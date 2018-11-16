 ЕС призывает Украину к быстрому прогрессу в ратификации Римского статута: если не сделать это в 2019 году, потом будет поздно, - Мингарелли

"Мы призываем к быстрому прогрессу в подготовке ратификации Римского статута МУС и внесения изменений в судебную систему, которые для этого нужны... Если мы не сделаем это в 2019 году, потом будет поздно. Поэтому давайте будем очень осторожны и сделаем это в следующем году", - сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выступая в пятницу в Киеве на форуме транснациональной сети членов парламентов "Парламентарии за глобальные действия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Х.Мингарелли напомнил, что Украина ранее уже передала в МУС документы по тем преступлениям, которые были совершены на ее территории.
"Теперь ратификация станет логичным следующим шагом", - добавил дипломат.
Он пояснил необходимость в ближайшее время ратифицировать Римский статут тем, что преступления, совершаемые на территории Украины в связи войной, являются юрисдикцией МУС. Между тем дипломат добавил, что обязательство ратифицировать статут закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.
Согласно Конституции Украины в редакции от 2016 года, которую утвердили в рамках реформы правосудия, Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом. Эта норма вступает в силу 30 июня 2019 года.
Ты проанализируй что натворила твоя Юля за 20 лет последних.
козлостан по той же причине... зато баранам с трибун рассказывают как они хуйло в гаагу повезут, ага.
Давно было пора.
Что бы россия отвечала за агрессию нужна ратификация изменений всеми государствами участниками.
https://censor.net.ua/news/322291/sovet_es_napomnil_ukraine_o_ratifikatsii_rimskogo_statuta
https://censor.net.ua/news/322328/evrosoyuz_prizval_ukrainu_operativno_ratifitsirovat_rimskiyi_statut
https://censor.net.ua/news/369967/amnesty_international_prizyvaet_poroshenko_ratifitsirovat_rimskiyi_statut
ну и т.д
https://censor.net.ua/search/quick/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
Это называется классический развод лохов.
ВР уже разрешила международному суду юрисдикцию.
Что еще им надо?
Я тебе на пальцах поясню,что ВР разрешила суду юрисдикцию по преступлениям совершенным во время агрессии россии.
Единственное что их не устраивает это формулировка.
Когда ВР ратифицирует устав они уберут "агрессии россии" и поэтому они так обеспокоены не ратификацией.
юрисдикцію Міжнародного Кримінального Суду (МКС) лише на період з
21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Таким чином, можливості
міжнародного правосуддя обмежені
виключно періодом Євромайдану та не охоплюють воєнні злочини під час конфлікту на Донбасі. ЧОМУ
ЛИШЕ 3 21.11.2103 ПО 22.02.2013 ?
Хіба не потрібно судити Хуйло за військові злочини, за геноцид українців, за
злочини проти людяності та злочини агресії на Донбасі ?
ЧОМУ паРАШЕНКА 3 РОКИ БЛОКУЄ РАТИФІКАЦІЮ
РИМСЬКОГО СТАТУТУ?
А это что?
Понимаешь,что государство не участник устава разрешает юрисдикцию суда не по времени ( от такой даты до такой) или по месту ( от такой географической точки до такой),а по событию.
Поэтому такая формулировка.
Все у них есть.
Только желания признавать агрессию нет.
Украина так и не ратифицировала Римский статут, но признала юрисдикцию Международного уголовного суда ad hoc.
Как ни печально, но Украина не только до сих пор не ратифицировала Римский статут, но и не сможет этого сделать до 2019 года, согласно собственному законодательству. А до этого Украинское государство не является полноценным членом Ассамблеи государств-участников и не может влиять ее на решения. Об этом юрист-международник Антон Кориневич рассказал в интервью корреспонденту QHA.
Первую часть интервью читайте здесь.
QHA: Россия ведет гибридные войны не с одной постсоветской страной, создавая на их территориях псевдореспублики. Неужели мировое общество не видит, что происходит?
Антон Кориневич: Россия, по сути, создала пояс нестабильности на территории бывшего СССР. Например, она поставляла вооружение и способствовала военному конфликту в Нагорном Карабахе. То же самое происходило в так называемой Днестровской республике, Абхазии и Южной Осетии, а теперь это произошло в Крыму и на Донбассе.
Но я бы не сказал, что проблема заключается в отсутствии конвенции о гибридной войне. Я бы сказал, проблема в том, что РФ пользуется своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и постоянно ветирует разные решения.
Всего пять стран в мире имеют статус постоянного члена Совбеза, дающий им больше прав, чем другим государствам. Они могут забраковать любое решение, вынесенное против них. И получается, что государство, которое якобы должно быть гарантом международного мира, его нарушает. И привлечь Россию к ответственности пока невозможно.
Это не проблема понятия гибридной войны, это проблема того, как сегодня обеспечивается мир и безопасность человечества на глобальном уровне, на уровне ООН. Это уже не работает. Это нужно менять, но сейчас я не вижу политической воли в международном сообществе.
Сигизмунд Дормидонтович
шеколадный гидрант по][ерил все надежды и 4 года времени.
Этот Мингарелли просто по живому режет! Нельзя же вот так всё бросить, и быстро ратифицировать Римский статут.
Він пояснив необхідність найближчим часом ратифікувати Римський статут тим, що злочини, що здійснюються на території України у зв'язку з війною, є юрисдикцією МКСДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3097265
та такі да...тільки от нюанс, під його дію попадуть військові України, як країни яка визнала юрисдикцію
військовим расеї буде просто ПОХУ....всерівно...
Суд все изучает и изучает доказательства участия россии во "внутриукранском конфликте" и пока не может найти.
Поэтому считает что у нас два конфликта на Донбассе.
Один внутриукраинский,а второй международный.
Международный это когда российские воиска зашли в Иловайск.
У суда уже есть юрисдикция пусть занимаются и не морочат голову
Тогда будет возможность посадить Януковича, Порошенко ...
Они же не дебилы, такое допустить.
Якщо це так, то ну його нафіг ці римські статути.
Римский статут не примут точно.