 Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет

Об этом пишет "Газета.ru", передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, от использования четырех самолетов SSJ-100 отказалась авиакомпания Brussels Airlines.
Как отмечала в начале ноября газета "Коммерсантъ", перевозчик брал их в лизинг у ирландской CityJet, а минувшим летом столкнулся с рядом поломок.
Так как многие руководства по эксплуатации не были переведены с русского языка, компания была вынуждена связываться со специалистами из российский техподдержки, на что уходило немало времени. В результате задерживались и отменялись рейсы.
Аналогичные проблемы возникли в этом году у российской авиакомпании "Якутия": по данным Росавиации, третий месяц подряд перевозчик держится в лидерах по числу задержек рейсов.
"Мы на своем опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолеты Boeing, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру", - заявила ранее директор "Якутии" Ольга Федорова.
10 ноября возникли проблемы с "Суперджетом" авиакомпании "Аэрофлот". Самолет начал движение во время нахождения на стояночном тормозе. После осмотра судна и сцепного устройства на нем обнаружили срезание болтов. Сотрудники инженерной службы аэропорта заменили болты и продолжили буксировку, но при вытягивании самолета произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси. В результате рейс был задержан на 17 часов.
(М.М.Жванецкий)
Заставить летать приказом
Впрочем ковёр - самолёт или сапоги - скороходы московитам привычнее.
Ладно "якутия"..с этими все понятно...они и петухов из гавна лепят...а Brussels Airlines???
Ведь не бесплатно...а в лизинг....
1) самолет сырой (его еще долго нужно модернизировать и улучшать);
2) вечные проблеммы с запчастями и тех облсуживанием (даже у такого гиганта "Аэрофлот; такое впечатление, что производитель просто забыл производить запчасти)
3) низкая менеджерская дисциплина в отношениях компания - производитель ("пообещать и не сделать" - это система и это норма российских отношений, а если хочешь что бы что-то сделали, то надо платить взятки, постоянные срывы все сроков и договорных обязательств)
4) качество запчастей низкое (даже на современных программных импортных станках, кацапы умудряются делать некачественные запчасти)
5) фирменное хамство сотрудников сервисного центра Сухой СуперДжет - не выслушают, перебьют, не посоветуют, бросят трубку, обматерят, и ничего им за это не будет.
и так далее..
Interjet's grounded Sukoi Superjets in Mexico being used for spare parts
Four of the Mexican airline's Sukhoi Superjet 100s - out of a fleet of 22 - have been grounded for at least five months because of engine maintenance delays. The Russian-made aircraft, which average just four years old, are now being cannibalised, an industry term for when a plane is slowly scrapped for parts to keep other jets running.
http://www.traveller.com.au/interjets-grounded-sukoi-superjets-in-mexico-being-used-for-spare-parts-h0i9gj
отпеваютосвящают попы.