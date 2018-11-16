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Все про:Госпогранслужба (3052) Слободян (332)

 "Состояние военнослужащего крайне критическое, угроза жизни есть", - Слободян о пострадавшем на Закарпатье пограничнике

Пограничник, пострадавший в результате наезда автомобиля в Закарпатской области, в бессознательном состоянии, есть угроза его жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Состояние военнослужащего крайне критическое, угроза жизни есть. Пока врачи очень осторожны в прогнозах и в оценках. Военнослужащий без сознания, в коме. Врачи не видят возможности проводить хирургическое вмешательство", - отметил Слободян.

Он добавил, что личность человека, который сбил пограничника, установили - это один из местных жителей, причастный к контрабанде сигарет на этом участке; его местонахождение устанавливается. Информации о том, что он покинул территорию Украины, нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандист на "Ауди" сбил пограничника на Закарпатье. Пострадавший в коме, - Госпогранслужба. ФОТО

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.

Отмечается, что в связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3097268
 
 
 Топ комментарии
 
Есть порядок применения оружия, выполняйте, чего вас давят как быдло бессловесное? Если сами себя защитить не можете, кто защитит Страну? И это силовые структуры, что говорить про других? Потому и бардак в стане , и не видно ни конца ему ни краю...
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Хватит возиться с местными уродами!!! Везде!!! Налог не платят, контрабандой занимаются, на Украину срут, дороги требуют которые сами же лесовозами убивают!!
Эта ситуация должна поставить точку в этом деле!!!
Пора наводить порядок с бляхерами, контрабандистами, незаконными копачами, рубителями лесов!!! Надо брать пример с немцев, японцев, китайцев, члийцев, сингапура и пр.!!!!
А вообще действовать в рамках законов!!! И срать на "активистов'!!!
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Господа вояки, начинайте уже отстреливать этих мадьяр. Если вы себя защитить не в состоянии, нафига вы нужны Украине как охранники границы? Сначала бешеный грузин вам по мордам надавал, теперь вот эти горные вуйки.
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Есть порядок применения оружия, выполняйте, чего вас давят как быдло бессловесное? Если сами себя защитить не можете, кто защитит Страну? И это силовые структуры, что говорить про других? Потому и бардак в стане , и не видно ни конца ему ни краю...
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Якщо це зробив мадьяр то довго шукатимуть , хоча арештовано купу колег злочинця .
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А мадяри що невидимки? 🤔
Це був контрабандист, усе решта - пох.ру
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Для того, чтоб пограничники применяли оружие на поражение, нужна смерть или тяжелая травма правоохранителя? Идиотизм в квадрате в стране процветает! Прежде всего в лице руководителей погранслужбы.
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А контрабандиста расстрелять при очередной попытке насилия в отношении пограничника к еней фене! И все!!! Сразу наступит мир и понимание на этом участке границы.
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Хватит возиться с местными уродами!!! Везде!!! Налог не платят, контрабандой занимаются, на Украину срут, дороги требуют которые сами же лесовозами убивают!!
Эта ситуация должна поставить точку в этом деле!!!
Пора наводить порядок с бляхерами, контрабандистами, незаконными копачами, рубителями лесов!!! Надо брать пример с немцев, японцев, китайцев, члийцев, сингапура и пр.!!!!
А вообще действовать в рамках законов!!! И срать на "активистов'!!!
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Є пропозиції? Я для прикладу пропоную зробити платними медицину, вищу освіту, відмінити усі субсидії, пільги, ввести загальнодержавне е.декларування і т.п. як мінімум, не будуть сидіти на шиї решти... а ви що пропонуєте?
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Але кому це тре....?Ці шо біля корита влади ім насрати
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...спочатку беруть хабарі від контрабасистів, а потім страждають... Нехай, для початку, почитають порядок застосування зброї проти порушників державного кордону. і спробують його виконувати...
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Судячи із закінчення статті, або взагалі не мав зброї, або був самий і після наїзду не зміг застосувати...
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Господа вояки, начинайте уже отстреливать этих мадьяр. Если вы себя защитить не в состоянии, нафига вы нужны Украине как охранники границы? Сначала бешеный грузин вам по мордам надавал, теперь вот эти горные вуйки.
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Готов пойти в пограничники (если в ВСУ или нацгвардии переводись) и показать как охранять? Или так порассуждать?
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Блин, меня немного раздражает этот школотский бред. Я не пограничник. Я свою работу делаю отлично. Получаю доход, с которого плачу налоги и кормлю этих пограничников. Поэтому и требую с них. Они живут за мой счет, а не я за их. Такой тип мироустройства тебе известен? Или так - порассуждать ни о чем?
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Тебе совет дать как эффективней работать, получать больше прибыли. Т.е. поступить как ты: по школвски бредовой дать совет и прикрыться некомпетентностью?
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Если поймают дебил вместо штрафа за контрабанду сядет за покушение на убийство.
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Надіюсь та мразота отримає по заслугам...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Состояние военнослужащего крайне критическое, угроза жизни есть", - Слободян о пострадавшем на Закарпатье пограничнике
 
 
 
 
 
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