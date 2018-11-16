 Квалифоценивание судей - самая сложная и глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов, - Козьяков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков, выступая в пятницу в Киеве на VII судебном форуме "Судебная система: глобальная и национальная трансформация".
Он рассказал, что в Украине продолжается квалификационное оценивание 5700 действующих судей Украины.
"Мы еще его (квалифоценивание. - Ред.) не завершили. В цифрах до двух тысяч дошли в результате, еще приблизительно три тысячи судей пройдут квалификационное оценивание", - сказал С.Козьяков.
"Сравнивая эту процедуру с другими аналогичными в других госорганах... могу сказать, что это самая сложная, самая глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов", - добавил он.
Глава ВККС напомнил, что процедура оценивания действующих судей состоит из квалификационного экзамена, психологического тестирования, исследования досье кандидатов, собеседования с кандидатами.
Также он рассказал, что участники конкурса в высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (IP - суд) уже сдали экзамен, претенденты на должности судей этого суда ожидает оценивание психологов и собеседование.
Козьяков рассказал, что продолжается второй конкурс в Верховный суд и одновременно проходит отбор в Высший антикоррупционный суд и апелляционную палату Антикоррупционного суда.
Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 12 ноября 2018 г. начала квалификационное оценивание 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного Суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
Выложите в Сеть (я готов даже платить за просмотр и скачивание) письменные работы "проходимцев" (получивших проходной балл), чтобы все видели, что из себя представляют сами экзаменаторы.
И все досье тех, кого Комиссия не допустила до экзаменов, чтобы все видели, кто именно не имеет права быть судьёй.
В Законе написано, что публикуются досье ВСЕХ кандидатов, а не только "проходимцев", жду исполнения Закона теми, кто всех проверяет на его знание.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/128884-soversheno-napadenie-na-predsedatelya-vkks
В общем, скоро охрану ему дадут, чтобы и дальше продолжал в том же духе.
... хорошо хоть гройсманы изредка попадаются))
и парубий)))
Разогнать всех с конфискацией поганой метлой .
А особо проворовавшихся - посадить.
Потом можно начинать новый конкурс на таких же условиях проверки последующей деятельности.
И квалифицировать будет некого.
Дебилы, бля...