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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

Против выступают 19,1% опрошенных.

Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного центром имени Михаила Драгоманова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8%, не поддерживают 19,1%, не определились 8,5%, не интересуются этой проблематикой 19,6%", – говорится в результатах опроса.

Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен 27 октября – 4 ноября методом личного интервью. Опрошены 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины, кроме АР Крым и территорий ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте на Цензор.НЕТ: С нами или без нас, но поместная церковь в Украине будет создана, - митрополит УПЦ МП Симеон

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Также на Цензор.НЕТ: Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097341
 
   
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мабуть ті, які не здогадуються, що їх опросили
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Этот опрос надо проводить среди православных верующих.
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К тому же нужно четко разьянить людям - какая это будет церковь, какого патриархата и т.д.
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наверно прпоцентов 90 моих знакомых при вопросе об автокефалии даже не понимают о чем речь идет,людей интересует где бы покушать взять и как с долгами за жкх рассплатится
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«где бьі покушать взять»
Мокшанин, тьі лучше поинтересуйся где тебе валежник взять...
Да, и меньше скабеевьіх смотри..
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Это многое говорит о вашем круге общения. "Поспать, пожрать, посрать." - жизненный цикл баранов. Только не удивляйтесь что вас погоняют и стригут. Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос - Цензор.НЕТ 3102
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тебе чего пиндос смотри а то можем повторить
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не вчив би ти, ємігрант, як виживати українцям в абсурдному житті по-новому. Київська республіка звісно не враховується
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Это не удивительно. Интересным фактом в данном опросе есть 19% упоротых ватанов.
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Судя по результатам выборов, их в разы больше Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос - Цензор.НЕТ 5469
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос
 
 
 
 
 
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