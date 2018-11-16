EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  222  10
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (1114) судья (2066) Бенедисюк (38) Высший совет правосудия (229)

 Правоохранители не предпринимают действий в связи с заявлениями о давлении на судей, - Бенедисюк

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк заявляет об отсутствии надлежащей реакции правоохранительных органов на заявления о давлении на судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пятницу в Киеве в ходе VII судебного форума "Судебная система: глобальная и национальная трансформация", отвечая на вопрос о том, как реагируют правоохранительные органы на информацию судебного корпуса о давлении на судей, И.Бенедисюк сказал: "Пока мы не добились того, чего мы хотели. Они (правоохранительные органы) уже привыкли к нашим обращениям, они отвечают, но ещё ничего не делают".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Квалифоценивание судей - самая сложная и глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов, - Козьяков

Источник: https://censor.net.ua/n3097275
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хоть что-то толковое делают правоохранители. Не реагируют на визги махровых коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
 
Это говорит о том, что правоохранители судей за людей не считают и о том, что плохо выполняют свои обязанности, несмотря на громкую реформу.
 показать весь комментарий
 
да вас всех пересадить давно пора нах@й, "давление на судей"
скорей бы антикоррупционный суд под руководством сша и ес заработал
 показать весь комментарий
 
 
Если бы этот агент ФСБ отбирал нормальных, то и не было бы поводов для давления.
 показать весь комментарий
 
Ну так какие судьи, такие и менты. Одни других краще.
 показать весь комментарий
 
Не реагируют, потому что очень хорошо знают, что представляют из себя судьи. Да и вся эта киздобратия одним миром мазана - в глазах сплошные пятаки горят.
 показать весь комментарий
 
панэ Бандисюк
не расстраивайся
они и на преступления судей не реагируют
А Вам, Ваша совесть, я вчера послал исх.№18-27 и жду ответа
которых раньше тоже через раз.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители не предпринимают действий в связи с заявлениями о давлении на судей, - Бенедисюк
 
 
 
 
 
 вверх