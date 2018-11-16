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Все про:Голодомор (818) история (1546) Польша (4596) Пекло (52) Чапутович (44)

 В украинско-польском историческом диалоге есть продвижение. Глава МИД Польши Чапутович может приехать в Украину на годовщину Голодомора, - посол Пекло

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что прогресс в украинско-польском историческом диалоге есть, несмотря на попытки радикальных сил путем провокаций поссорить народы.

Об этом дипломат заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Да (прогресс. - Ред.) есть. Тот-то, кто говорит, что продвижения нет, не понимает, что оно есть и что диалог идет постоянно. Есть комиссия историков, есть сотрудничество между институтами национальной памяти Польши и Украины, есть открытие украинских архивов в Хмельницком, Одессе. Для польских историков это лучше всего, что может быть, потому что мы там находим шокирующие документы", - сказал Пекло.

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В то же время он заметил, что часть радикальных сил с польской и украинской стороны хотели бы "реализовать что-то, чтобы нас поссорить".

"Но политические элиты Польши и Украины понимают, что наше будущее - это общая Европа и интеграция Украины с европейскими структурами. Это является также вопросом нашей общей безопасности", - отметил посол.

По его словам, польская делегация высокого уровня планирует принять участие в официальных мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

"Я знаю, что есть мысль, чтобы делегация высокого уровня приехала на мероприятие о Голодоморе по приглашению господина Президента Порошенко. И также есть мысль, чтобы в Украину в конце ноября приехал наш министр иностранных дел (Яцек Чапутович. - Ред.)", - сказал Пекло.

Что касается запланированной на конец года встречи вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского, дипломат отметил, что точная дата ее ему пока неизвестна.

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"Я думаю, что для нас самое важное сообща думать о будущем, о наших совместных проектах. История важна, но надо концентрироваться не на исторических спорах, а на конструктивном сотрудничестве Польши и Украины", - убежден Пекло.

Источник: https://censor.net.ua/n3097347
 
   
 Топ комментарии
 
Такой вопрос : будут ли поляки восстанавливать украинский памятник который ражрушели в Польше, кто знает?
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були взаємні вибачення.... і українсько польські стосунки почали значно покращуватися.... але другий качинський все повернув на початок
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А ты был , видел какая была эта полская оккупация ?
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Читай про поляков и их оккупацию : http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/10/19/151175/
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гнидо, а що ж ти замовчуєш, як твої нові господарі нищили все українське... В украинско-польском историческом диалоге есть продвижение. Глава МИД Польши Чапутович может приехать в Украину на годовщину Голодомора, - посол Пекло - Цензор.НЕТ 6650

В украинско-польском историческом диалоге есть продвижение. Глава МИД Польши Чапутович может приехать в Украину на годовщину Голодомора, - посол Пекло - Цензор.НЕТ 8557


Українські священики у в'язниці Бригідках у Львові після польської окупації Галичини. 1919 рік.
Новостворена Польська держава обіцяла країнам Антанти надати українцям широкі автономні права, але цієї обіцянки не дотримала. Натомість вона вживала заходів, унаслідок яких:були ліквідовані всі демократичні інституції ЗУНР;категорично заборонялося вживати назви «Західна Україна», «Східна Галичина»;забороненими стали слова «українець», «український», замість них реанімувався давній термін «русин», «русинський»;зусиллями міністра освіти С. Грабського українські школи були перетворені на польсько-українські з перевагою польської мови;українців не приймали до Львівського університету, у якому закрили всі українські кафедри;українців та представників тих національних меншин, які підтримували Західноукраїнську Народну Республіку (здебільшого євреїв та німців), звільнено з керівних посад і державних закладів.
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Что за бред ты несёшь? Кто керует ? И объясни мне , что они могут сделать в границе одной области ? Поднять все страну ? Или что ?
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Ну так в Галичан був перед тим досвід 140 років життя в австрійській імперії це на хвилинку 7 поколінь, і в порівнянні з бабцею Австрією з її освітніми програмами, правами, якісними німецькими і чеськими управлінцями, індустіалізацією, те що принесла Польща виглядало так мяко кажуче третьосортним, а ще плюс національна дискримінація і йобнутих на всю голову осадників, які вирішили стати новою шляхтою.
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Посол Польши в Украине Ян Пекло

... и три его заместителя: Страшный, Суд и Гиен...
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Такой вопрос : будут ли поляки восстанавливать украинский памятник который ражрушели в Польше, кто знает?
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поляки провели розкопки під цим памятником, були знайдені останки людей....
Серед 18 поховань, які виявили 27 травня польські археологи під зруйнованим торік монументом пам'яті Української повстанської армії у польському селі Грушовичі, поховані щонайменше три воїни УПА. Про це заявив журналістамСвятослав Шеремета, секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій, який спостерігав за розкопками як спостерігач.

Але памятник відновлювати відмовились...
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Если отказались и есть решение делать раскопки поляков в Украине, то все потому что сука русская климкин прогнулась перед поляками
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поки що дозволу немає.... побачимо, чим це закінчиться
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В современном мире, когда у поляков говорят не кацапские гены и деньги, мы с поляками будем всегда друзьями!
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До тех пор пока поляки хотяб не принесут изменения, о дружбе может говорить только тот , кому напливать на убитих украинцев поляками : http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/10/19/151175/
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Ваши извинения - кацапская провокация! Можете откопать поляка из могилы и требовать с него извинения!
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А поляки почему требовали и Ющенко изменятся? А троллик ты кацапский ?
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При Ющенко, как раз обоюдно и извинились, или в кацапской методичке не написано это?
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Троллик, не бжди, потому что только Ющенко от имени Украине извенилься и все . А полянки нет .
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Кацап, как поляки проголосовали по Крыму в ООН?
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А че спригиваешь с теми? А троллик ты кацапский
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Разве покойный Качинский не извинялся? Я помню, что обоюдно!
Почему сам с темы спрыгнул?
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були взаємні вибачення.... і українсько польські стосунки почали значно покращуватися.... але другий качинський все повернув на початок
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Он никто! Поэтому не надо всех поляков равнять на "никто"!
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качинський - голова правлячої в Польщі партії "Право і справедливість", за яку проголосувала більшість поляків..... то якщо більшість поляків підтримує таку риторику стосовно України, - чому їх не можна рівняти?
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Ты вообще-то то понимаешь что означает « колишній « ? Я тебе говорю ещё раз , что колишній , это не настоящий, и это приватный человек , и он от имени государства не извиняется, а от себя . Ющенко был президент когда извинялся, это было от имени государства, то есть от каждого гражданина Украины. А польский действующий президент не извинялся , и я про это , что Польша как государство не приносила извинений . Тебе бы такое понять
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відкопувати - це справа польських некрофілів..... але не Україга почала копирсатись в минулому, перекручувати його на свій лад і вчити сусідів, кого їм вважати героєм, а кого ні
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У нас своих никрофилов хватает за кацапские деньги!
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Троллик, почитай это и будет тебе полезно : http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/10/19/151175/
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Кацап, где сейчас больше всего украинцев родню которых замучили поляки?
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Ты че вообще дэбил ? В Германии мало сегодня русских родню которых замучили немцы ?
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Так забебала,эта тягомотина польско мадярско украинская.Надоело.Давайте ещё татарам и монголам,чего ни-ть предъявим.Вспомним всё.Гулять так гулять.Мамонты с динозаврами не чьих предков не затоптали?А то айда в тундру,знаю места где они в вечной мерзлоте валяются.Поглумимся,отомстим за предков.Честно,забадали.Не жалко людям время на бесполезные прерикания тратить.Некоторые правдо деньги на этом зарабатывают.А Вы люди не ведитесь.А фамилия у посла зачётная Ян Пекло!
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Марсоход InSight от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 26 ноября впервые за шесть лет совершит посадку на планете Марс. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает CNN.
"Впервые за шесть лет новая миссия приземлится на Марсе. 26 ноября марсоход InSight от NASA совершит посадку на красной планете в 15:00 (по Вашингтону - ред.)", - говорится в сообщении.
Предполагается, что миссия с марсоходом InSight будет заключаться в исследовании внутренней части планеты Марс.
По словам генерального директора неправительственной организации Planetary Society Билла Ная, InSight будет проводить бурение земли красной планеты, и это позволит миру узнать больше о формировании как самой планеты Марс, так и планеты Земля.
Он также добавил, что благодаря этой миссии люди получат больше информации о происхождении своей планеты, и почему планеты Марс и Земля очень похожи между собой, но в то же время имеют различия.
NASA будет транслировать посадку марсохода вживую. Известно, что сама миссия по InSight была запущена еще 5 мая 2018 года.
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Основное оборудование космического аппарата - установка для бурения Марса на глубину целых 5 метров. Оно было разработано и изготовлено в Польше и в сложнейших сравнительных тестах превзошло всё, что было представлено другими производителями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ украинско-польском историческом диалоге есть продвижение. Глава МИД Польши Чапутович может приехать в Украину на годовщину Голодомора, - посол Пекло
 
 
 
 
 
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