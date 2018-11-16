 "Состояние военнослужащего крайне критическое, угроза жизни есть", - Слободян о пострадавшем на Закарпатье пограничнике

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Состояние военнослужащего крайне критическое, угроза жизни есть. Пока врачи очень осторожны в прогнозах и в оценках. Военнослужащий без сознания, в коме. Врачи не видят возможности проводить хирургическое вмешательство", - отметил Слободян.
Он добавил, что личность человека, который сбил пограничника, установили - это один из местных жителей, причастный к контрабанде сигарет на этом участке; его местонахождение устанавливается. Информации о том, что он покинул территорию Украины, нет.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.
Отмечается, что в связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.
Це був контрабандист, усе решта - пох.ру
Эта ситуация должна поставить точку в этом деле!!!
Пора наводить порядок с бляхерами, контрабандистами, незаконными копачами, рубителями лесов!!! Надо брать пример с немцев, японцев, китайцев, члийцев, сингапура и пр.!!!!
А вообще действовать в рамках законов!!! И срать на "активистов'!!!