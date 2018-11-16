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Все про:Киев (16795) Кличко (2601) строительство (1580)

 Требую от застройщика прекратить все работы на Андреевском спуске, - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кличко.

"Андреевской спуск - это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится, - отметил Кличко. - Поэтому, я требую остановить строительство. Без выводов специалистов, этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью - строительства там не будет ", - заявил мэр столицы.

Он также обратился к представителю застройщика сделать макет здания по скорректированному проекту. И подготовить к Градостроительному совету все документы, которые бы подтверждали законность строительства. Если этого не будет сделано, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

"В прошлые годы прошлая власть предоставила большое количество разрешений на строительство в центре города. И некоторые застройщики, пользуясь этим, возводят "монстров", которые порочат облик нашего города, - отметил Кличко. - Поэтому, этот проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности, все будет проходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания", - подчеркнул Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3097295
 
   
 Топ комментарии
 
К 1000-летию крещения Киевской Руси даже советские власти сподобились сделать замечательную реконструкцию Андреевского спуска и ул. Сагайдачного. И Контрактовой площади. А сейчас золотой телец все побеждает. Этот сумашедший театр, теперь высотка... А еще стекляшка Хаята на Софиевской площади. Это тот древний облик, которым гордился Киев. Потом пришли всякие приезжие архитекторы типа бабушкина, а сейчас застройщики вообще ни с кем не считаются. Позорище...
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8 этажную бандуру в этом месте возводить грех. Фамилии и происхождение этих "инвесторов" желатльно огласить, а не название компании.
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типа вы не знали... просто бабло уже пропили?, несите еще???
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Что то шоколадники последнее время окуня часто включают, мол мы и не знали даже, вообще не в курсе, кто там, что делает.
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8 этажную бандуру в этом месте возводить грех. Фамилии и происхождение этих "инвесторов" желатльно огласить, а не название компании.
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Сириец из Одессы там верховодит. В сговоре с киевскими чиновниками.
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кстати, есть инфа, что этот сириец ИГИЛ спонсирует, отмывает деньги через лднр.. сбу ничего не видят, кроме зеленых бумажек, видимо
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Это бестолку. Инвесторы клали на Кличко большой и толстый и достроят все, что хотят. А шины Кличко жечь не будет, а народ уже не тот.
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Вижу ты не местный раз такое пишешь. "Народ не тот" уже несколько раз ломал там забор, захватывал краны и жег все что попало.
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типа вы не знали... просто бабло уже пропили?, несите еще???
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- Требую от застройщика прекратить все работы на Андреевском спуске - это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится, - отметил Кличко...
(прозвучало БЗДЫНЬ! смс-ки о зачислении грандиозного бабла на счёт)
- ...точнее, не только лишь всё, - продолжил Кличко, - если спуститься вниз и поднять голову в направлении немного вверх, то мы увидим под углом, то есть чёткое, что снизу это уже будет Андреевский подъём, на котором при согласовании строить можно, если уже так ребром ставить вопрос, что якобы здание.
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Обращаться к застройщику публично - нужно. Общественность знать должна. Но власть должна быть властью - нужно паралельно дать ему сутки на замораживание строительства. Если не выполнено - суд, арест банковских счетов, снятие строительной техники с эксплуатации. Только таким образом.
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Все знести кіпєній фєні, коштом забудовника.
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А как можно на "скандальное здание" полностью согласовать изменения в проекте?
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Не можно, а нужно.
Любые изменения в проекте должны быть согласованы, а то у нас привыкли - заявлять одно, а громоздить потом совсем другое и легализировать потом по факту. Это ж не значит, что все, что застройщик изменил в проекте будет согласовано - как раз наоборот
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К 1000-летию крещения Киевской Руси даже советские власти сподобились сделать замечательную реконструкцию Андреевского спуска и ул. Сагайдачного. И Контрактовой площади. А сейчас золотой телец все побеждает. Этот сумашедший театр, теперь высотка... А еще стекляшка Хаята на Софиевской площади. Это тот древний облик, которым гордился Киев. Потом пришли всякие приезжие архитекторы типа бабушкина, а сейчас застройщики вообще ни с кем не считаются. Позорище...
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О как мы любим включать дурачка. Можно подумать застройщик еще в самом начале не занес чемоданчик с зеленью в киевраду за выделение там земли.
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Гроза файтерів на рингу - і такий от проситель за його канатами.
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Может Педалик еще не знает что тепличный комбинат Пуща-Водица которые весь Киев кормил сейчас режут на металл и усиленно застраивают многоетажками, а филиал в Музычах сейчас стоит в развалинах и 400 коров сегодня стоят на морозе не доеные,с загнившими выменем и язвами ревут на все село? И всем насрать на етих животных даже защитникам животных. Потому что начальству по десятку квартир в новостройках дали.
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Тож не в кабінеті потрібно вимагати, а вперед на будівництво і під бульдозер/кран/самоскид і там вимагати припинення. А то нагадуює лавку, яка заліза до будки, і звідти гавкає, нагадуючи про себе.
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К стати этот мер-дебил перекрыл для пешеходов пр. Маяковского на фестивальном по четной стороне построил в поперек всей улицы салон для игровых автоматов Троещинсам тоже улицы перекрывать чтоб этот дебил не превращал Троещину в Ласвегас.
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Виталька, а слабо как с МАФами - снести под покровом ночи?!
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НЕ НАДО ТРЕБОВАТЬ - НУЖНО ВЗЯТЬ И ПРЕКРАТИТЬ !!!
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Ну потребовал, нахмурил брови на дебильном лице, а дальше что? Пидалик эту пургу неси своей маме и еврейскому богу!
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Срываем пломбы под личную ответственность!
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Пєдалік з суворим видом вимагає припинити будівництво у самого себе - черговий приклад риго-соєвої девіації.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиТребую от застройщика прекратить все работы на Андреевском спуске, - Кличко
 
 
 
 
 
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