 Правоохранители не предпринимают действий в связи с заявлениями о давлении на судей, - Бенедисюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В пятницу в Киеве в ходе VII судебного форума "Судебная система: глобальная и национальная трансформация", отвечая на вопрос о том, как реагируют правоохранительные органы на информацию судебного корпуса о давлении на судей, И.Бенедисюк сказал: "Пока мы не добились того, чего мы хотели. Они (правоохранительные органы) уже привыкли к нашим обращениям, они отвечают, но ещё ничего не делают".
скорей бы антикоррупционный суд под руководством сша и ес заработал
не расстраивайся
они и на преступления судей не реагируют
А Вам, Ваша совесть, я вчера послал исх.№18-27 и жду ответа
которых раньше тоже через раз.