 Премьер Японии в письме к Порошенко высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.
"Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ", - говорится в письме.
Премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил неизменную поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности Украины.
И наверное сразу нужно проднять цены на газ процентов так на 400-500. Правильно соевые?
А кто не верит в мыролюбность тот врах Украины и евробляхер.
14 ноября в 12:49 ·
#читаємо_вголос
Igor Feldman
Попробуем представить...
Самолет потерпел катастрофу в тайге. Большинство пассажиров выжили, но вокруг на тысячи километров лес, полчища комаров, стаи диких животных и ни души.
У выживших после катастрофы паника, страх, ощущение неотвратимо приближающейся смерти от холода, голода и болезней. К счастью, среди паникующих находится группа людей, которые смогли организовать костер, настругать копья из веток и соорудить из подручных материалов землянки.
Паника отступила и племя стало ждать спасения. Но и спустя несколько месяцев никто не прилетел на «голубом вертолете» и не вывез пострадавших на большую землю. Время тянулось как резиновое, а никто даже не знал: ищут их еще на большой земле уже смирились с тем, что они не выжили и махнули рукой.
И тут началось:
- Почему в костер бросают кедровые ветки, а не еловые, которые лучше пахнут - кричали те, кто вообще не ходит в лес за хворостом и даже не знает, какие деревья растут вокруг лагеря
- Почему мясо добытых на охоте животных делят несправедливо, - возмущались те, у кого была справка от местного доктора, что он освобожден от охоты.
- Почему охотники и строители узурпировали власть и не позволяют нам решать на кого сегодня охотиться и кого в какую землянку селить, - буйствовали те, кто в первые недели после катастрофы больше всех причитали, что нам не выжить и мы все умрем.
- Волки, которые воют по ночам не такие страшные, как нам их рисуют. Они отличные друзья и компаньоны. Просто надо разок поделиться с ними мясом и они будут любить нас и приносить нам в лагерь пойманную ими добычу, - мечтали оптимисты-зоологи.
У каждой из групп появились свои лидеры, кто-то возглавил буйных, кто-то ленивых, кто-то недовольных. Но у всех этих групп был один общий враг - те, кто строил, добывал дичь и как мог поддерживал порядок. Поэтому все эти группы срались не между собой, а с общим врагом - с тем, кто не дал им все то, о чем они мечтали.
Община выживших требовала выборов нового руководства.
- Мы будем делить мясо по справедливости, - обещали те, кто не ходит на охоту.
- А мы гарантируем, что «голубой вертолет» прилетит, как только вы выберете именно нас, - клялись, те кто боялся отойти от лагеря в тайгу больше чем на 100 метров.
- Мы переселим вас из землянок в благоустроенные шалаши, кричала группа людей, у которых не было пилы и топора, зато веткой на снегу был нарисован план многоэтажного шалаша с кондиционером и санузлом.
Только группа лесорурубов и охотников не знала, что обещать. Ведь они не могли своими силами накормить людей сытнее чем сегодня и не понимали, где взять топор и пилу, чтобы построить бревенчатые срубы вместо землянок. Поэтому они ничего не обещали. Просто продолжали ходить на охоту и охранять лагерь от волков и медведей, то есть не обсуждали проблемы лагеря, а шлялись где-то, занимаясь какой-то неведомой фигней. Они, правда, время от времени пытались рассказать возмущенным жителям, чем они там занимают, но те кричали, что охотники просто хвастуны, а строители пиарят себя на чужом несчастье.
Все ждали выборов и изменений к лучшему.
Представили?
П.С. высер не читал. предсказуемо патаму чта)))
Благодарю за поддержку Украины, Японией.