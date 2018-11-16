 Оккупанты не открывали огонь по позициям ОС с начала суток, - Мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в пятницу.

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"С начала текущих суток, по состоянию на 11.00, в районе проведения операции Объединенных сил боевые действия и вражеские обстрелы не фиксировалось", - сказал он.

Мотузяник отметил, что украинские военнослужащие находятся в полной готовности, а также, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.