 Митрополит УПЦ МП Софроний: через пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, которому дал интервью 78-летний иерарх, он признает, что большинство его коллег из УПЦ МП такой позиции не поддерживают. Однако, говорит Софроний, если бы процесс получения Томоса (грамоты о предоставлении автокефалии) инициировала именно "каноническая церковь", создать новую церковь было бы значительно проще.

Митрополит Софроний говорит, что его открытые автокефалистские взгляды не приносят ему никаких проблем в церкви: там его просто называют "чудак".

Он заявляет, что вопреки решению собора УПЦ МП, собирается участвовать в объединительном соборе, на котором образуется автокефальная церковь, а затем - возможно, и присоединится к ней.

Митрополит Софроний подписал решение собора УПЦ МП, который "разорвал" с Константинополем, отметив при этом, что не согласен со многими пунктами.

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"Если так случится, что будет автокефалия, то она будет единственной церковью в Украине, как сейчас наша Украинская православная церковь так называемого Московского патриархата", - отметил Софроний в интервью ВВС.

На уточняющий вопрос, что произойдет с УПЦ МП в случае создания автокефальной церкви - Софроний ответил четко:

"А ее не будет как церкви. Она будет как ... ну, вот пятидесятники есть, иудеи есть, католики есть, униаты есть - и она будет. Но доминирующей будет автокефальная церковь".

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Автор интервью с митрополитом, журналист Святослав Хоменко пишет, что такие заявления ожидаемы от иерарха: "Когда человек еще после победы Ющенко в 2005 году призывает требовать независимой церкви, когда человек в марте 2014-го называет Путина бандитом и позволяет своим священникам не поминать патриарха Кирилла, то, согласитесь, от такого человека и сейчас можно ожидать особого мнения".