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Все про:КГГА (2115) Киев (16795) учения (1939) ГСЧС (1809)

 Сирены и более 50 единиц техники: в Киеве пройдут масштабные учения спасателей

В Киеве с 20 ноября спасатели проведут масштабные учения с включением сирены и применением большого количества техники.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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"20-22 ноября в столице будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб. Участники отработают практические задачи на местах в разных районах города Киева", - идет речь в сообщении.

В КГГА обратили внимание, что 20 ноября учения будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах.

"Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной-спасательной техники (к учениям будет привлечено свыше 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений", - сообщили в мэрии.

С подробным планом мероприятий и местами их проведения вы можете ознакомится здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3097263
 
 
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В Кропивницком сегодня так же орали сирены. Сирены и более 50 единиц техники: в Киеве пройдут масштабные учения спасателей - Цензор.НЕТ 2922
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ооо, педра готовится защищать свое кресло
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а где та аварийно-спасательная техника? совковый хлам и б/у то что подарили ЕС.
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Вообще-то для этого должны быть специальные полигоны. Власть запугивает народ и сеет тревогу. Готовятся к введению военного положения на всякий случай. А вдруг прокатит...
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Похмелись. І не неси блювотину, якщо не можеш думати.
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Сирени... це морські "корови". Коли моряки довго плавали в морі і не могли туди-сюди із жінками, їм в морських тварюках ввижалися особи протилежної статі. Отже, коли загудуть "сирени" готуйтеся до "совокупленія"...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСирены и более 50 единиц техники: в Киеве пройдут масштабные учения спасателей
 
 
 
 
 
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