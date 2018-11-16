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Все про:вакцина (360) прививка (72) Гройсман (4430)

 Впервые за семь лет Украина обеспечена всеми вакцинами, - Гройсман

Власти и медики должны вместе тщательнее работать над вопросом вакцинации населения.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Когда мы слышим сегодня, что возникают эпидемии, возникают летальные случаи от того, что люди являются не вакцинированными, это возлагает на нас огромную ответственность. Мы должны обеспечить и пропагандировать защиту людей от этих тяжелых болезней с серьезными последствиями. Я считаю, что вопрос вакцинации должен быть приоритетом", - сказал Гройсман.

Он отметил, что впервые за последние 7 лет усилиями правительства и Министерства здравоохранения государство обеспечено всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок. "Все полностью обеспечено, но люди этим не пользуются", - добавил Премьер-министр.

Глава правительства допустил, что несколько лет назад специально проводились своего рода кампании против вакцинации, "кампании против украинцев, чтобы мы ослабели и были уязвимы к соответствующим эпидемиям".

Источник: https://censor.net.ua/n3097294
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это достижение! Ура!!!! Купили наконец-то вакцину на деньги налогоплательщиков!!!
Это все равно что директор ресторана бегал бы и кричал: "Наш ресторан полностью впервые обеспечен морковкой! Ура, мы герои"!!!
-
Вова Гросман, дурик с рынка! Вам народ за что зарплаты по 100 тис. платит ежемесячно???! Чтоб вы один раз выполнили то, что должно быть НОРМОЙ й и НЕ требует сверхспособностей?? А потом бегали и кричали "Перемога"????
Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1627
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Це єдиний раз і єдина фраза, яку можна назвати логічною:
---------
несколько лет назад специально проводились своего рода кампании против вакцинации, "кампании против украинцев, чтобы мы ослабели и были уязвимы к соответствующим эпидемиям".
-------
Пропаганду відмови від вакцинацій дійсно треба вважати вкрай небезпечною інформаційною диверсією.
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Ошибочка вышла.
От клемтопании ещё вакцину на Банковую и Грушевского не завезли.
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главное шобы зеленка не закончилась Впервые за семь лет Украина обеспечена всеми вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2171
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та зрада ее все равно не по назначению использует...там какого то судейского облили опять
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- Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал,- подумал Корейко (с)
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зато нет ни инсулина бесплатного,ни противоядий от гадюки.
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А для гадюк - погодка нелетная. Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2678
Не повезло Вам зраду раздуть...
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Ошибочка вышла.
От клемтопании ещё вакцину на Банковую и Грушевского не завезли.
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а на расейке уже все обеспечены? Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3922или вас виолонелями успокаивают?
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Поедь, да поинтересуйся. Ты же на слово не поверишь?
А там тебе разъяснят популярно и доходчиво, лаптекопытные соевых страсть как любят. Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6490
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да я давно понял,вас там любят Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4226.мог бы и не обьяснять.
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Это шо, типа стрелки перевёл очень виртуозно? Вопрос-то ты вроде о расейке задавал. Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 593
Мастер, ценю! )))
Где обучают такому нелёгкому исскуству? Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8418
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ты пиши так,шоб воспринималось однозначно.а обучаться логике надо было в школе Вперше за сім років Україна забезпечена всіма вакцинами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7564
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Це єдиний раз і єдина фраза, яку можна назвати логічною:
---------
несколько лет назад специально проводились своего рода кампании против вакцинации, "кампании против украинцев, чтобы мы ослабели и были уязвимы к соответствующим эпидемиям".
-------
Пропаганду відмови від вакцинацій дійсно треба вважати вкрай небезпечною інформаційною диверсією.
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намекаешь на то шо сионистам уже стало тесно на земле обетованной?
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Я не розуміюсь на сіоністах/антисіоністах. Я кажу з точки зору освіченої людини, яка добре розуміє, чим загрожують епідемії.
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Ще вакцину би від зубожіння - і можна буде жити.
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Да пиши уже не стесняясь, за всю историю. Мы тебе верим и цена на газ, и отопительный сезон, и цены, пенсии .............. Все в первые, Так сладко я не жил.
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Я уже не говорю,что от ботулизма сыворотка есть только в Киеве и пока ее довезут до другого города,где заболел человек,он умрет.
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Якими блін? Індійськими, після яких дітям погано декілька днів. Де гексаксім, де інфандрикс? Все це я купив за свої кошти.
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Грося! Альо! Юля була в Смілє і каже, що газу в котельнях нема!!! Ти збрехав!!! І чому за два тижні холодомору ти жодного разу не був в Смілє? Хто в нас прем'єр - ти, або Юля???
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Вот это достижение! Ура!!!! Купили наконец-то вакцину на деньги налогоплательщиков!!!
Это все равно что директор ресторана бегал бы и кричал: "Наш ресторан полностью впервые обеспечен морковкой! Ура, мы герои"!!!
-
Вова Гросман, дурик с рынка! Вам народ за что зарплаты по 100 тис. платит ежемесячно???! Чтоб вы один раз выполнили то, что должно быть НОРМОЙ й и НЕ требует сверхспособностей?? А потом бегали и кричали "Перемога"????

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для Продана пару ампул оставь, товариЩ Гройсман
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"Все повністю забезпечено, але люди цим не користуються", - додав прем'єр-міністр.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3097294

на вас зі супрун спочатку треба протестувати ті вакцини (індійські), а краще зразу на ваших дітях..
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нагадує вересень гройсмана...- "готовы к отоплению на 90% ".
вони коли-небудь не брешуть?
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це все та відьма ! Супрун !
забезпечила вакцинами, тепер тільки прищеплюватись
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Цель тотального охвата населения прививками, в сущности, абсурдна, что демонстрируется примерами, когда эпидемии следовали за тотальными прививками, что подтверждают и вспышки кори в Украине.
Так самыми бескоревыми годами в стране были 2015 и 2016 годы - 105 и 102 случая соответственно, когда уровень вакцинации был низок. А сразу после массовой вакцинации в 2017 году и произошла резкая вспышка кори в 2018 г. Так же было и со вспышкой 2006 года. В 2005 году было всего 2392 случая, провели вакцинацию на уровне более 95% и сразу в 2006 получили всплеск заболеваемости до 42 724 человек.
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Вы общую степень вакцинации населения от степени выполнения плановой вакцинации текущего года так и не научились различать. Что, сильно болели в детстве?
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С прибытием! А я думаю, что это Вас на ковер шефы еще не выпускают? По Вашим псевдонаучным рассуждениям чувствуется воздействие на Вас, неперенесенных здоровьем. вакцинаций. Не зря, среди них, есть воздействие и на мозг.
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скажите,а вакцины бесплатные для населения?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВпервые за семь лет Украина обеспечена всеми вакцинами, - Гройсман
 
 
 
 
 
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