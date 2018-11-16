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 Финляндия вслед за Норвегией обвинила РФ в блокировке GPS во время учений НАТО

Министерство иностранных дел Финляндии обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время военных учений Североатлантического альянса Trident Juncture.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень, об этом говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что финские власти продолжают расследование нарушения сигнала GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

"Финляндия считает, что результаты Норвегии о нарушении сигнала являются надежными", - говорится в сообщении.

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В частности, МИД страны передал доклад о вмешательстве парламентской комиссии по иностранным делам.

"Вопрос обсуждается с Российской Федерацией по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении.

В то же время в Финляндии считают, что такая деятельность не должна угрожать воздушному движению.

Ранее Минобороны Норвегии заявило, что РФ причастна к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.

Источник: https://censor.net.ua/n3097279
 
 
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То ПлавДОК утонувший в Мурманске посылает сигнал SOS
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Ешкин кот,заблокировать всеGPS и никакой войны не будет.
Ну,разве шо комуто шнобель набьют.
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А они говорят-Это не мы(
В первый раз что ли?
Одних обвинений голословных мало . Они имеют точно такой же вес как и обеспокаивания
Вот когда послов выслали- это было эффективно и красиво
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GPS отстой. НАТО пора переходить на ГЛОНАСС.
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Пусть учатся сосунки. Или они думают, что во время войны параша ЖПС блокировать не станет?
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ЗЫ: вот вам и стандарты НАТО! Без навигатора болт в собственных штанах не найдут! Небось компас им показать - всей ротой искать будут, где этот будильник заводится.
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Только Подлодка Курск спасёт Мир от Радиактивного пепла Димы Сикелёва... Финляндия вслед за Норвегией обвинила РФ в блокировке GPS во время учений НАТО - Цензор.НЕТ 4008
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Кацапы тоже провели учения. Судя по всему успешные.
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Пусть тренируются пока учения! Разговаривать с пидоРашей,только время зря тратить,надо просто быть готовым,что они это могут и отключить им их глонасс к ибиням !
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В следующий раз обвинят РФ в плохой погоде во время учений НАТО.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФинляндия вслед за Норвегией обвинила РФ в блокировке GPS во время учений НАТО
 
 
 
 
 
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