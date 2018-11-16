 Польша против блокирования Венгрией сотрудничества Украины с НАТО, - Пекло

Об этом в комментарии Укринформу в пятницу, 16 ноября, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в ответ на вопрос, как польская сторона оценивает противодействие Венгрии контактам Украины с НАТО высокого уровня, передает Цензор.НЕТ.

"Польша поддерживает Украину на пути к перспективе членства в Европейском Союзе и в НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО", - сказал Пекло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ректора венгерского вуза в Берегово Орос допросили в СБУ после ее выступления в Будапеште о "фашизме" в Украине. ВИДЕО

В этом контексте дипломат добавил, что это "не пожелание, а официальная позиция Польши".

Как сообщалось, отношения между Венгрией и Украиной обострились после принятия украинского закона об образовании. Венгрия заявила, что он якобы нарушает права венгерского меньшинства, Украина отвергла обвинение, однако Будапешт в знак недовольства заблокировал сближение Украины с НАТО, где все решения принимаются только консенсусом.