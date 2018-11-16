 Искусственное повышение Порошенко цен на газ привело к отсутствию отопления в городах Украины, - Тимошенко

Об этом лидер Юлия Тимошенко заявила в Смеле (на Черкасщине), куда она приехала для того, чтобы поддержать людей, которые отстаивают свое право на обеспечение теплом, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" отметила, что именно благодаря устойчивости и настойчивости жителей Смелы власть в конце концов вынуждена была дать тепло: "В Украине так сложилось, что действует не государство и не власть, которые должны просто выполнять свои обязанности, а народ на революциях, протестах должны дать пинка. И тогда движение начинается ".



Политик возмутилась состязаниями президента и мэра, каждый из которых теперь пытается выставить себя "героем", который пустил газ в город.



Она отметила, что причиной проблем с обогревом по всей стране является цена на газ.



"Когда сказали, что у вашего теплокоммуэнерго есть долги и поэтому не включают тепло, надо смотреть на то, что это за долги", - отметила Юлия Тимошенко. Потому что значительная часть долгов является искусственной и возникла только из-за разницы в ценах, добавила она.

"Когда выставляют заоблачные цены на газ, а депутаты местных советов защищают людей и не дают добро на повышение тарифов на тепло, тогда эту разницу должен покрывать государственный бюджет, а он не сделал вовремя свою работу. А почему цена на газ растет? Почему в 2014 году, до того, как пришла эта мафия к власти, вся Украина потребляла газ украинской добычи, и цены были справедливыми? "- напомнила политик.



Лидер "Батькивщины" назвала обманом заявления властей о том, что это рыночная цена и больше украинского газа нет. Она убеждена, для того, чтобы газ украинской добычи пошел украинцам, достаточно одного решения президента.



Между тем, напомнила Тимошенко, лучшие месторождения украинского природного газа раздали ближайшему коррумпированному окружению двух последних президентов. По журналистским расследованием, отметила Председатель "Батькивщины", самые эффективные лицензии на добычу украинского газа оформлены на бывшего директора спортивного центра Порошенко в Киеве.



"Они присваивают газовые месторождения, которые разведывали и открывали за государственные средства, за счет людей. А сейчас они берут этот газ, оформили его на себя и поставляют украинцам", - подчеркнула она.



Юлия Тимошенко возмутилась тем, что президент одной рукой удерживает газовые месторождения, а другой стучит по столу и требует срывать пломбы: "Не воруйте, и тогда не придется срывать пломбы".

Photo by Alexander Prokopenko