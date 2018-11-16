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 Общество, Фоторепортаж
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 Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: "За четыре дня собрали более тонны белых грибов". ФОТОрепортаж

Волонтер, основатель премии "Народный Герой" Андрей Боечко рассказал о возможности для ветеранов войны отдохнуть и заодно заработать в Карпатах.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ,  он написал в Фейсбуке.

"Уже четыре года подряд мой товарищ, частный предприниматель из Верховины на Ивано-Франковщине, Юрий Соломченко каждое лето принимает у себя дома гостей - Народных Героев Украины, раненых бойцов и семьи погибших на войне защитников.
Ничего особенного он не придумал - обычный отдых в горах. Походы по горным тропам, рафтинг, грибы.
В этом году мы решили совместить приятное с полезным - предложили добровольцам не только ходить туристическими маршрутами и проводить тренировки и учения, но и ежедневно собирать грибы, чтобы обеспечить свои семьи и подразделение, в котором они служат, запасами, подаренными природой", - написал он.

Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 01
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 02
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 03

"Когда я мае написал об идее на своей странице в Фейсбук, реакция была "слабой", мало кто меня понял. Однако, появился человек, который готов был выкупить собранные ребятами грибы по рыночной цене. Таким образом, бойцы получили возможность не только отдохнуть, но и немного подзаработать.
К сожалению, на наше предложение создать ГРУ (грибную роту Украины) и провести тренировочный сбор в "диком лесу", где нет ни связи, ни электричества, откликнулось только одно боевое подразделение - УДА.
Со мной связался руководитель военно-полевой жандармерии Украинской добровольческой армии Василий Абрамив, с которым мы и определились с датами организации первого грибного лагеря.
В августе бойцы приехали в Верховину", - рассказал волонтер.

Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 04
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 05
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 06
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 07


По его словам, местом дислокации отряда выбрали едва ли не лучшую полонину Карпат, расположенную близ села Быстрец, - Псаривку.
"За три дня ребята собрали несколько сотен килограммов белых грибов, часть из которых мы высушили, часть - замариновали. Договорились - продадим это через Фейсбук. Если эксперимент удастся - организуем через месяц новый лагерь.
Идею с продажей свежих грибов реализовать не удалось - лето было дождливым и теплым - собранные грибы становились червивыми за сутки, транспортировка даже на небольшие расстояния была невозможной.
За двое суток наши "запасы" раскупили", - написал Боечко.

Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 08
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 09
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 10
Для ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: За четыре дня собрали более тонны белых грибов 11

В сентябре ГРУ решила устроить лагерь на одной из самых удаленных полонин Карпат - Дуконе, в приграничной с Румынией зоне.
"Василий обратился к руководителям лесного хозяйства области - нам выделили автомобиль, который довез бойцов к месту назначения (обычные автомобили туда добираются редко), а по завершении лагеря вернул в Верховину.
За четыре дня они собрали более тонны белых грибов. Все это успели высушить под карпатским солнцем. Часть оставили себе, остальное опять выставили на аукцион в соцсетях.

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В итоге добровольцам удалось заработать несколько десятков тысяч гривен, сделать запасы на зиму для своих семей и своего подразделения, а за вырученные средства помочь семьям своих погибших собратьев.
Большинство заготовленной продукции приобрели украинцы, проживающие во Франции и Германии.
Часть товара еще не распродана и ждет своего покупателя", - написал Боечко.

Важно, что все деньги идут непосредственно на карточки добровольцев УДА, в процессе нет никаких посредников.
"Конечно, мы с Юрием планировали привлечь к процессу гораздо больше добровольцев, надеялись, что каждый сможет заработать хотя бы по 300-400 долларов за неделю отдыха.
Не получилось. Помешали в первую очередь погодные условия.
Однако, уже сейчас, вместе с УДА, мы начали планировать грибные лагеря на следующий год.
Ко мне пишут бойцы из многих подразделений, чтобы принять участие в работе ГРУ.
Надеюсь, мы привлечем к процессу более сотни ветеранов войны на Донбассе. Приятно, что уже сформирован и первый отряд девушек-добровольцев, которые наравне с мужчинами защищали Украину от российской агрессии, и которые также не могут найти работу, чтобы прокормить свои семьи.
Я очень надеюсь, что мы подготовимся гораздо тщательнее, и каждый, кто приедет на отдых в Карпаты, сможет привезти из гор не только хорошее настроение и лучшее здоровье, но и 15-20 тысяч честно заработанных гривен.
Как и в этом году, руководить лагерями будет Василий Абрамив. Кто хочет - обращайтесь к нему. Если есть вопросы, на которые Василий не сможет ответить, пишите мне.  Карпаты будут ждать вас, друзья", - пишет Боечко.

Источник: https://censor.net.ua/n3097274
 
   
 Топ комментарии
 
обожаю "тихую охоту".. сам "охочусь" по Чигирином
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Идиот или просто безмозглый кацап, люди за сотни километров едут по грибы.
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Еще вполне можно найти, не белых конечно, но опят и польских можно.
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Идиот или просто безмозглый кацап, люди за сотни километров едут по грибы.
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Або ж грибників від місцевих обороняє.
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Еще вполне можно найти, не белых конечно, но опят и польских можно.
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У нас уже померзли. Ще минулих вихідних...
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В том и парадокс, у нас еще нет, хуже то, что сегодня утром над домом пролетело клином пять аистов, при чем шли на Тернополь, на север от нас, что то в мире происходит, у нас все соседи повылазили на это чудо посмотреть.
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У нас сьогодні -6. Я і акумулятор сьогодні новий купив, старий ледь дихав ранком.
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Тогда да, у нас +8, завтра обещают ночью минус.
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обожаю "тихую охоту".. сам "охочусь" по Чигирином
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А що вже жителі Псарівки були щасливі!
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Работать надо,а не критиковать всех подряд вокруг.
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поэтому ты круглосуточно на цензоре сидишь? Или то така работа?
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Да и вы смотрю отсюда не вытащите,или работа такая?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля ветеранов войны открывают грибные лагеря в Карпатах: "За четыре дня собрали более тонны белых грибов". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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