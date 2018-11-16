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Все про:ратификация (375) Римский статут (17) Мингарелли (166) Международный_уголовный_суд (8)

 ЕС призывает Украину к быстрому прогрессу в ратификации Римского статута: если не сделать это в 2019 году, потом будет поздно, - Мингарелли

В Евросоюзе призывают Украину приступить к признанию юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в 2019 году.

"Мы призываем к быстрому прогрессу в подготовке ратификации Римского статута МУС и внесения изменений в судебную систему, которые для этого нужны... Если мы не сделаем это в 2019 году, потом будет поздно. Поэтому давайте будем очень осторожны и сделаем это в следующем году", - сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выступая в пятницу в Киеве на форуме транснациональной сети членов парламентов "Парламентарии за глобальные действия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Х.Мингарелли напомнил, что Украина ранее уже передала в МУС документы по тем преступлениям, которые были совершены на ее территории.

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"Теперь ратификация станет логичным следующим шагом", - добавил дипломат.

Он пояснил необходимость в ближайшее время ратифицировать Римский статут тем, что преступления, совершаемые на территории Украины в связи войной, являются юрисдикцией МУС. Между тем дипломат добавил, что обязательство ратифицировать статут закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно Конституции Украины в редакции от 2016 года, которую утвердили в рамках реформы правосудия, Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом. Эта норма вступает в силу 30 июня 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097265
 
   
 Топ комментарии
 
шеколадный гидрант по][ерил все надежды и 4 года времени.
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Было бы неплохо - тогда нынешняя верхушка будет отвечать перед международным трибуналом за геноцид украинцев.
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Было бы неплохо - тогда нынешняя верхушка будет отвечать перед международным трибуналом за геноцид украинцев.
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Как ты уже задрал словечками типа "геноцид". Мозги включи, неуч!!!
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Если бы не дали выехать на заработки в европу миллиону человек, которые кстати дают 5% ВВП страны - то посмотрел бы я чтобы это было. И что самое интересное, с них этих денег еще и налог хотят брать твои крэпкие хозяйственники. Люди из-за границы деньги в страну везут - а они налог хотят содрать....
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"хотят-хотят"... Что ты раскудахтался? Вот когда ВР проголосует, Президент подпишет, тогда и начнут брать. Что ты заранее во всём Пороха винишь?
Ты проанализируй что натворила твоя Юля за 20 лет последних.
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оэтому и не ратифицируют...
козлостан по той же причине... зато баранам с трибун рассказывают как они хуйло в гаагу повезут, ага.
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Внесения изменений в Римский статут в следующем году?
Давно было пора.
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шеколадный гидрант по][ерил все надежды и 4 года времени.
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В юрисдикцию Международного уголовного суда (п. 1 d) ст. 5) на основании Статута, принятого в Риме 17 июля 1998 года, потенциально входит преступление агрессии. Однако дефиниция определения преступления агрессии и условия введения юрисдикции за него не были приняты. Разработка определения агрессии (включая условия осуществления юрисдикции) завершилась на Конференции государств-участников по обзору Римского Статута Международного уголовного суда 11 июня 2010 г. в Кампале, Уганда, принятием консенсусом поправок, содержащих определение преступления агрессии (ст. 8-бис) и условий осуществления юрисдикции в отношении этого преступления (ст. 15-бис и 15-тер). Компромисс, достигнутый в результате длительных и напряженных переговоров, следует считать важнейшим вкладом, как в реализацию задач международного уголовного правосудия, так и целей Организации Объединенных наций по обеспечению мира и международной безопасности. Для того, чтобы они стали действующими, был предусмотрен сложный порядок: помимо требований к вступлению силу была предусмотрена «отложенная юрисдикция МУС». Требование о необходимости ратификации или принятия тридцатью государствами является первым условием. Не ранее чем через год после набора необходимого числа ратификаций Ассамблеей государств-участников должно быть принято дополнительное решение о введении в силу данных положений. Это второе важное условие. В преддверии этого решения (ожидается на Ассамблее государств-участников Римского Статута МУС в декабре 2017 года) анализируются правовые проблемы, связанные с субстантивным определением (в частности, ограничивающее требование «порога»), процедурой осуществления юрисдикции, а также с потенциальной активацией юрисдикции МУС, которая может произойти в самое ближайшее время.
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Да причем здесь шоколадный гидрант?
Что бы россия отвечала за агрессию нужна ратификация изменений всеми государствами участниками.
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ЕС призвал...

Это называется классический развод лохов.
ВР уже разрешила международному суду юрисдикцию.
Что еще им надо?
Я тебе на пальцах поясню,что ВР разрешила суду юрисдикцию по преступлениям совершенным во время агрессии россии.
Единственное что их не устраивает это формулировка.
Когда ВР ратифицирует устав они уберут "агрессии россии" и поэтому они так обеспокоены не ратификацией.
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Верховна Рада України у попередньому скликанні визнала

 юрисдикцію Міжнародного Кримінального Суду (МКС) лише на період з
21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Таким чином, можливості
міжнародного правосуддя обмежені
виключно періодом Євромайдану та не охоплюють воєнні злочини під час конфлікту на Донбасі. ЧОМУ
ЛИШЕ 3 21.11.2103 ПО 22.02.2013 ?

Хіба не потрібно судити Хуйло за військові злочини, за геноцид українців, за
злочини проти людяності та злочини агресії на Донбасі ?
ЧОМУ паРАШЕНКА 3 РОКИ БЛОКУЄ РАТИФІКАЦІЮ
РИМСЬКОГО СТАТУТУ?
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От имени украинского народа Верховная Рада Украины как единый орган законодательной власти Украины, признавая юрисдикцию, обращается к Международному уголовного суду с целью привлечения к уголовной ответственности в международном уголовном суде касательно предусмотренных статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда преступлений против человечности, военных преступлений, совершенных на территории Украины начиная с 20 февраля 2014 г. и по нынешнее время, высших должностных лиц Российской Федерации и руководителей террористических организаций ДНР и ЛНР, которых определит прокурор Международного уголовного суда.

А это что?

Понимаешь,что государство не участник устава разрешает юрисдикцию суда не по времени ( от такой даты до такой) или по месту ( от такой географической точки до такой),а по событию.

Поэтому такая формулировка.
Все у них есть.
Только желания признавать агрессию нет.
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26 04 2017 г Дормидонтович

Украина так и не ратифицировала Римский статут, но признала юрисдикцию Международного уголовного суда ad hoc.

Как ни печально, но Украина не только до сих пор не ратифицировала Римский статут, но и не сможет этого сделать до 2019 года, согласно собственному законодательству. А до этого Украинское государство не является полноценным членом Ассамблеи государств-участников и не может влиять ее на решения. Об этом юрист-международник Антон Кориневич рассказал в интервью корреспонденту QHA.
Первую часть интервью читайте здесь.
QHA: Россия ведет гибридные войны не с одной постсоветской страной, создавая на их территориях псевдореспублики. Неужели мировое общество не видит, что происходит?
Антон Кориневич: Россия, по сути, создала пояс нестабильности на территории бывшего СССР. Например, она поставляла вооружение и способствовала военному конфликту в Нагорном Карабахе. То же самое происходило в так называемой Днестровской республике, Абхазии и Южной Осетии, а теперь это произошло в Крыму и на Донбассе.
Но я бы не сказал, что проблема заключается в отсутствии конвенции о гибридной войне. Я бы сказал, проблема в том, что РФ пользуется своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и постоянно ветирует разные решения.
Всего пять стран в мире имеют статус постоянного члена Совбеза, дающий им больше прав, чем другим государствам. Они могут забраковать любое решение, вынесенное против них. И получается, что государство, которое якобы должно быть гарантом международного мира, его нарушает. И привлечь Россию к ответственности пока невозможно.
Это не проблема понятия гибридной войны, это проблема того, как сегодня обеспечивается мир и безопасность человечества на глобальном уровне, на уровне ООН. Это уже не работает. Это нужно менять, но сейчас я не вижу политической воли в международном сообществе.
Сигизмунд Дормидонтович

шеколадный гидрант по][ерил все надежды и 4 года времени.
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а ну да , раз параша может заблочить любое решение против них, то римский статут нах не нужен.
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Да что же это за произвол такой?!
Этот Мингарелли просто по живому режет! Нельзя же вот так всё бросить, и быстро ратифицировать Римский статут. ЕС призывает Украину к быстрому прогрессу в ратификации Римского статута: если не сделать это в 2019 году, потом будет поздно, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 3941
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А как же тогда шиколадно-пещерский самый гуманный суд? Как же Петя и Ко будут договариваться с судьями? Ето возмутительно!!!!
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За цим Статутом прийдеться повертати полякам , румунам , мадьярам все їхнє майно до 1939 року ?
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Сердца нет у этого Мингарелли, такое предложить мог только изверг
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А хиба Однотуровый не Томос животворящий обещал в "Пжыты па-наваму", а ратификацию Римского статута? Не может такого быть! Брешет этот евробляхер ЄС закликає Україну до швидкого прогресу в ратифікації Римського статуту: якщо не зробити це в 2019 році, потім буде пізно, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7014
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"потом будет поздно" - что сей перл означает ? Это билет на поезд что ли ?
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Давно пора его ратифицировать. Это даст реальную возможность судить преступников международными судами. Иначе все те обращения в международные суды - пустой звук.
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еммм...
Він пояснив необхідність найближчим часом ратифікувати Римський статут тим, що злочини, що здійснюються на території України у зв'язку з війною, є юрисдикцією МКСДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3097265

та такі да...тільки от нюанс, під його дію попадуть військові України, як країни яка визнала юрисдикцію

військовим расеї буде просто ПОХУ....всерівно...
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Участие россии пока признается этим судом только в Иловайском котле,учитывая что ответственность за саму агрессию уставом пока не предусмотрена,а совершали ли они военные преступления не известно,то причем тут россия?
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так от і я ж про те "що вони будут ніпрічом"...
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Они и так нипрычом.
Суд все изучает и изучает доказательства участия россии во "внутриукранском конфликте" и пока не может найти.
Поэтому считает что у нас два конфликта на Донбассе.
Один внутриукраинский,а второй международный.
Международный это когда российские воиска зашли в Иловайск.
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Да, здесь Мингарелли прав, за этой ратификацией тянется целая цепочка событий. И она - составное звено.
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Ничего кроме желание Мингарелли признания "внутриукраинского конфликта" внутриукраинским там не тянется.
У суда уже есть юрисдикция пусть занимаются и не морочат голову
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Кто-ж его примет?
Тогда будет возможность посадить Януковича, Порошенко ...
Они же не дебилы, такое допустить.
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Чи я правильно розумію, що коли російський солдат стріляє по українцям то це не входить в компетенцію міжнародного кримінального суду бо московія на ніякі римські статути не підписувалась, але якщо український солдат буде стріляти у відповідь, то міжнародний суд тут як тут.

Якщо це так, то ну його нафіг ці римські статути.
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Томос, конечно, побезопасней будет, чем римский статут для нашего порошенко. Или кто-то в самом деле думает, что кто - то из них по- настоящему верит в Бога. Если бы это было правдой, то никогда бы не было роттердамских схем.
Римский статут не примут точно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС призывает Украину к быстрому прогрессу в ратификации Римского статута: если не сделать это в 2019 году, потом будет поздно, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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