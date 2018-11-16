 Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Политический скандал в Чехии разгорелся после интервью сына премьера Андрея Бабиша-младшего изданию Seznam.cz, которое обнародовали 12 ноября.
Сын чешского премьера в оккупированном Крыму. Архивное фото
Андрей Бабиш-младший рассказал, что против своей воли находился в аннексированном Россией Крыму, "чтобы его не могли допрашивать по делу "Гнезда аиста". Зато премьер Андрей Бабиш утверждает, что его сын находился в Крыму "добровольно". Он добавил при этом, что сын страдает от шизофрении.
15 ноября Высшая палата парламента Чехии Сенат признал неприемлемой работу Бабиша на посту главы правительства до завершения расследования возможных махинаций со средствами Европейского союза.
Накануне в Праге прошли протесты против правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
П.С. материковую Украину, если что...
Не виключено, що до цього списку увійдуть представники окремих європейських країн, які вдавали, що працювали так званими спостерігачами на псевдовиборах на окупованих територіях, додав Олександр Турчинов.
Санкції матимуть ефект на псевдопосадовців середнього рівня
Ці санкції звісно не матимуть ніякого суттєвого впливу на тих, проти кого вони направлені, але це демонстрація позиції та засудження дій, зазначив політолог та директор Центру політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. За його словами, ці санкції матимуть ефект на всевдопосадовців середнього рівня, які не до кінця визначились зі своїми поглядами.
"Тут замало санкцій, а потрібно конкретні кримінальні провадження. Найвища ланка розуміє, що назад шляху немає, а от середній рівень - там люди не знають, що буде далі - повернеться частина Донбасу чи ні", - сказав Фесенко.
Ключове питання - це визначити, кого, як і за що карати. Зокрема, європейським дипломатам варто заборонити в'їзд до України та надіслати ноти протесту країнам, які вони представляють, додав Володимир Фесенко. Санції ЄС проти організаторів псевдовиборів
ЄС, ймовірно, додасть 5 осіб до списку санкцій, які, на його думку, відповідальні за організацію всевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк. За його словами, швидше за все, це відбудеться у понеділок.
Санкції на Росію впливають суттєво, адже з країною розривають міжнародні контракти, а самі росіяни втрачають гроші, розповів віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, член української делегації та народний депутат Георгій Логвинський. За його словами, вагомий тиск на Росію буде у тому випадку, якщо міжнародні партнери у своїх банках заморозять активи російських чиновників й направлять ці гроші в Україну як компенсацію за збитки після окупації територій.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sanktsiji-ukrajini-proti-orhanizatoriv-psevdoviboriv-v-ordlo-koho-i-za-shcho-pokarajut-2507614.html