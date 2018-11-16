 В ЕС призвали Украину и РФ провести обмен задержанными до конца 2018 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в ОБСЕ в Twitter.

"Евросоюз призывает Россию и Украину осуществить обмен задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем решительную поддержку этого процесса со стороны Канцлера Германии Меркель, Немецкого канцлерства, Президента Франции Эмманюэля Макрона и Президента Украины Петра Порошенко", - сказано в сообщении.

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Напомним, что последний масштабный обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.