вот пятидесятники есть, иудеи есть, католики есть, униаты есть - и она будет. Но доминирующей будет автокефальная церковь".
Автор интервью с митрополитом, журналист Святослав Хоменко пишет, что такие заявления ожидаемы от иерарха: "Когда человек еще после победы Ющенко в 2005 году призывает требовать независимой церкви, когда человек в марте 2014-го называет Путина бандитом и позволяет своим священникам не поминать патриарха Кирилла, то, согласитесь, от такого человека и сейчас можно ожидать особого мнения".
вопрос просто вселенских масштабов - какие попы будут менять машины раз в год, а какие раз в два. хорошо хоть не Ислам тут, ибо уже бы шла резня из-за сказок. хотя... еще не вечер, зомби могут и заваруху устроить.
- отдай мощи, пес смердящий, килограмм мощей украл! ты захотел шоб я "горел вечно"?
- а ты раскрашенную дощечку осквернил, взморгнув, лобызая ее! теперь я попаду в чистилище из-за этого на 5000 лет!
Макарий обиделся, что отобрали Андреевскую церковь?
У жовтні в Києві були
Із Миколаєва знайомі,
Та в Лавру якось забрели
Де є святині всім відомі.
До них бабуся підійшла,
Що в храмах тих працює
Зраділа, що своїх знайшла
Мов з нечистю бідна воює.
Просила їй допомогти
Цю лавру з нею захищати
Залишити ікони та хрести
Велить таке Росія-мати.
Від кого Лавру захищати?
Відповіли мої знайомі.
Знов печенігів вичищати,
Які ще їм з історії знайомі?
Господь та батюшка хотів
Щоб захищали всі набожні.
Але вам чорт на спину сів,
Кричала бабка, ще й безбожні.
З московії агресія у Лаврі тій
Що українці давно збудували,
На нашій, на землі святій
Хіба, щоб з РПЦ там панували?
Геть з України москалі !!!
Без вас тут буде мир і спокій.
Ви завжди з бісом і є злі
Та вижимали з нас всі соки.
15.11.2018