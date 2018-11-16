 Реакция Украины будет жесткой, - Ирина Луценко об угрозах РФ перекрыть Азовское море

Об этом она сказала на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией... Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников", - сказала Луценко.
Она уверена, что будут начаты уголовные производства против должностных лиц и действий РФ в случае перекрытия Азовского моря.
Кроме того, Луценко заявила, что активизация РФ в таких провокациях в Азовском море означает, что Путин не намерен останавливаться, а хочет активизироваться, особенно в предвыборный период.
"Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном - Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности в Украине в 2019 году", - добавила нардеп.
Луценко считает, что власть и дипкорпус должны активизироваться для консолидации вокруг Украины международного сообщества, свободного мира и для ужесточения санкций против РФ.
Как сообщалось, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам.
Об этом, в частности, заявил член комитета Совета федерации России по обороне Франц Клинцевич, комментируя задержание Украиной 15 судов за заход в порты оккупированного Крыма.
"Мы буквально за минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавсредства", - заявил Клинцевич.
Теперь вопрос на засыпку- кто из вас тупее, ты или они? И ответ ОЧЕВИДЕНЬ.
минско-азовское перемирия?
Это да, только вот СБУ не может навести порядок внутри Украины, а погранцов даже контрабандисты постоянно бьют.
То, что были не подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией.
А почему за эти годы при власти вы не удосужились даже попытаться попытаться подписать такой договор?
Вероятно была надежда на тётю с дядей, которые всё время выражают лишь "глубокую озабоченность" по любому поводу?
Может - эрекция?
То есть в случае блокирования кацапами Азовского моря мы предпримем жОсткие меры!!! Мы пожалуемся в суды!! Мы заведем уголовные дела, которые будут рассматриваться годами! Это жОсткая мера!!! А еще... а еще... мы выразим озабоченность, вот! От этого кацапы будут вообще в ужасе! Господи спаси Украину от таких политиков как эта дура, говорящая такой бред...
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
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Покажешь оскал своих зубов?
Первый этап (предварительный). Сначала мой Югик выпьет всю водку. В мировом масштабе, он уже который год тренеруется.
Второй этап (страшный). Прихожу я и начинаю к вам приставать. А водки-то уже НЕТ!