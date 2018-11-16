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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 В ЕС призвали Украину и РФ провести обмен задержанными до конца 2018 года

В ЕС призвали Украину и РФ осуществить обмен задержанными до конца 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в ОБСЕ в Twitter.

"Евросоюз призывает Россию и Украину осуществить обмен задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем решительную поддержку этого процесса со стороны Канцлера Германии Меркель, Немецкого канцлерства, Президента Франции Эмманюэля Макрона и Президента Украины Петра Порошенко", - сказано в сообщении.

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В ЕС призвали Украину и РФ провести обмен задержанными до конца 2018 года 01

Напомним, что последний масштабный обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3097283
 
 
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Первые заложники появились на РАБссии 27 октября 1917 года по приказу чЛЕНИНА
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Обмен кем?
Ах,задержанными.
Наверное задержанными политическими заключенными?
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89 миллионов долбодятлов РАБссии уже в заложниках Плешивого Педофила,продолжение следует...
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