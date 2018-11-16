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Все про:Порошенко (15752) реформы (3166) Синдзо Абэ (12)

 Премьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП

Президент Украины Петр Порошенко получил личное послание от Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором высоко оценены усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

"Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония упрощает с 2018 года визовый режим для украинцев, - премьер Абэ

Премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил неизменную поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097259
 
   
 Топ комментарии
 
Это такой ответ Офшорнику на его давешнее приглашение приехать к нему с визитом? Премьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП - Цензор.НЕТ 6479 Очень тонко и дипломатично. Маладца, японец Премьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП - Цензор.НЕТ 6166
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Это можно считать мыролюбной и безальтернативной реформой №147?
И наверное сразу нужно проднять цены на газ процентов так на 400-500. Правильно соевые?
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Цікаво, а пан Сіндзо Абе знає, що він написав листа Порошенку?
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Да уж. Что только не придумают на Банковой. Слова, слова....а ОН то откуда знает, где Япония и где Украина! Говорите и Вы!
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Это такой ответ Офшорнику на его давешнее приглашение приехать к нему с визитом? Премьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП - Цензор.НЕТ 6479 Очень тонко и дипломатично. Маладца, японец Премьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП - Цензор.НЕТ 6166
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Это можно считать мыролюбной и безальтернативной реформой №147?
И наверное сразу нужно проднять цены на газ процентов так на 400-500. Правильно соевые?
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Ну дык типа Япония же даёт добро......
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ну тогда придется поднимать цену на все 800%.
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вам ватникам в вышиванках нужно его вообще отключить что бы вы совковые нищие недоноски посдыхали))))
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В Японии люди тоже замерзают целыми городами?
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В японии не замерзают, но там нету евробляхеров. А это уже доказано шыкаладным цехом и его шнырями, что проклятые евробляхеры и есть главные злодеи.
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тут ты прав...евробляхеров действительно нет.закон не позволяет.а японцы очень законопослушны и трудолюбивы
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не потому что закон, а потому что руль с другой стороны.
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Пока нет, но если наш гидрант посетит её с визитом, то не исключён и такой вариант. Прем'єр Японії в листі до Порошенка високо оцінив зусилля України в боротьбі з внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами, - АП - Цензор.НЕТ 2320
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В Японии люди адекватные, не голосуют за рис! Не верят разным популистам типа из оппоблока, родины и т.д.
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они же не выбирают меров которые в слове х*й делают три ошибки))))
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Цікаво, а пан Сіндзо Абе знає, що він написав листа Порошенку?
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Нет канешна. Он сейчас в Сингапуре выкручивает руки Хуйлу, чтобы тот вернул Курильские острова. Это не брови комкать
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Главное, что ты знаешь сколько трамп глянул на твоего хуйла, сколько ему пожали руку и где он перднул) для ваты больше радости нет.
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ООО! Я, если бы его поймал этого курчавого, то "оценил "бы от души))) Еще выше, глубже и потужней Прем'єр Японії в листі до Порошенка високо оцінив зусилля України в боротьбі з внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами, - АП - Цензор.НЕТ 4908
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а что тебя останавливает...?)\тебе бы и орден за это бы вручили...)))\
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Ну вот, теперь есть повод смотаться на недельку в Японию, отдохнуть от трудов праведных. Прем'єр Японії в листі до Порошенка високо оцінив зусилля України в боротьбі з внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами, - АП - Цензор.НЕТ 6826
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Под Выборы. Надо порохоботам, карманным журналистам, политологам по воскресеньям на Майдане устраивать чтения Хвалебные о Хозяине Банковой. Офшоренко-Мальдивскому устроить прямую трансляцию в кабинет. Во бля увидело бы и услышало что о нём реально Народ думает.Во прикольно было бы . Только вот много скорых от травматологии необходимо дежурить ну чтоб увозить холуёв пострадавших. Только вот Хрен кто выйдет. Это Они по ТВ шоу и в студиях такие наглые восхваляют лживого, лицемерного, циничного Барыгу.
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Мнение идиотов интересует исключительно идиотов.
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А что остаётся? Чем ещё пространство информационное заполнят о Педро вяликом?
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нельзя такое писать.

А кто не верит в мыролюбность тот врах Украины и евробляхер.
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А що там у ПП
14 ноября в 12:49 ·

#читаємо_вголос
Igor Feldman

Попробуем представить...
Самолет потерпел катастрофу в тайге. Большинство пассажиров выжили, но вокруг на тысячи километров лес, полчища комаров, стаи диких животных и ни души.
У выживших после катастрофы паника, страх, ощущение неотвратимо приближающейся смерти от холода, голода и болезней. К счастью, среди паникующих находится группа людей, которые смогли организовать костер, настругать копья из веток и соорудить из подручных материалов землянки.

Паника отступила и племя стало ждать спасения. Но и спустя несколько месяцев никто не прилетел на «голубом вертолете» и не вывез пострадавших на большую землю. Время тянулось как резиновое, а никто даже не знал: ищут их еще на большой земле уже смирились с тем, что они не выжили и махнули рукой.

И тут началось:
- Почему в костер бросают кедровые ветки, а не еловые, которые лучше пахнут - кричали те, кто вообще не ходит в лес за хворостом и даже не знает, какие деревья растут вокруг лагеря

- Почему мясо добытых на охоте животных делят несправедливо, - возмущались те, у кого была справка от местного доктора, что он освобожден от охоты.

- Почему охотники и строители узурпировали власть и не позволяют нам решать на кого сегодня охотиться и кого в какую землянку селить, - буйствовали те, кто в первые недели после катастрофы больше всех причитали, что нам не выжить и мы все умрем.

- Волки, которые воют по ночам не такие страшные, как нам их рисуют. Они отличные друзья и компаньоны. Просто надо разок поделиться с ними мясом и они будут любить нас и приносить нам в лагерь пойманную ими добычу, - мечтали оптимисты-зоологи.

У каждой из групп появились свои лидеры, кто-то возглавил буйных, кто-то ленивых, кто-то недовольных. Но у всех этих групп был один общий враг - те, кто строил, добывал дичь и как мог поддерживал порядок. Поэтому все эти группы срались не между собой, а с общим врагом - с тем, кто не дал им все то, о чем они мечтали.

Община выживших требовала выборов нового руководства.
- Мы будем делить мясо по справедливости, - обещали те, кто не ходит на охоту.
- А мы гарантируем, что «голубой вертолет» прилетит, как только вы выберете именно нас, - клялись, те кто боялся отойти от лагеря в тайгу больше чем на 100 метров.

- Мы переселим вас из землянок в благоустроенные шалаши, кричала группа людей, у которых не было пилы и топора, зато веткой на снегу был нарисован план многоэтажного шалаша с кондиционером и санузлом.

Только группа лесорурубов и охотников не знала, что обещать. Ведь они не могли своими силами накормить людей сытнее чем сегодня и не понимали, где взять топор и пилу, чтобы построить бревенчатые срубы вместо землянок. Поэтому они ничего не обещали. Просто продолжали ходить на охоту и охранять лагерь от волков и медведей, то есть не обсуждали проблемы лагеря, а шлялись где-то, занимаясь какой-то неведомой фигней. Они, правда, время от времени пытались рассказать возмущенным жителям, чем они там занимают, но те кричали, что охотники просто хвастуны, а строители пиарят себя на чужом несчастье.

Все ждали выборов и изменений к лучшему.
Представили?


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Ты бы это гыга в 2014 Офшорнику ткнул бы в рожу, когда он с три Говерлы обицянок навешал на развесистые уши однотуровых
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Мнение идиотов интересует исключительно идиотов.
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А зачем идиотам думать? У них во всем виноваты все, а особенно Порошенко.
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Ну мне Слава Богу мозги даны, что бы думать, а ты можешь и не думать.
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а шо у тебя не сбылось?не смог отнять и поделить? Прем'єр Японії в листі до Порошенка високо оцінив зусилля України в боротьбі з внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами, - АП - Цензор.НЕТ 3498
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кто бы еще помогу гыгам темник на сегодня склепать как не игорь фельдМАН??? Свои, да гыга??? Прем'єр Японії в листі до Порошенка високо оцінив зусилля України в боротьбі з внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами, - АП - Цензор.НЕТ 3839 богоизбранные))
П.С. высер не читал. предсказуемо патаму чта)))
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Нормальные люди прекрасно понимают, чему противостоит Порошенко!
Благодарю за поддержку Украины, Японией.
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Недоимперии с ее пропагандой и нашим украинским гнидам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП
 
 
 
 
 
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