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 Арестованный Aston Martin беглого олигарха Курченко могут сдать в прокат, - АРМА

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами изучает возможность сдачи в прокат переданного ему в управление автомобиля Aston Martin, который принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко и находится под арестом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил руководитель Нацагентства Антон Янчук.

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На данный момент автомобиль находится на диагностике.

Он отметил, что после этого будет решаться его дальнейшая судьба, то есть будет ли он выставляться на продажу или же будет использован в других целях.

"Зависит от состояния. Если будут нужны существенные вложения, или никто не захочет брать в прокат, или что-то другое, то тогда на продажу", - отметил он.

Янчук добавил, что сначала нужно изучить техническое состояние автомобиля и проанализировать конъюнктуру рынка проката таких автомобилей.

Автомобили марок Aston Martin и BMW, принадлежавшие сбежавшему от украинского правосудия в РФ олигарху Сергею Курченко, были на основании решения суда переданы в управление Нацагентства по возвращению активов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097257
 
   
 Топ комментарии
 
это прямо пэрэмога. всем пэрэмогам пэрэмога.
зы а шКурченко в паРаше давно себе пару новых прикупил, причем на деньги украинцев, которые спокойно продолжает зарабатывать с помощью достойных торговых партнеров.
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пожизненный прокат в бппе.....
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А на аукцион, а на вырученные деньги лекарств в ОХМАДЕТ?
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это прямо пэрэмога. всем пэрэмогам пэрэмога.
зы а шКурченко в паРаше давно себе пару новых прикупил, причем на деньги украинцев, которые спокойно продолжает зарабатывать с помощью достойных торговых партнеров.
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А на аукцион, а на вырученные деньги лекарств в ОХМАДЕТ?
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А головним прокатником, ймовірно, буде пєдалік...
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Пэрэможна новость....особенно на фоне украденых 2х лярдов Укурченко через банк Мальдивской макаки!
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осталось добавить: Даешь страну в АРЕНДУ!!!!
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Когда видишь подобный прогресс в данном процессе,дар речи тупо пропадает!Может устроить всенародные гуляния по этому поводу...Я ни чего не попутала,они точно об активах Курченко говорят?Машинка,кАнеШнА не из дешёвых,но неужели кроме этого конфисковывать больше нечего?А главное,что напрягает,с каким пафосом это всё преподносится...
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він повинен бути проданий, а не збережений
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Бегло прочитал заголовок "Беглого олигарха Курченко могут сдать в прокат". Очень заинтересовался, и только начав читать статью понял, что речь идёт о его машине. Заарештований Aston Martin олігарха Курченка можуть здати в прокат, - АРМА - Цензор.НЕТ 6234
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Это несомненно усилит незалежнисть Украины.
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Становись в очередь на прокат. Халява прямо.
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....есть ШАНС хоть ВЫСМАРКАТЬСЯ на ворованное имущество КУРЧЕНКА !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрестованный Aston Martin беглого олигарха Курченко могут сдать в прокат, - АРМА
 
 
 
 
 
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