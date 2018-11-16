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Все про:авиация (1763) Россия (71095)

 Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет

Российские "Суперджеты" заработали себе репутацию не очень надежных самолетов, а система их постпродажной поддержки продолжает желать лучшего.

Об этом пишет "Газета.ru", передает Цензор.НЕТ.

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По информации издания, от использования четырех самолетов SSJ-100 отказалась авиакомпания Brussels Airlines.

Как отмечала в начале ноября газета "Коммерсантъ", перевозчик брал их в лизинг у ирландской CityJet, а минувшим летом столкнулся с рядом поломок.

Так как многие руководства по эксплуатации не были переведены с русского языка, компания была вынуждена связываться со специалистами из российский техподдержки, на что уходило немало времени. В результате задерживались и отменялись рейсы.

Аналогичные проблемы возникли в этом году у российской авиакомпании "Якутия": по данным Росавиации, третий месяц подряд перевозчик держится в лидерах по числу задержек рейсов.

"Мы на своем опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолеты Boeing, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру", - заявила ранее директор "Якутии" Ольга Федорова.

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10 ноября возникли проблемы с "Суперджетом" авиакомпании "Аэрофлот". Самолет начал движение во время нахождения на стояночном тормозе. После осмотра судна и сцепного устройства на нем обнаружили срезание болтов. Сотрудники инженерной службы аэропорта заменили болты и продолжили буксировку, но при вытягивании самолета произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси. В результате рейс был задержан на 17 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097330
 
   
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"Что ж такое? Как же так?"
(М.М.Жванецкий)
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Деньги попилены, а остальное никого не волнует....Погосяна (директора корпорации) просто выгнали пару лет назад за огромные суммы отмытых денег.....все при своих... Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет - Цензор.НЕТ 4175
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет - Цензор.НЕТ 3541
Впрочем ковёр - самолёт или сапоги - скороходы московитам привычнее. Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет - Цензор.НЕТ 3257
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Відмовляються літати, бо після кожного "вдалого" польоту "Сухой Суперджет" стає абсолютно мокрим і від нього дуже сильно смердить...
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Сухой сперджет с подмоченной репутацией...
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как вы лайнер назовете-так оно и полетит Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет - Цензор.НЕТ 613.кто его супержутью нарёк?
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США готують новий пакет санкцій де росіійським авіакомпаніям заборонять літати у США.
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Каким же нужно было быть идиотом...что бы купить это гавно...собранное кривыми руками винторого скота...а потом еще и жаловаться....??
Ладно "якутия"..с этими все понятно...они и петухов из гавна лепят...а Brussels Airlines???
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Brussels Airlines использует рассейские этажерки, принадлежащие не ей, а мелкой компании с ирландской офшорной регистрацией, владеющей парой десятков металлолома, включая 6 манджетов. Кому принадлежат офшорные компании, получающие рашистские этажерки в лизинг на сотни лет, объяснять надо? : )))
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Все верно...но деньги то за это платит Brussels Airlines....как ни крути.....
Ведь не бесплатно...а в лизинг....
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Ты, наверное, не знал, что криво собранная лапами пьяных рашистов этажерка пупеиджет разрабатывалась задолго до войны с помощью Боинга, там установлена авионика Thales и нерашистские двигатели. Потому она и сертифицирована. Однако кривые ручки себя покажут... Ой, покажут...
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я недавно читал рашкин аэро/форум, и там кацапы обсуждали проблеммы с СухойСуперДжет.. как всегда, стандартный набор проблем:
1) самолет сырой (его еще долго нужно модернизировать и улучшать);
2) вечные проблеммы с запчастями и тех облсуживанием (даже у такого гиганта "Аэрофлот; такое впечатление, что производитель просто забыл производить запчасти)
3) низкая менеджерская дисциплина в отношениях компания - производитель ("пообещать и не сделать" - это система и это норма российских отношений, а если хочешь что бы что-то сделали, то надо платить взятки, постоянные срывы все сроков и договорных обязательств)
4) качество запчастей низкое (даже на современных программных импортных станках, кацапы умудряются делать некачественные запчасти)
5) фирменное хамство сотрудников сервисного центра Сухой СуперДжет - не выслушают, перебьют, не посоветуют, бросят трубку, обматерят, и ничего им за это не будет.
и так далее..
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Головне, що це літак, класу ЛЕГО, бо практично повністю зібраний з різноманвтних іноземних комплектуючих...
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Зато умеют строить петухов из навоза 😀
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Суперджет - на 90% европейские детали и росиянская сборка. Мало того что кувалды, которыми болты забивают, кривые так еще злобные пиндосы не дают продавать москалям запчасти в необходимых количествах. Потому эксплуатантам типа Brussel Air или мексиканский Interjet часть авиапарка стали каннибализировать.

Interjet's grounded Sukoi Superjets in Mexico being used for spare parts

Four of the Mexican airline's Sukhoi Superjet 100s - out of a fleet of 22 - have been grounded for at least five months because of engine maintenance delays. The Russian-made aircraft, which average just four years old, are now being cannibalised, an industry term for when a plane is slowly scrapped for parts to keep other jets running.

http://www.traveller.com.au/interjets-grounded-sukoi-superjets-in-mexico-being-used-for-spare-parts-h0i9gj
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Суперджет срочно нужно усовершенствовать, добавить Сколковских технологий, которым нет аналогов во всем мире и переименовать в Мегаджет. Авось научится летать.
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Пілоти бояться літати на чудотехніці від рукожопих. Жити ще хочуть.
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И это не смотря на то, что каждый вылет отпевают освящают попы.
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ты смотри моду взяли ... отказываются... завтра заявят не хотим служить на Кузе... на протоны космонавта не загонишь... ишь кацапня распоясалась... кАкошники поправили и вперед
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Та ладно Гундяя позовите, не освятит, так отпоет...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет
 
 
 
 
 
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