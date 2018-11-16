 Правоохранители не предпринимают действий в связи с заявлениями о давлении на судей, - Бенедисюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пятницу в Киеве в ходе VII судебного форума "Судебная система: глобальная и национальная трансформация", отвечая на вопрос о том, как реагируют правоохранительные органы на информацию судебного корпуса о давлении на судей, И.Бенедисюк сказал: "Пока мы не добились того, чего мы хотели. Они (правоохранительные органы) уже привыкли к нашим обращениям, они отвечают, но ещё ничего не делают".

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