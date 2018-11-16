 Впервые за семь лет Украина обеспечена всеми вакцинами, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Когда мы слышим сегодня, что возникают эпидемии, возникают летальные случаи от того, что люди являются не вакцинированными, это возлагает на нас огромную ответственность. Мы должны обеспечить и пропагандировать защиту людей от этих тяжелых болезней с серьезными последствиями. Я считаю, что вопрос вакцинации должен быть приоритетом", - сказал Гройсман.
Он отметил, что впервые за последние 7 лет усилиями правительства и Министерства здравоохранения государство обеспечено всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок. "Все полностью обеспечено, но люди этим не пользуются", - добавил Премьер-министр.
Глава правительства допустил, что несколько лет назад специально проводились своего рода кампании против вакцинации, "кампании против украинцев, чтобы мы ослабели и были уязвимы к соответствующим эпидемиям".
Не повезло Вам зраду раздуть...
От клемтопании ещё вакцину на Банковую и Грушевского не завезли.
А там тебе разъяснят популярно и доходчиво, лаптекопытные соевых страсть как любят.
Мастер, ценю! )))
Где обучают такому нелёгкому исскуству?
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несколько лет назад специально проводились своего рода кампании против вакцинации, "кампании против украинцев, чтобы мы ослабели и были уязвимы к соответствующим эпидемиям".
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Пропаганду відмови від вакцинацій дійсно треба вважати вкрай небезпечною інформаційною диверсією.
просто стебусь) вибачай)
Это все равно что директор ресторана бегал бы и кричал: "Наш ресторан полностью впервые обеспечен морковкой! Ура, мы герои"!!!
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Вова Гросман, дурик с рынка! Вам народ за что зарплаты по 100 тис. платит ежемесячно???! Чтоб вы один раз выполнили то, что должно быть НОРМОЙ й и НЕ требует сверхспособностей?? А потом бегали и кричали "Перемога"????
на вас зі супрун спочатку треба протестувати ті вакцини (індійські), а краще зразу на ваших дітях..
вони коли-небудь не брешуть?
забезпечила вакцинами, тепер тільки прищеплюватись
Так самыми бескоревыми годами в стране были 2015 и 2016 годы - 105 и 102 случая соответственно, когда уровень вакцинации был низок. А сразу после массовой вакцинации в 2017 году и произошла резкая вспышка кори в 2018 г. Так же было и со вспышкой 2006 года. В 2005 году было всего 2392 случая, провели вакцинацию на уровне более 95% и сразу в 2006 получили всплеск заболеваемости до 42 724 человек.