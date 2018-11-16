 Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП

Об этом говорится в сообщении САП, передает Цензор.НЕТ.
"О Государственной фискальной службе. 15.11.2018 года бывший исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины не явился на вызовы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ч.3 209 УК Украины. Прокурорами дважды в установленном законом порядке на 8 и 15 ноября 2018 г. лицо вызывалось в САП, однако, на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки. Опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за границей на лечении не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способ. Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъект и его защитники до сих пор не сообщили ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении", - говорится в сообщении.
"Учитывая указанные обстоятельства и наличие достаточных данных, собранных в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой по оперативному сопровождению служащими ГУ "К" Службы безопасности Украины, 15.11.2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 УК Украины. Во исполнение требований ст.ст.277-278 УПК Украины обеспечено вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений", - добавили в САП.
"Бывший чиновник подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 г. по июнь 2018 г. в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. С целью сокрытия принадлежности действительного владельца, регистрация права собственности осуществлялась на близких. Среди приобретенных за указанный период объектов:
- 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн;
- 2 дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн;
- 3 автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.
Также следствием проверяется причастность лица к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей", - пояснили в прокуратуре.
Сегодня же прокуроры САП его в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20.11.2018 года.
"Уголовный закон, согласно ч.3 ст.368-2 УК Украины (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В то же время информируем, что согласно ч.1 ст.62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - добавили в САП.
отстегнул
поехал лечиться за границу
объявили пидозру
как то так?
Тот ублюдок разве не просил СБУ проверить этого Продана на наличие у него и его кодла недвижимости заграницей ?
Ах нет , этого не требует закон - веть так было , Грося ?
дай угадаю с одного раза?)
Петр Алексеич Порошенко!
прикинь сколько пепа на одних налогах за год съэкономил))
псы. это моё субъективное бездокозателоьное мнение, если шо, соевые могут опровергнуть,
шо пепа ваще незнал кто такой продан до сегодняшнего дня))
или друг другу вручили? ))
Это обычная в нашей жизни БОРЬБА КЛАНОВ!
Не более, увы...
Минут через 15 какой-нить гыга нам отпанамарит скриншотом на скору руку
будет клевать как на черных камнях(с)
Ромео и ДжульеттеюГике и большой рыбе.
Как в анекдоте-
Я же говорил что место проклятое, а ты - руки из жопы, руки из жопы!
"Побег из Украины бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана через Молдову под видом выезда на лечение стал одной из политических сенсаций. Еще бы: два года он руководил ГФС и был ближайшим сотрудником премьер-министра Гройсмана!" Источник: https://censor.net.ua/r3096818
Гройсман про Продана: поки я прем'єр-міністр, він керуватиме ДФС
от показав так показав))))
тепер тепер Продан разом із Насіровим будуть писати "про потужні реформи ДФС")))