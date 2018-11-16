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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4430) отопительный сезон (212)

 Некоторые мэры не готовились к зиме, а только об этом отчитывались, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что мэры некоторых городов, у которых возникли проблемы с запуском отопительного сезона, раньше отчитывались, что подготовка к зиме проходит нормально.

Об этом он сказал журналистам в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, это непростой процесс, но надо готовиться заблаговременно. Когда закончился один отопительный сезон, уже тогда надо начинать готовиться к следующему. Но когда не готовились, но при этом отчитывались очень часто, что у них все нормально, то таким образом просто несправедливо повели себя по отношению к людям", - сказал Гройсман.

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По его словам, многие мэры смогли подготовить свои города к зиме свовременно. Правительство со своей стороны пыталось помогать. "Мы все сделали для того, чтобы государственная компания "Нафтогаз Украины" закупила достаточно количество газа, но "Нафтогаз" не может его выдавать бесплатно. Должны быть контракты. Мы приняли решение о реструктуризации долгов, мы 5 октября приняли решение о начале отопительного сезона", - напомнил Премьер-министр.

Дальше власть на местах должна была бы принять необходимые решения, заключить с Нафтогазом соглашения и воспользоваться реструктуризацией долга. "Те, кто это сделал, у того нет проблем. А те, кто не сделал, начали шантажировать людей. Поэтому я вынужден вмешаться через решение чрезвычайной комиссии для того, чтобы запустить тепло. Фактически мы делаем то, чем заниматься не должны", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что сейчас кое-кто пытается переложить ответственность местной власти на правительство, но сделать это не удастся. "Все умные люди знают, что у правительства нет котельной, которую надо запустить, и не работники правительства идут по этажам для того, чтобы выпустить из системы воздух, и не представители правительства обеспечивают теплосеть работой. Это все делает местная власть", - отметил Премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3097331
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно, это непростой процесс забалтывать скандалы с проданами, семочками
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И нахера ты мне рассказываешь об этом.мудила ? Я мэров не знаю. А тебя козла, хорошо. И то,что ты с мэрами не справляешься,лишь говорит,что ты занимаешь место ,нормального. Убирайся ,свинья !
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Конечно, это непростой процесс забалтывать скандалы с проданами, семочками
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- Как я не люблю, этих мещан, - произнес Остап,- провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?

-- Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.(с)
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«Все умные люди знают, что у правительства нет котельной, которую надо запустить, и не работники правительства идут по этажам для того, чтобы выпустить из системы воздух, и не представители правительства обеспечивают теплосеть работой. Это все делает местная власть", - отметил Премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3097331
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Ще треба додати щось на кшалт: "В усьому винні папєрєднікі..."
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не лучше это пятая колонна путина, причем посаженная самими гнойными винницкими свиньями
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Ёпрст... Деякі мери не готувалися до зими, а тільки про це звітували, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9034 Передайте, пожалуйста, Клаве мои извинения. Деякі мери не готувалися до зими, а тільки про це звітували, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2854
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«Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что мэры некоторых городов, у которых возникли проблемы с запуском отопительного сезона, раньше отчитывались, что подготовка к зиме проходит нормально. Источник: https://censor.net.ua/n3097331»
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а я заявлю что грося готов на рынок там труселя заждались
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У відставку їх ! І кримінальну справу на додачу.
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Я серйозно. Це виборна посада. Хто ними керує ?
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А як щодо того, щоб розібратися, а потім писати?
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Я не писала. Я запитувала. Тут же багато розумних, нехай підкажуть.
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Нв цю тему вже писалося багато, я також писала. Ну не можу ж писати по 10 раз, що проблема не вирішується мерами. Пан Гройсман забув сказати, що таке ота їхня реструктуризація. Це означає, що місто має сплатити борги компаній, власники яких, замість передати гроші, сплачені населенням, у Нафтогаз, їх попросту вкрали і накивали п'ятами. Ці борги тягнуться ще з 2013 року. Це якась нова ринкова економіка, придумана урядом України. В усіх цивілізованих країнах борги стягують з боржників, а не з мешканців міст та мерів. Якщо боржник втік, то його розшукують, а не беруть у заложники мешканців та мера. Звідки мер має брати ці кошти? Хіба вкрасти у людей. Кличко, наприклад, узяв гроші з бюджету (тобто гроші платників податків) та закрив дірку. Так зробили й інші мери. По-вашому це правильно? Мер має повноваження шукати боржників, стягувати з них заборгованість? Це роблять правоохоронні органи, чи не так? Принаймні так би мало бути, якщо керуватися здоровим глуздом. З якою корупцією можна боротися, якщо платникі податків змушені сплачувати борги злодіїв? Та так можна красти, просто клас! Ти крадеш, а хтось за тебе сплачує борги.
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Якщо це системний фактор, то чому ж тоді практично одна Сміла?
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Так! Порохоботи вимагають! Розслідування та жорсткого покарання! - Зачекайте на ДБР, зараз усі оператори зайняті.
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Це ваша заява від імені всєї когорти ?
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я тимчасово допомагаю вам фанатам, гаслами, вимогами. Почують?
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Провокаціями та інсінуаціями. Давайте будемо називати речі своїми іменами.
Такі самі вам і лайкають.
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"У відставку їх ! І кримінальну справу на додачу" - виглядає наївно жалюгідно, якщо ви звісно не мінстецівська наймичка.
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живу в Николаеве... не буду за весь город ... знаю что то делается ...но в моем районе много чего сделали ... дороги восстановили и не только для транспорта ... тротуары во дворах где асфальт где плитка .. лавочки где обновили где новые поставили... освещение на улицах добавили ..мне кажется что даже лишку хватили ...фонарь на фонаре... как днем.... в подьездах поставили на каждом этаже новые светильники с датчиками ... площадки детские оградили и восстановили... все за такой короткий срок ... раньше годами все стояло...
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и с отоплением все в порядке... все вовремя ...стоит общаковый автосчетчик на подьезд
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вова как там твой продан лечится в молдавии??????
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Есть у кого поучиться, да гомМмноминистр?))
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И нахера ты мне рассказываешь об этом.мудила ? Я мэров не знаю. А тебя козла, хорошо. И то,что ты с мэрами не справляешься,лишь говорит,что ты занимаешь место ,нормального. Убирайся ,свинья !
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лише сліпе зрадофільне створіння не помічає за цими скандальними зривами отоплення
відвертий саботаж який являється нічим інчим як один із елементів війни проти України
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российский реванш сидит в кресле преиздента, обосранного гнойной вора поросенко, который помогает рускими выплядкам обворовывать украину.
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мэро то один в один - посаженные порохосраной гнойной свиньей, которая с Ахметкой обворовывает украинцев. Тьху.
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Блин, но зима в конце года как-то внезапно наступила, согласитесь...
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Наступает зима. Каждый год. ВНЕЗАПНО. Коммунальщики же к такой неожиданности всякий раз ожиданно не готовы.

(с) из статьи "Внезапно" на лурке
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если некоторые премьер министры были не в курсе этого, им пора в отставку, а еще лучше на нары
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Это и так понятно. А какое наказание их ждет,выговор?
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нет, премия какая-нибудь, гнойная срань гнойную срань не тронет.ж все ж винницкие мрази или их прихлебатели.
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Не, наградят орденами и премиями как Коболева, однно дело делают.
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По-моему, больше пи*дел как раз винницкий грязно-немытый. вонючий поц!!!!
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Власть обосранных воров напоследок обосралась окончательно. Такого не было даже при зеке. Зато пеця так сраку раздувает, так пистит про свой поцреотизм. Гнойная тупая свинья.
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Зато, вы с МВФ хорошо подготовились к отопительному сезону.
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Совет директоров Международного валютного фонда готов рассмотреть обновленную программу сотрудничества с Украиной, а сделает это после утверждения Радой госбюджета на 2019 год и подъема цен на отопление. Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.Повышение тарифов и принятие бюджета - в МВФ напомнили Украине об условиях для сотрудничества | NEWSONE
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давай как предшественник - устрой им гражданскую оборону)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые мэры не готовились к зиме, а только об этом отчитывались, - Гройсман
 
 
 
 
 
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