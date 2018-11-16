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Все про:медицина (1715) онкология (40) Грановский (54)

 Выездное заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения определило потребности госпрограммы по онкологии в 2,9 млрд. грн.

В Харькове прошло выездное заседание Комитета по вопросам охраны здоровья Верховной Рады Украины.

Об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

"В рамках рабочего визита члены комитета смогли посетить областной госпиталь ветеранов войны, областную клиническую больницу, Харьковский региональный перинатальный центр и центр экстренной медицинской помощи, достижения в работе которого хорошо известны медикам со своей страны", - отметил политик.

Нардеп сообщил, что в завершение работы комитета депутаты приняли решения среди которых: "1. О необходимости разработки и утверждения всеукраинской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2020 гг.; 2. О необходимости обеспечения финансирования государственным бюджетом в полном объеме медицинских препаратов для онкобольных (необходимость в денежных средствах составляет 2.97 млрд. грн.); 3. О необходимости реализации программы "Экстренная медицинская помощь" во всех регионах страны (необходимость в денежных средствах составляет 11 млрд. грн.). 4. О необходимости выделения средств из государственного бюджета Украины для строительства нового онкологического центра в г. Харьков. 5. О необходимости поддержки решения Харьковской областной администрации о создании единого госпитального округа в Харьковской области. 6. О целесообразности изучения опыта Харьковской области в части организации службы оказания экстренной медицинской помощи другими регионами Украины"

Источник: https://censor.net.ua/n3097321
 
 
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Чудеса！ косюку одному почти столь выделили уже, а тут на всю страну нужно, но не факт, что выделят
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- Нет, действительно, это ч‑черт знает что такое! - продолжал горячиться Воробьянинов. - Дерут с трудящихся втридорога. Ей‑Богу!.. С ума сойти… - Дайте деньги! - прошептал Остап Кисе с ненавистью. - Старая сволочь.(с)
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"...выездное заседание по вопросам здоровья ВР Украины". Вдумайтесь в заголовок, люди! Мало, стало быть, Феофании...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВыездное заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения определило потребности госпрограммы по онкологии в 2,9 млрд. грн.
 
 
 
 
 
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