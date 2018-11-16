 В украинско-польском историческом диалоге есть продвижение. Глава МИД Польши Чапутович может приехать в Украину на годовщину Голодомора, - посол Пекло

Об этом дипломат заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Да (прогресс. - Ред.) есть. Тот-то, кто говорит, что продвижения нет, не понимает, что оно есть и что диалог идет постоянно. Есть комиссия историков, есть сотрудничество между институтами национальной памяти Польши и Украины, есть открытие украинских архивов в Хмельницком, Одессе. Для польских историков это лучше всего, что может быть, потому что мы там находим шокирующие документы", - сказал Пекло.
В то же время он заметил, что часть радикальных сил с польской и украинской стороны хотели бы "реализовать что-то, чтобы нас поссорить".
"Но политические элиты Польши и Украины понимают, что наше будущее - это общая Европа и интеграция Украины с европейскими структурами. Это является также вопросом нашей общей безопасности", - отметил посол.
По его словам, польская делегация высокого уровня планирует принять участие в официальных мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
"Я знаю, что есть мысль, чтобы делегация высокого уровня приехала на мероприятие о Голодоморе по приглашению господина Президента Порошенко. И также есть мысль, чтобы в Украину в конце ноября приехал наш министр иностранных дел (Яцек Чапутович. - Ред.)", - сказал Пекло.
Что касается запланированной на конец года встречи вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского, дипломат отметил, что точная дата ее ему пока неизвестна.
"Я думаю, что для нас самое важное сообща думать о будущем, о наших совместных проектах. История важна, но надо концентрироваться не на исторических спорах, а на конструктивном сотрудничестве Польши и Украины", - убежден Пекло.
Українські священики у в'язниці Бригідках у Львові після польської окупації Галичини. 1919 рік.
Новостворена Польська держава обіцяла країнам Антанти надати українцям широкі автономні права, але цієї обіцянки не дотримала. Натомість вона вживала заходів, унаслідок яких:були ліквідовані всі демократичні інституції ЗУНР;категорично заборонялося вживати назви «Західна Україна», «Східна Галичина»;забороненими стали слова «українець», «український», замість них реанімувався давній термін «русин», «русинський»;зусиллями міністра освіти С. Грабського українські школи були перетворені на польсько-українські з перевагою польської мови;українців не приймали до Львівського університету, у якому закрили всі українські кафедри;українців та представників тих національних меншин, які підтримували Західноукраїнську Народну Республіку (здебільшого євреїв та німців), звільнено з керівних посад і державних закладів.
... и три его заместителя: Страшный, Суд и Гиен...
Серед 18 поховань, які виявили 27 травня польські археологи під зруйнованим торік монументом пам'яті Української повстанської армії у польському селі Грушовичі, поховані щонайменше три воїни УПА. Про це заявив журналістамСвятослав Шеремета, секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій, який спостерігав за розкопками як спостерігач.
Але памятник відновлювати відмовились...
Почему сам с темы спрыгнул?
Марсоход InSight от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 26 ноября впервые за шесть лет совершит посадку на планете Марс. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает CNN.
"Впервые за шесть лет новая миссия приземлится на Марсе. 26 ноября марсоход InSight от NASA совершит посадку на красной планете в 15:00 (по Вашингтону - ред.)", - говорится в сообщении.
Предполагается, что миссия с марсоходом InSight будет заключаться в исследовании внутренней части планеты Марс.
По словам генерального директора неправительственной организации Planetary Society Билла Ная, InSight будет проводить бурение земли красной планеты, и это позволит миру узнать больше о формировании как самой планеты Марс, так и планеты Земля.
Он также добавил, что благодаря этой миссии люди получат больше информации о происхождении своей планеты, и почему планеты Марс и Земля очень похожи между собой, но в то же время имеют различия.
NASA будет транслировать посадку марсохода вживую. Известно, что сама миссия по InSight была запущена еще 5 мая 2018 года.
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Основное оборудование космического аппарата - установка для бурения Марса на глубину целых 5 метров. Оно было разработано и изготовлено в Польше и в сложнейших сравнительных тестах превзошло всё, что было представлено другими производителями.