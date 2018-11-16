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Все про:Крым (20815) Прага (60) Чехия (821) Слободян (332) Бабиш (4)

 Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабашу-младшему, который утверждает, что против своей воли находился в оккупированном Россией Крыму, грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

​Политический скандал в Чехии разгорелся после интервью сына премьера Андрея Бабиша-младшего изданию Seznam.cz, которое обнародовали 12 ноября.

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян 01

Сын чешского премьера в оккупированном Крыму. Архивное фото

Андрей Бабиш-младший рассказал, что против своей воли находился в аннексированном Россией Крыму, "чтобы его не могли допрашивать по делу "Гнезда аиста". Зато премьер Андрей Бабиш утверждает, что его сын находился в Крыму "добровольно". Он добавил при этом, что сын страдает от шизофрении.

Читайте также: Сын чешского премьера Бабиша заявляет, что его вывезли в оккупированный Крым, чтобы он не дал показания на отца. Премьер отрицает похищение (обновлено)

15 ноября Высшая палата парламента Чехии Сенат признал неприемлемой работу Бабиша на посту главы правительства до завершения расследования возможных махинаций со средствами Европейского союза.

Накануне в Праге прошли протесты против правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Источник: https://censor.net.ua/n3097262
 
   
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а сколько раз этот отпрыск уже посещал Украину? К слабадяну вопрос Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 8557
П.С. материковую Украину, если что...
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Україна готує нові санкції проти організаторів псевдовиборів на окупованому Донбасі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. За його словами, над цим пакетом працюють Верховна Рада, Кабінет Міністрів, СБУ та РНБО. Крім цього, санкції будуть стосуватися низки українських підприємств, що співпрацюють з російським оборонним комплексом. Про це - у сюжеті Радіо НВ. Посадовці середнього рівня
Не виключено, що до цього списку увійдуть представники окремих європейських країн, які вдавали, що працювали так званими спостерігачами на псевдовиборах на окупованих територіях, додав Олександр Турчинов.
Санкції матимуть ефект на псевдопосадовців середнього рівня
Ці санкції звісно не матимуть ніякого суттєвого впливу на тих, проти кого вони направлені, але це демонстрація позиції та засудження дій, зазначив політолог та директор Центру політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. За його словами, ці санкції матимуть ефект на всевдопосадовців середнього рівня, які не до кінця визначились зі своїми поглядами.
"Тут замало санкцій, а потрібно конкретні кримінальні провадження. Найвища ланка розуміє, що назад шляху немає, а от середній рівень - там люди не знають, що буде далі - повернеться частина Донбасу чи ні", - сказав Фесенко.
Ключове питання - це визначити, кого, як і за що карати. Зокрема, європейським дипломатам варто заборонити в'їзд до України та надіслати ноти протесту країнам, які вони представляють, додав Володимир Фесенко. Санції ЄС проти організаторів псевдовиборів
ЄС, ймовірно, додасть 5 осіб до списку санкцій, які, на його думку, відповідальні за організацію всевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк. За його словами, швидше за все, це відбудеться у понеділок. Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян - Цензор.НЕТ 6748

Санкції на Росію впливають суттєво, адже з країною розривають міжнародні контракти, а самі росіяни втрачають гроші, розповів віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, член української делегації та народний депутат Георгій Логвинський. За його словами, вагомий тиск на Росію буде у тому випадку, якщо міжнародні партнери у своїх банках заморозять активи російських чиновників й направлять ці гроші в Україну як компенсацію за збитки після окупації територій.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sanktsiji-ukrajini-proti-orhanizatoriv-psevdoviboriv-v-ordlo-koho-i-za-shcho-pokarajut-2507614.html
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...могут запретить... а могут и НЕ запретить? Почему эти вещи становятся предметом спекуляций? Надо либо не поднимать эту тему, либо автоматически применять ее ко всем.
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На фото - типичные такие застенки, где удерживают против воли...
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Так, а що там із законом за незаконний перетин кородону?
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