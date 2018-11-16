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Все про:Госпогранслужба (3052) пограничники (1130) Слободян (332)

 С начала года совершено 48 нападений на пограничников, - Слободян

Количество нападений на пограничников выросло - с начала года таких зафиксировано 48, это и поджоги автомобилей, и угрозы, и стрельба по пограничникам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Всего с начала года, как отметил Слободян, выросло количество нападений на пограничников. По его словам, это и поджоги автомобилей, и угрозы, и стрельба по военнослужащим.

Также он добавил, что относительно всех случаев открывают уголовные производства.

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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.

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Отмечается, что в связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3097296
 
 
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Напевно, привид Карацупи зазирає з того боку кордону.
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Может пора уже пограничникам выдать оружие??
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чмошніки під керівництвом чма. у вас в руках зброя. не беріть хабарі і виконуйте закон і х\й хто на вас полізе.
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Візьми охорону у Авакова кожному і не скигли.До сьогоднішніх нікчем прикордонників поважали...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года совершено 48 нападений на пограничников, - Слободян
 
 
 
 
 
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