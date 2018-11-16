Средняя зарплата врачей и медсестер выросла и будет еще расти, - Гройсман о медреформе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице премьера в Twitter.
"Пообщался с врачами, услышал от них положительные отзывы по реформе. Особенно о росте зарплат. Это хорошая мотивация для нас продолжать изменения, а для врачей - работать лучше", - сказал он.
По словам Гройсмана, с врачами Винницкого Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 подписаны почти 32 тыс. деклараций, а средняя зарплата врача в настоящее время выросла до 14,6 тыс. грн, медсестры - до 8,7 тыс. грн. и будет расти.
И не факт, что зп их догнали!
теперь "потемкинские больницы"... у Виннице (лапца дрица дри ца-ца!)
а в простой поликлинике? в селе? в горах?
ой, как всегда не к месту и не к теме выскочил анекдот (зная вашу любовь к кисям)
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пытаясь произнести слово "ксерокс",
заика собрал вокруг себя всех кошек в микрорайоне
Племянница как получала 3 600, так и получает.
петр алексеич ваще на днях сказал шо нам кредиты не нужны, благодаря вовкиным успехам
тем не менее крысы ждут декабрьский транш мвф как манну небесную
...Сайт неправительственный, так что закрыть его своим решением правительство не может. Если речь о том, чтобы этот ресурс блокировать на территории Украины, то за что конкретно и по какому закону? И что, как бы без суда и следствия? А свобода слова как же? А если по суду, то кто обратится в суд и, опять же, на основании какого закона?
Вот есть такой закон, что бывших канцлеров Германии нельзя обвинять в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины"?"...
Алексей ПАНИЧ
Не зарплати потрібно піднімати лікарям, а їх відповідальність перед пацієнтом та вводити страхову медицину, щоб вони відчували відповідальність за свої рішення. Я гадаю, вихвалятись потрібно не піднятими зарплати, а вдало зробленим операціями, правильно поставленим діагнозам, добродушним ставленням до пацієнтів.
з лікарями Вінницької Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3097293
а що крім вінницьких інші нахер послали?)
Це вже майже рафінований совок, а-ля: "Товариші! День за днем росте процент наявності жирів у маслі!"