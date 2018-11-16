 Финляндия вслед за Норвегией обвинила РФ в блокировке GPS во время учений НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень, об этом говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что финские власти продолжают расследование нарушения сигнала GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.
"Финляндия считает, что результаты Норвегии о нарушении сигнала являются надежными", - говорится в сообщении.
В частности, МИД страны передал доклад о вмешательстве парламентской комиссии по иностранным делам.
"Вопрос обсуждается с Российской Федерацией по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении.
В то же время в Финляндии считают, что такая деятельность не должна угрожать воздушному движению.
Ранее Минобороны Норвегии заявило, что РФ причастна к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.
Ну,разве шо комуто шнобель набьют.
В первый раз что ли?
Одних обвинений голословных мало . Они имеют точно такой же вес как и обеспокаивания
Вот когда послов выслали- это было эффективно и красиво