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 Кусочки хлеба времен Голодомора обнаружены в архивных документах

В понедельник, 19 ноября, в читальном зале Центрального государственного архива общественных объединений Украины (ЦДАГО) представят уникальную находку - кусочки хлеба времен Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, артефакт представят на пресс-конференции.

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Кусочки хлеба, изготовленные "из неизвестного сырья", сохранились в уголовном деле человека, пережившего Голодомор 1932-1933 годов в Киеве и завещавшего их "для назидания" будущим поколениям.

Во время пресс-конференции архивисты по страницам документов воссоздадут путь найденного хлеба - от очевидца Голодомора до современников, ознакомят с судьбой человека, который решился сохранить "вещественные доказательства" преступления советской власти, поделятся дальнейшими планами по исследованию этой уникальной находки.

Также во время пресс-конференции будет демонстрироваться подборка документов из фондов ЦДАГО, раскрывающих механизмы реализации преступной политики советской власти, направленной на уничтожение украинского народа.

В пресс-конференции примут участие заместитель Министра юстиции Украины Денис Чернышев, председатель Государственной архивной службы Украины Татьяна Баранова, директор Центрального государственного архива общественных объединений Украины Ольга Бажан.

Центральный государственный архив общественных объединений Украины

Киев, ул. Генерала Алмазова, 8.

19 ноября, 12:00.

Аккредитация СМИ:
285-74-05, 067-500-98-56; cdago@arch.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3097272
 
   
 Топ комментарии
 
жаль, холодные батареи в Смеле приложить некуда...
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Для кого непідйомні- є субсидія. А опалювати твою хатинку в 600 квадратів із своїх податків я не збираюся.
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жаль, холодные батареи в Смеле приложить некуда...
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так это он вентиля перекрыл и людей заморозил? А перед этим тарифы ввел неподъемные?
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Для кого непідйомні- є субсидія. А опалювати твою хатинку в 600 квадратів із своїх податків я не збираюся.
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ну, опубликуй мне счета на мою хатку, которую ты оплатил, я тебе компенсирую.
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у тебя, похоже, склероз в последней стадии - подними морду чуть повыше - вон твой собственный высер про мою 600-метровую хату.
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можно к должникам за коммуналку приложить.
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Главная проблема - это то, что никто не ответил за организованный голодомор, и поэтому сейчас повторение произошедшего вполне реально и возможно.
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А кто может ответить ,если вживых их нету.А коммунистов запретили.
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холодомор уже есть. Тогда последнее зерно выгребли и люди голодать начали, теперь неподъемные тарифы ввели и люди оплатить не могут, им тепло отключают
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Добре хоч на інтернет знаходиш. Чи партія оплачує?
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ты хоть не пались так, используя методы кремлевско соевых троллей - с холодомора, устроенного людям властями, переключаешь внимание на мою особу
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Для чого чуш молоть?
Якщо риг, тоді зрозуміло.
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В моїй родині в 1933 загинули 9 осіб! І що, це зупинить нового людоїда! БАЗАР ! Якщо ляже "карта" все повториться по новій, он в Смілі холодомор, хтось чухається...
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Бабушка рассказывала, как в Голодомор трупы ели, родители детей убивали и ели, как ее брат с три дня хлеба просил да так и умер. И после этого пидор Симоненко заявил, что "факты сильно преувеличены". КОМУНЯК НЕНАВИЖУ!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКусочки хлеба времен Голодомора обнаружены в архивных документах
 
 
 
 
 
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