Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кличко.
"Андреевской спуск - это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится, - отметил Кличко. - Поэтому, я требую остановить строительство. Без выводов специалистов, этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью - строительства там не будет ", - заявил мэр столицы.
Он также обратился к представителю застройщика сделать макет здания по скорректированному проекту. И подготовить к Градостроительному совету все документы, которые бы подтверждали законность строительства. Если этого не будет сделано, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.
"В прошлые годы прошлая власть предоставила большое количество разрешений на строительство в центре города. И некоторые застройщики, пользуясь этим, возводят "монстров", которые порочат облик нашего города, - отметил Кличко. - Поэтому, этот проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности, все будет проходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания", - подчеркнул Кличко.
Требую от застройщика прекратить все работы на Андреевском спуске, - Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью.
Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кличко.
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- ...точнее, не только лишь всё, - продолжил Кличко, - если спуститься вниз и поднять голову в направлении немного вверх, то мы увидим под углом, то есть чёткое, что снизу это уже будет Андреевский подъём, на котором при согласовании строить можно, если уже так ребром ставить вопрос, что якобы здание.
Любые изменения в проекте должны быть согласованы, а то у нас привыкли - заявлять одно, а громоздить потом совсем другое и легализировать потом по факту. Это ж не значит, что все, что застройщик изменил в проекте будет согласовано - как раз наоборот