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 Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США гибридную агрессию со стороны России. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Вашингтоне провел встречу с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США.

Об этом министр сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США гибридную агрессию со стороны России 01

"Спасибо за встречу с председателем комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем. Обсудили, как сделать успешным украинский проект, способствовать гражданскому обществу и противодействовать российской гибридной агрессии", - написал Климкин.

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Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США гибридную агрессию со стороны России 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3097340
 
 
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климкина пора в отставку я бы порекомендовал козака гаврылюка сделать главой мида
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нравятся мне ход моих мыслей,а что?
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Уася, Климкин еще не раз задвинет задвинет недружественные рестрикции по самое зауралье.
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И шо, чем закончилось бла бла бла？
Та шо я спрашиваю, наверняка же пэрэмогой и введением виз с расией со стороны Украины
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 9 ч.9 часов назад

- Первым делом от РФ отойдёт всё, что с краю и на букву "К": Курилы, Крым, Калининград, Коми, Камчатка...
- А Кубань?
- А ты, смотрю, азартный парень!
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ты закарпатье лучше сторожи что бы не отошло,а то вуйки я думаю выберут побагаче хозяина бо они деньги любят очень сильно а на страну им наплевать
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ага...одни уже пробовали искать богатого хозяина.теперь орут "хунта,дай пожрать"
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ви або тролі кацапскі або просто їбануті на всю голову зрадойоби
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тебе наконец в горы интернет провели ?
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