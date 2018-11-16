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 Квалифоценивание судей - самая сложная и глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов, - Козьяков

В Украине продолжается квалификационное оценивание действующих судей и конкурсы на должности в Верховный Суд, высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков, выступая в пятницу в Киеве на VII судебном форуме "Судебная система: глобальная и национальная трансформация".

Он рассказал, что в Украине продолжается квалификационное оценивание 5700 действующих судей Украины.

"Мы еще его (квалифоценивание. - Ред.) не завершили. В цифрах до двух тысяч дошли в результате, еще приблизительно три тысячи судей пройдут квалификационное оценивание", - сказал С.Козьяков.

"Сравнивая эту процедуру с другими аналогичными в других госорганах... могу сказать, что это самая сложная, самая глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККСУ обнародовала результаты тестирования кандидатов в Верховный и Антикоррупционный суды

Глава ВККС напомнил, что процедура оценивания действующих судей состоит из квалификационного экзамена, психологического тестирования, исследования досье кандидатов, собеседования с кандидатами.

Также он рассказал, что участники конкурса в высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (IP - суд) уже сдали экзамен, претенденты на должности судей этого суда ожидает оценивание психологов и собеседование.

Козьяков рассказал, что продолжается второй конкурс в Верховный суд и одновременно проходит отбор в Высший антикоррупционный суд и апелляционную палату Антикоррупционного суда.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 12 ноября 2018 г. начала квалификационное оценивание 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного Суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3097255
 
 
 Топ комментарии
 
Еге ж, бо скільки ж треба кешу перерахувати, аж руки іноді відвалюються.
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Без замещения преступной власти,нечего надеятся на справедливость судей. Мудрость. Народная.
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Еге ж, бо скільки ж треба кешу перерахувати, аж руки іноді відвалюються.
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НЕ ВЕРЮ!

Выложите в Сеть (я готов даже платить за просмотр и скачивание) письменные работы "проходимцев" (получивших проходной балл), чтобы все видели, что из себя представляют сами экзаменаторы.

И все досье тех, кого Комиссия не допустила до экзаменов, чтобы все видели, кто именно не имеет права быть судьёй.

В Законе написано, что публикуются досье ВСЕХ кандидатов, а не только "проходимцев", жду исполнения Закона теми, кто всех проверяет на его знание.
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Результат нарушения Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" налицо (даже не знаю, слитно писать или раздельно):
https://sud.ua/ru/news/ukraine/128884-soversheno-napadenie-na-predsedatelya-vkks

В общем, скоро охрану ему дадут, чтобы и дальше продолжал в том же духе.
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кручу мучу нае.. хочу-" рехформа судов"все это мне наперсточников напоминает
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Ага, конечно. Это как бы так сделать вид что РЕХФОРМА и типа отбор, а в результате порядочных отсеять, а старую проверенную "гвардию коррупционеров" отбелить и обратно на свои насиженные места. Тяжкий труд у ублюдка , карманной мартышки Банковой.
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ерунда, все гораздо проще ,увидеть имущество конкурсанта --- и квалификация сразу видна Квалифоценивание судей - самая сложная и глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов, - Козьяков - Цензор.НЕТ 3136
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Кизяков, судя по тому, что твориться в судах квалифоценивание проходят только самые тупые.
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опять Кизяков, Климкин, Кобелёв(
... хорошо хоть гройсманы изредка попадаются))
и парубий)))
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Без замещения преступной власти,нечего надеятся на справедливость судей. Мудрость. Народная.
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В Украине квалификационное оценивание действующих судей проверяется степенью их лояльности к власти, способностью прогибаться под неё и даром беззастенчиво брать на лапу.
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Предлагаю квалифоценивание заменить на расстреловешание
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В чому різниця між правосуддям в США та правоблуддям в Україні? Хоча б в тому, що на справу Манафорта судді з Вірджінії встачило 3 тижнів, щоб засудити гада на Х зна скільки років в*язниці. А на агента Кацапії та відвертого злобдія Гепу Кернеса пецоригівському "суду" і вселенської вічності мало буде.

Кваліфоцінювання суддів - найскладніша і найглибша процедура, яка проводиться щодо юристів, - Козьяков - Цензор.НЕТ 2955
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Та что там квалифицировать!?
Разогнать всех с конфискацией поганой метлой .
А особо проворовавшихся - посадить.
Потом можно начинать новый конкурс на таких же условиях проверки последующей деятельности.
И квалифицировать будет некого.
Дебилы, бля...
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"Судьи,то есть,подстрекатели палачей,тюремщиков и других насильников,это-один из самых развращенных людей в мире.Они меньше считаются с человеческим достоинством,чем самые последние хулиганы". (М.А.Бакунин).
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Основным критерием профпригодности судей являются их квартиры, машины и счета в банках, сложного здесь нет абсолютно.
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Вы чё не поняли, "оценивают" судей а виноваты "юристы"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКвалифоценивание судей - самая сложная и глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов, - Козьяков
 
 
 
 
 
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