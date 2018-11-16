 Требую от застройщика прекратить все работы на Андреевском спуске, - Кличко

Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кличко.



"Андреевской спуск - это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится, - отметил Кличко. - Поэтому, я требую остановить строительство. Без выводов специалистов, этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью - строительства там не будет ", - заявил мэр столицы.



Он также обратился к представителю застройщика сделать макет здания по скорректированному проекту. И подготовить к Градостроительному совету все документы, которые бы подтверждали законность строительства. Если этого не будет сделано, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.



"В прошлые годы прошлая власть предоставила большое количество разрешений на строительство в центре города. И некоторые застройщики, пользуясь этим, возводят "монстров", которые порочат облик нашего города, - отметил Кличко. - Поэтому, этот проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности, все будет проходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания", - подчеркнул Кличко.