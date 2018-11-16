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Все про:контрабанда (1618) Луганщина (3939) оружие (3580) СБУ (12988)

 Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции объединенных сил, блокировали в Луганской области контрабанду в Россию оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что житель Марьинки Донецкой области пытался рейсовым автобусом незаконно вывезти в РФ оружие и боеприпасы.

Также смотрите: Пенсионер вез с оккупированной территории Донбасса пистолет Нагана и патроны, - пресс-центр ООС. ФОТО

На международном пункте пропуска "Просяное" правоохранители обнаружили в личных вещах злоумышленника автомат Калашникова АК-74, два магазина к нему, шестьдесят патронов калибра 5,45 мм и две гранаты РГД-5.  "Товар" житель Донетчины перевозил в сумке с двойным дном.

Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ 02

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения.

Также смотрите: Полиция Донетчины с начала года предупредила более сотни фактов вывоза оружия в мирные регионы. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3097345
 
 
 Топ комментарии
 
вилкул - пидер из оппозиции. его папашка юрий вилкул - заморочил Кривой Рог, "нагрев" город кражей денег за отопление на 2 млрд грн.. в ценах 2008 года.
Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ - Цензор.НЕТ 6374
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це не опозиція а російська маріонетка.
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В росію? То треба було б йому ще десятків зо два-три гранат підсипати! Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ - Цензор.НЕТ 1864
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В Кривом Роге брали штурмом тюрьму
16.11.2018
Инцидент произошел около восьми утра 15 ноября.
Группа неизвестных пыталась прорваться внутрь, чтобы, предположительно, освободить своих товарищей, которые находятся за решеткой. На месте работало несколько экипажей полиции.
О ком из заключенных идет речь, на данный момент сведений нет.
Сейчас в тюрьме находятся 82 особо опасных преступника, осужденных на пожизненное заключение и 775 других заключенных.
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а что, вилкул бывает в городе? или сидит на своей дачке в Австрии, которую купил на украденные деньги
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да-да.. знаем вилкуловскую "скромность", особенно в вороватости, не по наслышке.
Где дел 2 млрд грн, зависшие на вилкуловских фирмах, за отопление.. на офшорах, или на все уже прикупил.. как и тот "домик" в Австрии?
Вилкул настолько туп, как и его сынок, что не представляет, насколько ВСЁ о нем известно.
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да и самого вилкула - знаем.. встречался не раз. Таких пистаболов и проходимцев как он и сашка - еще поискать! Еще по КТУ помню...
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и учился.. и преподавал. Так что о вилкуле знаю даже больше, чем он сам представляет
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вилкул - пидер из оппозиции. его папашка юрий вилкул - заморочил Кривой Рог, "нагрев" город кражей денег за отопление на 2 млрд грн.. в ценах 2008 года.
Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ - Цензор.НЕТ 6374
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це не опозиція а російська маріонетка.
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всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.
КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.

Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.

Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
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Ну как можно было не пропустить на паРашку такого человека....он им "рюзький мир" вез.... Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ - Цензор.НЕТ 9240
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человек хотел замочить ху#ла в сартире
что ж в том плохого?
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В росію? То треба було б йому ще десятків зо два-три гранат підсипати! Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ - Цензор.НЕТ 1864
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Считаю, что наркоту и оружие надо пропускать в Рашку беспрепятственно. Естественно, беря "на карандаш" курьеров.
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навпаки, треба було ще пару автоматів чуваку дати, щоб віз в РФію. Щось наші спецслужби працюють не проти ворога, а якось на його користь. Звідти ешелони танків і гармат, а від нас хоча б автомати
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надо было ему еще взрывчатки дать, и пару "инструкторов" из спецназа для прикрытия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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