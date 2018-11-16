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Все про:медицина (1715) Гройсман (4430) реформы (3166)

 Средняя зарплата врачей и медсестер выросла и будет еще расти, - Гройсман о медреформе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который находится с рабочей поездкой в ​​Винницкой области, заявил, что в рамках медицинской реформы средняя зарплата врачей и медсестер выросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице премьера в Twitter.

"Пообщался с врачами, услышал от них положительные отзывы по реформе. Особенно о росте зарплат. Это хорошая мотивация для нас продолжать изменения, а для врачей - работать лучше", - сказал он.

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По словам Гройсмана, с врачами Винницкого Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 подписаны почти 32 тыс. деклараций, а средняя зарплата врача в настоящее время выросла до 14,6 тыс. грн, медсестры - до 8,7 тыс. грн. и будет расти.

Средняя зарплата врачей и медсестер выросла и будет еще расти, - Гройсман о медреформе 01
Средняя зарплата врачей и медсестер выросла и будет еще расти, - Гройсман о медреформе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3097293
 
 
 Топ комментарии
 
пусть в районную больничку любую зайдет и скажет врачам и медсестрам єто в лицо... не знаю, успеет ли убежать и отобьет ли его охрана))))
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раньше "потемкинские деревни"
теперь "потемкинские больницы"... у Виннице (лапца дрица дри ца-ца!)
а в простой поликлинике? в селе? в горах?
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да, медсестра віщої категории со всеми вредностями и 25 годами медстажа -3700))) сказочно...
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Грося, так и цены выросли!
И не факт, что зп их догнали!
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Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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организм гордится зарплатами африканского уровня..
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у гроси есть волшебное дерево, на котором все растет=))
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Зато лекарства стали дороже значительно.
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раньше "потемкинские деревни"
теперь "потемкинские больницы"... у Виннице (лапца дрица дри ца-ца!)
а в простой поликлинике? в селе? в горах?
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Ну так ведь прогресс ускоряется... Ждём новые покращання - например, приложение для смартфона "Онлайн-акушер". А там и "Онлайн-реаниматор" - дефибрилляция при помощи смартфона и электрошокера...
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а пока нет приложений.. анализы можно сдавать в ...радио
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Аккуратно чиканите себя по руке, выпустите крови в блюдце и поставьте на окно. Если на блюдце слетятся осы - у вас сахарный диабет...
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а если...вампиры?
ой, как всегда не к месту и не к теме выскочил анекдот (зная вашу любовь к кисям)
***

пытаясь произнести слово "ксерокс",
заика собрал вокруг себя всех кошек в микрорайоне
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Брехло！
Племянница как получала 3 600, так и получает.
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пусть в районную больничку любую зайдет и скажет врачам и медсестрам єто в лицо... не знаю, успеет ли убежать и отобьет ли его охрана))))
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Середня зарплата лікарів і медсестер зросла і ще зростатиме, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 211
петр алексеич ваще на днях сказал шо нам кредиты не нужны, благодаря вовкиным успехам
тем не менее крысы ждут декабрьский транш мвф как манну небесную
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Если бы они росли такими темпами, как нос у Гроси, то весь Запад и Штаты обзавидовались бы, что у нас зарплаты просто фантастические, по сравнению с их жалкими подачками. Середня зарплата лікарів і медсестер зросла і ще зростатиме, - Гройсман про медреформу - Цензор.НЕТ 6211
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"Deutsche Welle сообщила, что МИД Германии требует от правительства Украины принять "меры по удалению" сайта "Миротворец".

...Сайт неправительственный, так что закрыть его своим решением правительство не может. Если речь о том, чтобы этот ресурс блокировать на территории Украины, то за что конкретно и по какому закону? И что, как бы без суда и следствия? А свобода слова как же? А если по суду, то кто обратится в суд и, опять же, на основании какого закона?

Вот есть такой закон, что бывших канцлеров Германии нельзя обвинять в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины"?"...

Алексей ПАНИЧ
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Товарищ продавец труселей, может хватит торговать АТО уже сдачи нечем давать. Зарплаты не поспевают за ценами.
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да, медсестра віщої категории со всеми вредностями и 25 годами медстажа -3700))) сказочно...
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.....и ще, и ще, и ще, и .........................................................................................................
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нащет зарплат неуверен , а вот пациент пришедший не к своему врачу ( а собст в отпуске , на курсах , теща померла ..... ) может идти на юх широким шагом !!
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О..уевший типоша , этот гройсман. Надо поднимать не зарплаты работающим. Надо подни мать покупательную способность зарплат. А потом кричать, мы покращылы.
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Что то об этом медики не знают, что получали то получили, гордо сказать, то что нет.
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Поспілкуйся краще з пацієнтами, вони багато чого тобі розкажуть, зовсім протилежне. Обслуговуюсь у даному центрі, дали направлення здати аналіз крові на цукор, на рецепції записали на здачу аналізів на наступну п'ятницю.
Не зарплати потрібно піднімати лікарям, а їх відповідальність перед пацієнтом та вводити страхову медицину, щоб вони відчували відповідальність за свої рішення. Я гадаю, вихвалятись потрібно не піднятими зарплати, а вдало зробленим операціями, правильно поставленим діагнозам, добродушним ставленням до пацієнтів.
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Это уже не травка, это уже на мет похоже.
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Это точно? И врачей и лаборантов и научных сотрудников НИИ? Я ничего не путаю? Только смотрю на свою зарплату и дивные мысли меня одолевают что кто-то врет
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"Поспілкувався з лікарями, почув від них схвальні відгуки щодо реформиДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3097293

з лікарями Вінницької Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3097293

а що крім вінницьких інші нахер послали?)
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та в его виртуальной реальности ( для двух процентов населения Украины) зарплаты по всем категориям уже давно европейские
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Спасибо за откровенную пи......шь!!!!Моя жена на приемном медсестра -25 лет выслуги ....половины нет того что написали за зарплату!!!!
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Спасибо за откровенную пи......шь!!!!Моя жена на приемном медсестра -25 лет выслуги ....половины нет того что написали за зарплату!!!!
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Средняя зарплата врачей и медсестер выросла и будет еще расти, - Гройсман о медреформе.

Це вже майже рафінований совок, а-ля: "Товариші! День за днем росте процент наявності жирів у маслі!"
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заходишь такой в больницу к врачу, а тебе в прямом смысле слова у нас платно, окей в регистратуру за карточкой 55гр, а там стоит человек так 60 ть в очереди, и каждый по 55ть платит, не считая что другие ещё подойдут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСредняя зарплата врачей и медсестер выросла и будет еще расти, - Гройсман о медреформе
 
 
 
 
 
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