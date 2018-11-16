 Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП

Об этом говорится в сообщении САП, передает Цензор.НЕТ.

"О Государственной фискальной службе. 15.11.2018 года бывший исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины не явился на вызовы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ч.3 209 УК Украины. Прокурорами дважды в установленном законом порядке на 8 и 15 ноября 2018 г. лицо вызывалось в САП, однако, на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки. Опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за границей на лечении не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способ. Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъект и его защитники до сих пор не сообщили ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении", - говорится в сообщении.

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"Учитывая указанные обстоятельства и наличие достаточных данных, собранных в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой по оперативному сопровождению служащими ГУ "К" Службы безопасности Украины, 15.11.2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 УК Украины. Во исполнение требований ст.ст.277-278 УПК Украины обеспечено вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений", - добавили в САП.

"Бывший чиновник подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 г. по июнь 2018 г. в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. С целью сокрытия принадлежности действительного владельца, регистрация права собственности осуществлялась на близких. Среди приобретенных за указанный период объектов:

- 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн;

- 2 дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн;

- 3 автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также следствием проверяется причастность лица к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей", - пояснили в прокуратуре.

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Сегодня же прокуроры САП его в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20.11.2018 года.

"Уголовный закон, согласно ч.3 ст.368-2 УК Украины (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В то же время информируем, что согласно ч.1 ст.62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - добавили в САП.



