 Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США гибридную агрессию со стороны России. ФОТО

Об этом министр сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо за встречу с председателем комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем. Обсудили, как сделать успешным украинский проект, способствовать гражданскому обществу и противодействовать российской гибридной агрессии", - написал Климкин.
Та шо я спрашиваю, наверняка же пэрэмогой и введением виз с расией со стороны Украины
- Первым делом от РФ отойдёт всё, что с краю и на букву "К": Курилы, Крым, Калининград, Коми, Камчатка...
- А Кубань?
- А ты, смотрю, азартный парень!