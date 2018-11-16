 Премьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

"Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ", - говорится в письме.

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Премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил неизменную поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности Украины.