EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  651  9
Все про:нападение (1639) Нацполиция (8477) Геращенко Антон (945) Козьяков (64)

 Полиция начала расследование по факту нападения на Козьякова, - Геращенко

По факту нападения на главу ВККС Сергея Козьякова, полицией Киева начато расследование по части 2 статьи 346 - насилие по отношению к государственному деятелю.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днём, в Киеве, на выходе из отеля "Хилтон", было совершено нападение на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Ему плеснули в лицо зеленкой, целясь в глаза. От химического ожога глаз Сергея Козьякова уберегло лишь то, что он носит очки. По факту нападения на главу ВККС Сергея Козьякова, полицией Киева начато расследование по части 2 статьи 346 - насилие по отношению к государственному деятелю", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные облили главу Высшей квалифкомиссии судей Козьякова зеленкой

"Полиция Киева проводит комплекс первоочерёдных оперативных мероприятий по поиску исполнителей и заказчиков этого правонарушения",- добавил нардеп.

"Думаю, что нападение - это попытка мести Сергею Козьякову за его принципиальную позицию в деле проведения честного конкурса в Антикоррупционный и Верховный Суд Украины. Как народный депутат обращаюсь к руководству правоохранителных органов Украины с призывом повысить меры безопасности для членов ВККС, и международных экспертов, которые в этот ответственный момент приступили к проведению конкурса по отбору судей Антикоррупционного суда. Именно судьи Антикоррупционного суда должны поставить точку в деле борьбы с высокопоставленной коррупцией в нашей стране", - резюмировал Геращенко.

Полиция начала расследование по факту нападения на Козьякова, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097334
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О чем тут лизун тарелок шепчет? О чьей "принципиальной позиции"? У выходящего из отеля "Хилтон"?
 показать весь комментарий
 
 
Уровень собравшихся на совещание, просто не предполагает иного места, которое подстать
 показать весь комментарий
 
 
расследовать-ПОЧЕМУ НЕ ОБЛИЛИ ГОВНОМ И ПОТОМ В НЕМ ЖЕ И НЕ УТОПИЛИ?
 показать весь комментарий
 
 
Хорошего человека фамилией Кизяков не назовут....
 показать весь комментарий
 
 
Насилие над государственным деятелем.Его что,фунфыриком от зелёнки трахнули?Гандзюк когда серной кислотой облили,статья хулиганство была,пока не переквалифицировали в связи со смертью.А этот поц решил что над ним насилие произвели.Хотели бы произвести насилие,полили бы кислотой или застрелили.А так,очередной пиар ход.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, що напад - це спроба помсти Сергію Козьякову за його принципову позицію у справі проведення чесного конкурсу в Антикорупційний і Верховний Суд України...
а я думаю що навпаки!
 показать весь комментарий
 
 
кизяков - на правду не обижаются
решальня заслужила)))) Поліція почала розслідування за фактом нападу на Козьякова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9483
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция начала расследование по факту нападения на Козьякова, - Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх