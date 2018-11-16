 РФ перенаправила часть морских сил возле оккупированного Крыма на новый плацдарм в Азовском море, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Процесс увеличения военного компонента (России. - Ред.) в Азовском море был постепенный. Россия увеличила свое присутствие, но здесь скорее можно говорить о перегруппировке определенных морских сил для возможных действий на Азовском море, то есть перенацеливание кораблей, находящихся возле временно аннексированного полуострова, на новый плацдарм, которым является Азовское море", - сообщил Слободян.

По его словам, Государственная пограничная служба в пределах своей компетенции "не сидит сложа руки", а усиливает присутствие на Азовском море.

"Мы получили и новые катера, и отремонтировали и поставили в строй наш корабль "Донбасс", он сейчас в Азовском море выполняет задачи", - сказал Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов, - член Совфеда РФ

Как отметил помощник председателя ГПСУ, все действия служба выполняет совместно с Вооруженными силами, с Военно-морскими силами, поскольку охрана и оборона и береговой линии, и, собственно, территории Украины является задачей для всех сегментов национальной безопасности и обороны.

"Все мероприятия отрабатываются совместно в рамках единого замысла штаба операции Объединенных сил, СНБО, и только с комплексным привлечением всех имеющихся ресурсов можно рассчитывать, что любая агрессия России на данном направлении будет иметь адекватный ответ", - резюмировал он.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.