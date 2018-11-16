 Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США гибридную агрессию со стороны России. ФОТО

Об этом министр сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо за встречу с председателем комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем. Обсудили, как сделать успешным украинский проект, способствовать гражданскому обществу и противодействовать российской гибридной агрессии", - написал Климкин.

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