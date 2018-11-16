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 Полиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура

Прокуратура Тернопольской области контролирует ход расследования в отношении имущества Почаевской лавры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

"С целью недопущения распространения недостоверных данных и манипулирования информацией об использовании имущества Почаевской лавры сообщаем, что следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата. В то же время, согласно материалам досудебного расследования установлено, что представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции Украины указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097264
 
   
 Топ комментарии
 
800 лет назад ни кацапов, ни попов мокшанских ВООБЩЕ НЕ БЫЛО. Одни жабы в тех краях Мокшании водились.
А Лавру кацапы отжали в 90х годах.. практически захватом и подкупом.
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а що, кацапе, срєпи вже тріщать? Полиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8440 очистимо Україну від московського сатанату
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Це прекрасно. Нарешті взялись за крадіжку Почаївської. Сподіваюсь, знайдуть багато чого, та виселять фсб-шних попів, які до того ж ще і прихожан налаштовують ще з літку на силові "протистояння" та типу "захист".
валіть, гнуси кацапські, з України !
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Лавру передали лет 800 назад.
Страшно представить, когда начнут расследовать расстрел на Майдане.
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а що, кацапе, срєпи вже тріщать? Полиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8440 очистимо Україну від московського сатанату
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800 лет назад ни кацапов, ни попов мокшанских ВООБЩЕ НЕ БЫЛО. Одни жабы в тех краях Мокшании водились.
А Лавру кацапы отжали в 90х годах.. практически захватом и подкупом.
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він же ж своє, рідне кацапське, захищає
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попы РПЦ-КГБ вообще ее(Лавру) оформили чуть ли не на частное лицо или на какую-то контору Рога и Копыта.
признать договор недействительно по вновь открывшимся фактам.
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Тут расследуется не фактическое отжатие, а юридическое оформление.
На сколько я понял, юридически Почаевская Лавра оформлена на МП летом 2018 на основании решения, принятого правительством при Яныке.
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решения при Овоще, даже правительства, можно и отменить и оспорить.


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Московские попы виноваты по определению. Из этого надо исходить. Поэтому нужно доказывать их невинивность, что сделать практически невозможно. У них один путь, чемодан-вокзал-Московия
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Це прекрасно. Нарешті взялись за крадіжку Почаївської. Сподіваюсь, знайдуть багато чого, та виселять фсб-шних попів, які до того ж ще і прихожан налаштовують ще з літку на силові "протистояння" та типу "захист".
валіть, гнуси кацапські, з України !
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про що саме йдеться, пане АлеХсандр?
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Мусорью Тернопольщины кто-то мешал сделать это раньше? Почаевская лавра всегда была бельмом на глазу, но очнулись типа только сейчас. Дураки так и не научились расставлять приоритеты, они думают, что ветер оттого, что деревья шатаются. Хотите мира в стране, - не лазьте по церквам в своих кирзачах!
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РПЦ-КГБ за поребрик, домой, на обосРаху- в родимыя срани-рязани!



Полиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6902





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РПЦ-КГБ - враждебная к Украине и ко всему украинскому тоталитарная секта, проповедующая фашистские идеи рюзьгемира.
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Теперь посадят Всех, кто поставил подписи и регистрировал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура
 
 
 
 
 
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