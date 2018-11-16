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Все про:УПЦ (757) церковь (945) автокефалия (264) Томос (67)

 Митрополит УПЦ МП Софроний: через пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Софроний (Дмитрук) уже давно не скрывает, что является сторонником создания автокефальной церкви в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, которому дал интервью 78-летний иерарх, он признает, что большинство его коллег из УПЦ МП такой позиции не поддерживают. Однако, говорит Софроний, если бы процесс получения Томоса (грамоты о предоставлении автокефалии) инициировала именно "каноническая церковь", создать новую церковь было бы значительно проще.

Митрополит Софроний говорит, что его открытые автокефалистские взгляды не приносят ему никаких проблем в церкви: там его просто называют "чудак".

Он заявляет, что вопреки решению собора УПЦ МП, собирается участвовать в объединительном соборе, на котором образуется автокефальная церковь, а затем - возможно, и присоединится к ней.

Митрополит Софроний подписал решение собора УПЦ МП, который "разорвал" с Константинополем, отметив при этом, что не согласен со многими пунктами.

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"Если так случится, что будет автокефалия, то она будет единственной церковью в Украине, как сейчас наша Украинская православная церковь так называемого Московского патриархата", - отметил Софроний в интервью ВВС.

На уточняющий вопрос, что произойдет с УПЦ МП в случае создания автокефальной церкви - Софроний ответил четко:

"А ее не будет как церкви. Она будет как ... ну, вот пятидесятники есть, иудеи есть, католики есть, униаты есть - и она будет. Но доминирующей будет автокефальная церковь".

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Автор интервью с митрополитом, журналист Святослав Хоменко пишет, что такие заявления ожидаемы от иерарха: "Когда человек еще после победы Ющенко в 2005 году призывает требовать независимой церкви, когда человек в марте 2014-го называет Путина бандитом и позволяет своим священникам не поминать патриарха Кирилла, то, согласитесь, от такого человека и сейчас можно ожидать особого мнения".

Источник: https://censor.net.ua/n3097351
 
   
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Не может стать...а станет...без вариантов....
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Никто в этом не сомевается.
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Не может стать...а станет...без вариантов....
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ну наконец то все злые станут добрыми и даже никто не будет выбрасывать мусор в посадки.

вопрос просто вселенских масштабов - какие попы будут менять машины раз в год, а какие раз в два. хорошо хоть не Ислам тут, ибо уже бы шла резня из-за сказок. хотя... еще не вечер, зомби могут и заваруху устроить.

- отдай мощи, пес смердящий, килограмм мощей украл! ты захотел шоб я "горел вечно"?

- а ты раскрашенную дощечку осквернил, взморгнув, лобызая ее! теперь я попаду в чистилище из-за этого на 5000 лет!
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хохол, ругает свое правительство и любит чужое...(«путииин введиии, пууутиииин....»)
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Исчезнут УПЦ КП и УПЦ МП, их поглотит УАПЦ ? Она же не каноническая. Митрополит УПЦ МП Софроний: через пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине - Цензор.НЕТ 2595
Макарий обиделся, что отобрали Андреевскую церковь?
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От, ви мене вибачте, двояке враження у мене від цього владики. Зрозуміло, що старий служака має добре поставлену чуйку, або нюх. Але і підстрахувався про всяк випадок. Рішення малого пілітбюро, тьху, матері його ковінька, собору попів упц мп підписав і перед українцями - патріотами прогнувся красиво. Тільки канонічною все ж вважає мацковську кодлу, тьху, церкву, про щор і заявив у інтерв'ю: краще, мовляв, булоб, якби рішення про автокефалію виходило від КАНОНІЧНОЇ!!!!!! кодли, тьху, церкви. Тобто, Вселенська церква на переконання цього, безумовно хитрого, тьху, мудрого ієрарха канонічною не є. І оці його заяви про католиків, греко-католиків(уніатів) та інших конфесіях вказують на втовкмачену в голову ідею про те, що його шлях до Бога найправильніший.
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та ту УПЦ визнає тіко московський патріархат, тому ми її так і називаємо упц-мп. І просити автокефалію вона могла тіко у москви. І, якби (шо неймовірно) москва надала автокефалію упц, то виникає ващє парадоксальна сітуйовина: цєкровь-дочь стала матєрью для свойє церкві-матєрі.
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Парадокс закладено у самому поєднанні двох слів: мацковська !!!!! церква!!!!!!.
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пасквіль підписав, а обстоює за автокефалію. Странний дєд
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Ничего он не подписывал...не нужно брехать...
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драсті! А в топіку шо написано? Митрополит Софроній підписав рішення собору УПЦ МП, який "розірвав" із Константинополем Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3097351
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Софроний молоток. И нашим и вашим. И в любой момент можно дать задний ход.
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КИЇВСЬКА ЛАВРА


У жовтні в Києві були
Із Миколаєва знайомі,
Та в Лавру якось забрели
Де є святині всім відомі.

До них бабуся підійшла,
Що в храмах тих працює
Зраділа, що своїх знайшла
Мов з нечистю бідна воює.

Просила їй допомогти
Цю лавру з нею захищати
Залишити ікони та хрести
Велить таке Росія-мати.

Від кого Лавру захищати?
Відповіли мої знайомі.
Знов печенігів вичищати,
Які ще їм з історії знайомі?

Господь та батюшка хотів
Щоб захищали всі набожні.
Але вам чорт на спину сів,
Кричала бабка, ще й безбожні.

З московії агресія у Лаврі тій
Що українці давно збудували,
На нашій, на землі святій
Хіба, щоб з РПЦ там панували?

Геть з України москалі !!!
Без вас тут буде мир і спокій.
Ви завжди з бісом і є злі
Та вижимали з нас всі соки.
15.11.2018
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Дуже розумний чоловік , грає на межі фолу , стоїть на межі де на міліметр в сторону КП і свисток від гундяя . Але прагне бути в українській церкві , а не в православному покручі РПЦ .
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Просто цей "розумний чоловік" з фізіономією хитрого гнома вирішив перейти зі статусу "бідного чудака" в статус "богатого хруня"...Хрунь (галицький діалект) - зрадник,перекінчик,підарас (московський діалект)...
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