 Более половины украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви, - опрос

Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного центром имени Михаила Драгоманова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8%, не поддерживают 19,1%, не определились 8,5%, не интересуются этой проблематикой 19,6%", – говорится в результатах опроса.

Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен 27 октября – 4 ноября методом личного интервью. Опрошены 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины, кроме АР Крым и территорий ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.