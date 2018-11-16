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 Оккупанты не открывали огонь по позициям ОС с начала суток, - Мотузяник

С начала суток и по состоянию на 11 часов на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в пятницу.

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"С начала текущих суток, по состоянию на 11.00, в районе проведения операции Объединенных сил боевые действия и вражеские обстрелы не фиксировалось", - сказал он.

Мотузяник отметил, что украинские военнослужащие находятся в полной готовности, а также, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3097289
 
 
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Значит, скоро прийдет эшелон с боеприпасами.... Оккупанты не открывали огонь по позициям ОС с начала суток, - Мотузяник - Цензор.НЕТ 1151
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Шось в лiсi сдохло. С другой стороны, все наши воины живы и здоровы. И это очень хорошо
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Саша Мотузянник), вроде ДВВПУ заканчивал?)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты не открывали огонь по позициям ОС с начала суток, - Мотузяник
 
 
 
 
 
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