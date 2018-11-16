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Все про:Венгрия (754) НАТО (6096) Польша (4596) Пекло (52) блокирование (219)

 Польша против блокирования Венгрией сотрудничества Украины с НАТО, - Пекло

Польша не поддерживает вынесение Венгрией двусторонних вопросов с Украиной на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО.

Об этом в комментарии Укринформу в пятницу, 16 ноября, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в ответ на вопрос, как польская сторона оценивает противодействие Венгрии контактам Украины с НАТО высокого уровня, передает Цензор.НЕТ.

"Польша поддерживает Украину на пути к перспективе членства в Европейском Союзе и в НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО", - сказал Пекло.

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В этом контексте дипломат добавил, что это "не пожелание, а официальная позиция Польши".

Как сообщалось, отношения между Венгрией и Украиной обострились после принятия украинского закона об образовании. Венгрия заявила, что он якобы нарушает права венгерского меньшинства, Украина отвергла обвинение, однако Будапешт в знак недовольства заблокировал сближение Украины с НАТО, где все решения принимаются только консенсусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3097312
 
 
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какое нато ?этот альянс исчерпал сам себе уже,сейчас другие военные силы активировались,в германии баба министр обороны гинеколог бывшая из рабочих леопардов 40 штук осталось танков
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Характерно, що посол Польщі жодного разу не сказав слово "Угорщина". Проте - подивіться укрінформовський заголовок.
Маніпуляція - вона така...
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ДЕМОКРАТИЯ - это когда Венгрии покуй на мнение Польши
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша против блокирования Венгрией сотрудничества Украины с НАТО, - Пекло
 
 
 
 
 
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