 С начала года совершено 48 нападений на пограничников, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Всего с начала года, как отметил Слободян, выросло количество нападений на пограничников. По его словам, это и поджоги автомобилей, и угрозы, и стрельба по военнослужащим.

Также он добавил, что относительно всех случаев открывают уголовные производства.

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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.

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Отмечается, что в связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.