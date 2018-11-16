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Все про:НДС (291) Одесская область (1623) ГФС (2890)

 В Одесской области компания, которая поставляла асфальт для строительства дорог, уклонилась от уплаты 5,4 млн грн НДС

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили компанию - поставщика асфальта для строительства дорог, которая уклонилась от уплаты НДС в особо крупных размерах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины было установлено одно из предприятий Одесской области (основной вид деятельности - производство неметаллических минеральных изделий), должностные лица которого в течение 2017 – 2018 годов заключили ряд бестоварных операций по поставке нефтепродуктов с фиктивными компаниями, в результате чего уклонились от уплаты 5,4 млн грн. НДС.

Кроме того, указанная компания была поставщиком асфальта для предприятия - победителя тендеров по ремонту и строительству автодорог, которому она и сформировала полученный схемный налоговый кредит.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3097315
 
 
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