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 Реакция Украины будет жесткой, - Ирина Луценко об угрозах РФ перекрыть Азовское море

Представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией... Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников", - сказала Луценко.

Она уверена, что будут начаты уголовные производства против должностных лиц и действий РФ в случае перекрытия Азовского моря.

Кроме того, Луценко заявила, что активизация РФ в таких провокациях в Азовском море означает, что Путин не намерен останавливаться, а хочет активизироваться, особенно в предвыборный период.

"Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном - Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности в Украине в 2019 году", - добавила нардеп.

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Луценко считает, что власть и дипкорпус должны активизироваться для консолидации вокруг Украины международного сообщества, свободного мира и для ужесточения санкций против РФ.

Как сообщалось, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам.

Об этом, в частности, заявил член комитета Совета федерации России по обороне Франц Клинцевич, комментируя задержание Украиной 15 судов за заход в порты оккупированного Крыма.

"Мы буквально за минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавсредства", - заявил Клинцевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3097303
 
   
 Топ комментарии
 
Хотелось бы услышать о конкретных методах противодействия (жёсткого).
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Пойдет на керченский мост кацапов своей рожей пугать))))Смешно смотреть на это пустомельство и расдувания щек)))
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Кто ты и чего ты добился в своей паскудной жизни и кто они?
Теперь вопрос на засыпку- кто из вас тупее, ты или они? И ответ ОЧЕВИДЕНЬ.
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думаю Господь! НЕ ОСТАВИТ УКРАИНЫ Азовское море это такое специфическое и опасное там вполне даже могут образоваться торосы льда и глыбы высотой в 4-6 метров и попрет ветерок на мостик и снесут глыбы ледорезом то что мостом назвали...а Путин дурак и идиоты строители раз по проходу оставили горлышко под мостовыми пролетными фермами.. там пролет на двух концах и без канатной страховки.. подвеса.. мост должен немного играть а гн поставлен жестко игра там в пределах 40-50 см а надо в метрах 4-9 метров для мостового маневра увы..пролет дело такое как соберется миллионная масса торосов льда и воды оно не сжимается лед... а нарастает вверх и представляете когда 3/4 высоты под мостом проливом проходом запрет льдами снесет как спичечный коробок...
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Хотелось бы услышать о конкретных методах противодействия (жёсткого).
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Повысят еще цены на газ и свет для рабов
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закидаем кацапстан портретами трёхтысячелетней женщины...
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новую сумочку себе купит,чтобы русские завидовали
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Реакція буде однозначно жорсткою - підвищать вдвічі зовнішній товарообіг з паРашею.
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Притом интимного характера Реакція України буде жорсткою, - Ірина Луценко про загрози РФ перекрити Азовське море - Цензор.НЕТ 6706 Такое даже Владимир Вольфович не перенесет))))))))
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хочу бачити ефективну протидію .Акцент на слові "ефективна".
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Она же сказала,будут уголовные дела заводить и в суды международные подавать.И жесть заключается в слове будут.Заметьте не завели и подали,а когда нибуть будут.Пока они заведут и подадут,Путлер по привычке ещё и Азовское море,и остатки Черного с Одессой прихватит.А там судитесь,хоть усритесь.
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Всю жесть можно увидеть на лице женщины третьего тысячелетия
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ну що ж зраду в студію понеслась
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только кроме громких заявлений это сделать нечем..(
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вы оба либо феерические долбо\обы либо боты коррупционеров которым эти дамы поднаступили на хвост.
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Ни первое и не второе. Просто с ними ассоциируется инфляция.
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Когда я смотрю на рожу этой бабы яги - верю, именно все так и будет, как говорит эта брехлива бабенка
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жесткой ?
минско-азовское перемирия?
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шо за бредятину несет эта казлиха, на кого это расчитано？
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Пойдет на керченский мост кацапов своей рожей пугать))))Смешно смотреть на это пустомельство и расдувания щек)))
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А жесткой это как? Неужели приедешь на азовское море и своим тысячелетним еплом будешь кацапов?
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Неужели жестче, чем при от отжиме Крыма.
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Во-во. Судя по рейтингам Пэдро - щас как введут военное положение! Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены (С)
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"Обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников", - сказала Луценко.

Это да, только вот СБУ не может навести порядок внутри Украины, а погранцов даже контрабандисты постоянно бьют.
То, что были не подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией.

А почему за эти годы при власти вы не удосужились даже попытаться попытаться подписать такой договор?
Вероятно была надежда на тётю с дядей, которые всё время выражают лишь "глубокую озабоченность" по любому поводу?
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ми на них "жінку 3 тисячоліття натравим"..хай падли здохнуть з переляку...
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Нептуны тоже могут перекрыть Азовское море для любого рашистского правсредства,так что нечего свинособакам понтоватся.
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а шо там 18 намечается в киеве вон на ютубе в белой балаклаве тело призывает
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Жестко отвечать двумя вновь прибышими современными кораблями, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец"
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Реакция Украины будет жесткой, - Ирина Луценко об угрозах РФ перекрыть Азовское море. Она уверена, что будут начаты уголовные производства против должностных лиц и действий РФ в случае перекрытия Азовского моря.

То есть в случае блокирования кацапами Азовского моря мы предпримем жОсткие меры!!! Мы пожалуемся в суды!! Мы заведем уголовные дела, которые будут рассматриваться годами! Это жОсткая мера!!! А еще... а еще... мы выразим озабоченность, вот! От этого кацапы будут вообще в ужасе! Господи спаси Украину от таких политиков как эта дура, говорящая такой бред...
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Такие Украиной не живут. Они живут и используют власть только лишь для собственного обогащения. Они понимают что врут, соревнуются враньем друг перед другом, вранье оправдывают очередным враньем. Им похеру народ. В нем они видят убожество.
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Жінка третього тисячоліття видно басню Крылова "Слон и моська" приняла как руководство к деятельности,
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
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Я навіть точно знаю, яка буде "жорстка реакція" - баба яга третього тисячоліття поїде не на Канари, як зазвичай, а в Сочі - розлякувати відпочивальників пикою, і наносити цим хуйлостану економічний збиток Реакція України буде жорсткою, - Ірина Луценко про загрози РФ перекрити Азовське море - Цензор.НЕТ 4509
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Реакция Украины будет жесткой, - Ирина Луценко

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Покажешь оскал своих зубов?
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Согласен)) Эта баба яга любого своим оскалом испугает))
Реакція України буде жорсткою, - Ірина Луценко про загрози РФ перекрити Азовське море - Цензор.НЕТ 5495

Реакція України буде жорсткою, - Ірина Луценко про загрози РФ перекрити Азовське море - Цензор.НЕТ 4146
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Ей надо сразу переходить к угрозам:
Первый этап (предварительный). Сначала мой Югик выпьет всю водку. В мировом масштабе, он уже который год тренеруется.
Второй этап (страшный). Прихожу я и начинаю к вам приставать. А водки-то уже НЕТ!
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жлобы рулят, совки хавают, но с отвращением. Ударим томосом и мовою по блокаде!
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Жестко убейся с Юрой и кумом об стену.
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І Азовське море вже профукали...... Нема слів.
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Усьо по плану! - Нормандському. Головне, що вісить морква перед очима - #мовавіраармія, мовавіраармія...
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у нас уже есть береговые электронные пушки?....а было бы не плохо...и катерочков не надо...
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Ну и нахрена задержали 15 судов. Чтобы показать какая жостская жинка тыщалетия? Эта же явная провокация рассчитанная на реакцию кацапов. Маразм с Нордом повторяется.
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Ірина Луценко буде літати на мітлі над морем і кидати бімби в кацапські кораблі
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Ну шо, натравим на рашкованек Ирку? Это наше секретное оружие. хехехе
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Зараз Іришка стрибне у свою ступу і вигонить мітлою кацапів з моря.
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Виходить що не всі євреї Голда Меєр і Моше Даян ? Ця сара яскравий приклад того , що активні дурні є бідою всіх пострадянських систем управління . Такі собі неокомісари від БПП .
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А хто вона така? Хто їй дав право робитти такі заяви?
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