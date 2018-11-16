 Священникам Польской православной церкви запретили общение с УПЦ КП и УАПЦ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее заявление опубликовала церковь 16 ноября, отметив, что "новости от православных из Украины часто затрагивают православие в Польше".
"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской Автокефальной Православной Церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского Патриархата и так называемой "автокефальной православной церкви", которая в прошлом сделала много зла", - говорится в заявлении.
Польская церковь отметила, что ситуация с православием в Украине "влияет" на ситуацию с православием в целом.
Также польская церковь призвала встретиться всех глав православных церквей, чтобы принести "мирное решение разделенного православия на украинской земле".
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Также на Цензор.НЕТ: Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Монастирів 11
Парафій 233
Вірних близько 600 000
их 0.00001% населения
Католицтво - 87,2 % ,
православ'я - 1,3 % (Польська православна автокефальна церква),
п'ятидесятництво - 0,4 %,
інші - 0,4 % (Свідки Єгови, буддизм, кришнаїзм, вайшнавізм, іслам, юдаїзм, мормони),
не визначились - 10,8 % (станом на 2012 рік).
яблокиамброзию.То есть эти ссущества не боятся "ада"? Ан нет, они просто знают: сказки - лохам, бабло - пацанам(даже если те в платьях)
Типа "только православие - истинная религия!", "все остальные будут гореть в аду!", "и только православие нашей версии!!!"
Они реально верят, что если б-г есть, то высшее трансцендентное существо, способное насквозь увидеть душу каждого из своих адептов, будет судить их не по параметрам души и духа, а по формальным признакам "какую версию исповедовал и по какому канону молился"? Серьёзно, что ли?
Вообще это сюр какой-то, строго говоря.
Кацы гадят где могут..
Хотяяяяаа.... Филарет моожет...
Ось чому певна кількість поляків мазуриків діе єдиним фронтом з московітами проти України.
Тобто москальська церква діє через своїх вассалів - православних польщі.
Ось звідки беруться антиукраїнські заходи поляків, та хибніф історичні опуси що впливають на настрої............
" Насправді нічого неочікуваного. Після об'єднавчого Собору не буде «УПЦ КП і УАПЦ», тож документ піде в архів. І здається, що там це добре знають, тому так і виписали.
І Синакс колись буде - тільки за участю вже і Української Церкви. І тим, хто зараз про нього пишуть, буде сказано: Ви ж самі просили!"
Польские политики хотели нам навязать свою историю УПА.
Полькие попы лезут решать вместо Константинополя, давать нам автокефалию или нет.
Короче, лесом... польский гриб собирать