 Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Марьинки Донецкой области пытался рейсовым автобусом незаконно вывезти в РФ оружие и боеприпасы.
На международном пункте пропуска "Просяное" правоохранители обнаружили в личных вещах злоумышленника автомат Калашникова АК-74, два магазина к нему, шестьдесят патронов калибра 5,45 мм и две гранаты РГД-5. "Товар" житель Донетчины перевозил в сумке с двойным дном.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения.
16.11.2018
Инцидент произошел около восьми утра 15 ноября.
Группа неизвестных пыталась прорваться внутрь, чтобы, предположительно, освободить своих товарищей, которые находятся за решеткой. На месте работало несколько экипажей полиции.
О ком из заключенных идет речь, на данный момент сведений нет.
Сейчас в тюрьме находятся 82 особо опасных преступника, осужденных на пожизненное заключение и 775 других заключенных.
Где дел 2 млрд грн, зависшие на вилкуловских фирмах, за отопление.. на офшорах, или на все уже прикупил.. как и тот "домик" в Австрии?
Вилкул настолько туп, как и его сынок, что не представляет, насколько ВСЁ о нем известно.
КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.
Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.
Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
что ж в том плохого?