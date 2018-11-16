 Реакция Украины будет жесткой, - Ирина Луценко об угрозах РФ перекрыть Азовское море

Об этом она сказала на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией... Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников", - сказала Луценко.

Она уверена, что будут начаты уголовные производства против должностных лиц и действий РФ в случае перекрытия Азовского моря.

Кроме того, Луценко заявила, что активизация РФ в таких провокациях в Азовском море означает, что Путин не намерен останавливаться, а хочет активизироваться, особенно в предвыборный период.

"Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном - Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности в Украине в 2019 году", - добавила нардеп.

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Луценко считает, что власть и дипкорпус должны активизироваться для консолидации вокруг Украины международного сообщества, свободного мира и для ужесточения санкций против РФ.

Как сообщалось, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам.

Об этом, в частности, заявил член комитета Совета федерации России по обороне Франц Клинцевич, комментируя задержание Украиной 15 судов за заход в порты оккупированного Крыма.

"Мы буквально за минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавсредства", - заявил Клинцевич.