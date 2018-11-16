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 Священникам Польской православной церкви запретили общение с УПЦ КП и УАПЦ

Православная автокефальная церковь в Польше запретила своим священникам вступать в литургические и молитвенные контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее заявление опубликовала церковь 16 ноября, отметив, что "новости от православных из Украины часто затрагивают православие в Польше".

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"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской Автокефальной Православной Церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского Патриархата и так называемой "автокефальной православной церкви", которая в прошлом сделала много зла", - говорится в заявлении.

Польская церковь отметила, что ситуация с православием в Украине "влияет" на ситуацию с православием в целом.

Также польская церковь призвала встретиться всех глав православных церквей, чтобы принести "мирное решение разделенного православия на украинской земле".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Также на Цензор.НЕТ: Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097343
 
 
 Топ комментарии
 
так что лубянский патриархат в польше рулит?Эй Качинский!!!
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Сейчас все агенты хремля засветятся. 😀😀😀
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Автокефальные пшеки против автокефалии украинской церкви,потому что опять "призраки бандеровцев покоя не дают"? А не пойдут ли лесом,недоноски?
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И что, для кого новость? Проводите обьединительный собор и двигайтесь дальше...
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так что лубянский патриархат в польше рулит?Эй Качинский!!!
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Вас это удивляет? В Польше православие может быть только кацапского разлива. Ибо украинское как и белорусское там давно вытравили.
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Польша католическая страна. Сколько там тех православных?
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Навчальних закладів 1
Монастирів 11

Парафій 233
Вірних близько 600 000

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Автокефальные пшеки против автокефалии украинской церкви,потому что опять "призраки бандеровцев покоя не дают"? А не пойдут ли лесом,недоноски?
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Тут другой случай. Просто в Польше реально государство не имеет влияния на то немногочисленное православное объединение, которое под влиянием "скреп" давно уже подмяла под себя гебня.
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Сейчас все агенты хремля засветятся. 😀😀😀
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вот вам и Томас...приплыли
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Интересно, сколько у этой шаражки прихожан в католической Польше... Другими словами, во сколько примерно обошлось гундяевским сатанистам решение этой "мощной" церкви... Священникам Польской православной церкви запретили общение с УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 8753 Думаю, недорого...
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В Польше попы - засланные раскольниками Гундяевцы, а прихожане, в большинстве украинцы, местные и эмигранты. Поэтому эти выродки и не спрашивают мнение паствы, тупо подгавкивают своим кураторам из секты РПЦ
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а откуда в Польше ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ???????
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В Италии тоже есть, только почему-то они все под мокшами.
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я знову ж, в 2390-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Это агенты влияния Сталинского патриахата. Отличное прикрытие для КГБе
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Еще с тех времен, когда Галицко-Волынское княжество православным было. Кстати, они томос также от Константинопольского патриарха получили в 1923 году.
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И шо они не признают московскую секту ?
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Признают. Но формально независимы. Автокефалия у них.
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Ну у нас УПЦ МП тоже формально украинская и независимая...
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Польська церква зайняла сторону РПЦ у конфлікті з Константинополем ...Поляки наверное забыли о то что когда то поделили Украину с Московией на Правобережную и Левобережную,а когда московские ордынцы подошли ближе к Польше,то Польша потеряла свою независимость,теперь в духовенство идёт по таким же стопам
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Україну тоді розділили на правобережну і лівобережну король Август Ліщинський и царь Пйотр Пєрвий. Після чого сгігнела польска, а зараз ми бачимо початок агонії московії...
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Православная церковь в Польше - это как лютеране на Донбассе
их 0.00001% населения
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Польские священники забыли как русские расстреливали польских офицеров (Катынь) и выселяли этнических поляков. "Первая массовая депортация гражданского населения из Западной Беларуси и Западной Украины была осуществлена 10 февраля 1940 года. Выселению подлежали 141.759 человек, в том числе из Западной Беларуси - 52.892 (37,3%); из Западной Украины - 88.867 (62,3%), в своем подавляющем большинстве - поляки. Вторая депортация состоялась 13-16 апреля 1940 года. В ходе ее в БССР репрессировали 26.777 человек (8055 семей), в Украине - не менее 40 тысяч. В вагоны погрузили в БССР 24.253 человека (7286 семей), по Украине у меня нет данных". http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/8-2008/deportatsii-polyakov
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поляки забыли как "православные" рассеяна во главе с полководцем утопили в крови польское восстание - не жалели ни женщин ни детей. Или как было подавлено восстание 1861 года. Ну если им память затмило, то, действительно, нафига тогда с такими поляками общаться.
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Почему священникам римо-католической церкви можно свободно общаться с священниками греко-католиками ? На Майдане римо-католические епископы читали молитвы вместе с священниками УПЦ КП и УАПЦ ? И никто их за это не винил.
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Если и были разногласия между украинцами и поляками в прошлом, то в результате этого страдали не только поляки. У моих, двоюродных тёток поляки убили дедушку из-за того что тот был украинцем. Не знаю, как тот при жизни относился к полякам- уважал или не уважал, но знаю, что никакой опасности полякам он не представлял. Кто знает: польская власть изучает факты убийств мирных украинцев вследствии межнациональной розни? Или жизни украинцев по мнению польских властей менее ценны?
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Ну короче какая-то одна из банд попов будет "гореть вечно" и она это знает. А покаяние = прощение. Это же так просто - признать свою неправоту и все, после смерти - петь песенки и кушать яблоки амброзию.То есть эти ссущества не боятся "ада"? Ан нет, они просто знают: сказки - лохам, бабло - пацанам(даже если те в платьях) Священникам Польской православной церкви запретили общение с УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 5910
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Вообще дико веселят все эти срачи внутри христианства (и ислама, там ещё эпичнее).
Типа "только православие - истинная религия!", "все остальные будут гореть в аду!", "и только православие нашей версии!!!"
Они реально верят, что если б-г есть, то высшее трансцендентное существо, способное насквозь увидеть душу каждого из своих адептов, будет судить их не по параметрам души и духа, а по формальным признакам "какую версию исповедовал и по какому канону молился"? Серьёзно, что ли?
Вообще это сюр какой-то, строго говоря.
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Скільки їх там єб цих приходів польсько-московських православних ?, на пальцях однієї руки можна перелічити, всі колишні українські церкви- або знищені, або перепрофільовані в римо-католицькі, тому антиукраїнські настрої в цілому у польщі, та якогось поодинокого автокефала проспонсорованого кацапами, на надання Томосу в Україні ,не вплинуть абсолютно.
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Ждем-с поддержки московской секты от "православных" людоедов Буркина-Фассо. Их там наверняка больше, чем православных в Польше.
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Я так понимаю база США в Польше уже не нужна)))
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Слава тебе Господи что я не православный. Аминь !
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Зря смеётесь..Сколько там нашего брата на заработках..? О тож..
Кацы гадят где могут..
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И что ? Я был в Польше ещё в 1996 году , и только теперь узнал что в Польше оказывается есть православная секта , а я в то время ходил в польский костёл. Это все рано лучше чем православная секта
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Да ничего..кацы работают и создают украинцам трудности где только могут..
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Отож Гундяй напугал пшеков, что прийдёт Ужасный Филарет и начнёт свои церкви строить. Они ж по себе судят - "Будем строить церкви в Турции!" Священикам Польської православної церкви заборонили спілкування з УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 7875
Хотяяяяаа.... Филарет моожет... Священикам Польської православної церкви заборонили спілкування з УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 239 Священикам Польської православної церкви заборонили спілкування з УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 7875
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Навіть у католицькій Польщі, є власна православна церква, про що далі говорити?
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Этот польский Гундяевец больше на буддиста смахивает
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Он себя наверное русином называет. А они очень упрямые. По закарпатским русинам знаю.
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а поляки русинів не визнають окремим народом і вважають їх українцями - під час операціїї "Вісла" виселяли їх так само
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Калаборант, який отримав десь міліончик і здав весь український народ. Історія про це залишить слід.
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Вот как ФСБ -ные церкви палятся, теперь хоть ясно ху из ху. Но караван идет дальше не обращая на лай шавок
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Та нічого дивного в цьому немає! Польська ПЦ нашпишована ФСБешниками в рясах
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Ага! А РПЦ несёт добро!!! В Польшу. Особенно, сначала в 18-м веке, а потом в 1939 году!
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к 39-му эту заразу норм. разогнали, жаль недодавили красножопики
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пся крев, курва ! филиал фсб в речи посполитой...
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Они исторически с Почаевом тесно связаны. Хотя у них автокефалия. Но в Почаевскую лавру часто ездят. Там полно паломников из Польши.
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Під тиском радянських спецслужб 22 червня 1948 року Польська церква «зреклась» автокефалії 1924 року та прийняла «благословенство» й автокефалію з московських рук. 1951 року Синод єпископів одноголосно звернувся до московського патріарха Алексєя з проханням прислати для церкви митрополита з СРСР. На Варшавську кафедру Москва призначила єпископа Львівського й Тернопільського Макарія (Оксіюка)
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Двумя месяцами ранее в Москву прибыла польская церковная делегация во главе с епископом Белостокским и Бельским Тимофеем Шрёттером, и 22 июня 1948 года на заседании Священного Синода ей было вручено постановление Синода, «согласно которому Русская Церковь благословляет Польскую Церковь на самостоятельное существование.
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Но все равно конечно они тесно связаны. Особенно с Почаевом. С которым связь очень давняя. Еще со времен средневековья.
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Да пофигу - к концу года ни УПЦ КП, ни УАПЦ все равно не будет - ведь новая каноническая Украинская Поместная Церковь создается.
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Вообще то в Украине не существует с октября ни УПЦ МП,ни УПЦ КП и УАПЦ по решению Вселенского патриархата.. Священикам Польської православної церкви заборонили спілкування з УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 1800
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Польська Православна церква є не канонічною з чим їх і вітаємо. Вони виконують накази МП якій у свій час підкорились. і підпорядкувались.
Ось чому певна кількість поляків мазуриків діе єдиним фронтом з московітами проти України.
Тобто москальська церква діє через своїх вассалів - православних польщі.
Ось звідки беруться антиукраїнські заходи поляків, та хибніф історичні опуси що впливають на настрої............
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Євстратій Зоря
" Насправді нічого неочікуваного. Після об'єднавчого Собору не буде «УПЦ КП і УАПЦ», тож документ піде в архів. І здається, що там це добре знають, тому так і виписали.

І Синакс колись буде - тільки за участю вже і Української Церкви. І тим, хто зараз про нього пишуть, буде сказано: Ви ж самі просили!"
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Та ні. Він же не заборонив спілкуватися із православними московської секти, якої вже такж не має бути в Украиїні, а тільки чисто українським церквам.
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Та і тьфу на них !!! Нехай зализують керилке !
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Полякі тотальна більшість католіки, там Папа римський головний а не православна церква., тому можна не звертати уваги.
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Почему цензор не иточняет , что польская православная секта и москавского патриарха?
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В чём проблемы,пшеки? Сдавайте автокефалию и вливайтесь в гюньдяевский сатанат!
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В основном поляки это католики... Православных церквей там очень мало, а те кто есть всегда подчинялись МП ...Так что эта польская православная МП гундяевская церковь идет куда по дальше...Их мнение никого не интересует, насрать на нах.) Собака лает,- караван идет.
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глядя на эту мерзкую возню "святых" аццов, неважно каких патриархатов, как можно продолжать верить, что эти ничтожества имеют хоть какое-то малейшее отношение к Богу?
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Ну а чем польские попы хуже польских политиков?
Польские политики хотели нам навязать свою историю УПА.
Полькие попы лезут решать вместо Константинополя, давать нам автокефалию или нет.
Короче, лесом... польский гриб собирать Священикам Польської православної церкви заборонили спілкування з УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 5775
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