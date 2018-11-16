 В украинско-польском историческом диалоге есть продвижение. Глава МИД Польши Чапутович может приехать в Украину на годовщину Голодомора, - посол Пекло

Об этом дипломат заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Да (прогресс. - Ред.) есть. Тот-то, кто говорит, что продвижения нет, не понимает, что оно есть и что диалог идет постоянно. Есть комиссия историков, есть сотрудничество между институтами национальной памяти Польши и Украины, есть открытие украинских архивов в Хмельницком, Одессе. Для польских историков это лучше всего, что может быть, потому что мы там находим шокирующие документы", - сказал Пекло.

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В то же время он заметил, что часть радикальных сил с польской и украинской стороны хотели бы "реализовать что-то, чтобы нас поссорить".

"Но политические элиты Польши и Украины понимают, что наше будущее - это общая Европа и интеграция Украины с европейскими структурами. Это является также вопросом нашей общей безопасности", - отметил посол.

По его словам, польская делегация высокого уровня планирует принять участие в официальных мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

"Я знаю, что есть мысль, чтобы делегация высокого уровня приехала на мероприятие о Голодоморе по приглашению господина Президента Порошенко. И также есть мысль, чтобы в Украину в конце ноября приехал наш министр иностранных дел (Яцек Чапутович. - Ред.)", - сказал Пекло.

Что касается запланированной на конец года встречи вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского, дипломат отметил, что точная дата ее ему пока неизвестна.

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"Я думаю, что для нас самое важное сообща думать о будущем, о наших совместных проектах. История важна, но надо концентрироваться не на исторических спорах, а на конструктивном сотрудничестве Польши и Украины", - убежден Пекло.