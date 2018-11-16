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Все про:продажа (411) ГФС (2890) САП (919) Продан Мирослав (37)

 Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП

САП уверяет, что обеспечила вручение бывшему и.о. главы ГФС Мирославу Продану уведомления о подозрении и вызывает его на допрос на 20 ноября.

Об этом говорится в сообщении САП, передает Цензор.НЕТ.

"О Государственной фискальной службе. 15.11.2018 года бывший исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины не явился на вызовы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ч.3 209 УК Украины. Прокурорами дважды в установленном законом порядке на 8 и 15 ноября 2018 г. лицо вызывалось в САП, однако, на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки. Опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за границей на лечении не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способ. Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъект и его защитники до сих пор не сообщили ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении", - говорится в сообщении.

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"Учитывая указанные обстоятельства и наличие достаточных данных, собранных в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой по оперативному сопровождению служащими ГУ "К" Службы безопасности Украины, 15.11.2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 УК Украины. Во исполнение требований ст.ст.277-278 УПК Украины обеспечено вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений", - добавили в САП.

"Бывший чиновник подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 г. по июнь 2018 г. в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. С целью сокрытия принадлежности действительного владельца, регистрация права собственности осуществлялась на близких. Среди приобретенных за указанный период объектов:

- 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн;
- 2 дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн;
- 3 автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также следствием проверяется причастность лица к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей", - пояснили в прокуратуре.

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Сегодня же прокуроры САП его в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20.11.2018 года.

"Уголовный закон, согласно ч.3 ст.368-2 УК Украины (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В то же время информируем, что согласно ч.1 ст.62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - добавили в САП.

Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП 01
Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3097253
 
   
 Топ комментарии
 
Хм, а как же Грося котрый орал что Продан самый честный и не подкупный и будет работать пока Грося не уйдёт с поста??? Схемы, потоки, откаты...Переплюнули папередников.
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ребята, только не надо себя тешить мыслью что это борьба с коррупцией!
Это обычная в нашей жизни БОРЬБА КЛАНОВ!
Не более, увы...
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А кто его на работу брал ?
Тот ублюдок разве не просил СБУ проверить этого Продана на наличие у него и его кодла недвижимости заграницей ?
Ах нет , этого не требует закон - веть так было , Грося ?
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намекнули
отстегнул
поехал лечиться за границу
объявили пидозру
как то так? Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП - Цензор.НЕТ 947
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А кто его на работу брал ?
Тот ублюдок разве не просил СБУ проверить этого Продана на наличие у него и его кодла недвижимости заграницей ?
Ах нет , этого не требует закон - веть так было , Грося ?
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главного фискальщика?
дай угадаю с одного раза?)
Петр Алексеич Порошенко!
прикинь сколько пепа на одних налогах за год съэкономил))
псы. это моё субъективное бездокозателоьное мнение, если шо, соевые могут опровергнуть,
шо пепа ваще незнал кто такой продан до сегодняшнего дня))
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В СБУ у Сьомочко еще больше имущества и еще родственники в РФ
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Хм, а как же Грося котрый орал что Продан самый честный и не подкупный и будет работать пока Грося не уйдёт с поста??? Схемы, потоки, откаты...Переплюнули папередников.
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в Германии вручили?
или друг другу вручили? ))
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в "вайбер" отправили и в одноклассники.
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Скорее второе.САП обеспечил вручение,и исчезновение.А продан обеспечил САП хорошим отпуском на багамах. Продану оголошено підозру в незаконному збагаченні, - САП - Цензор.НЕТ 2302
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Клав він на ці підозри, бо самі ж риго-соєві вилупки його випустили, а тепер роблять здивовану морду і волають "А як же так сталось?" Так само, як і герой відомого серіалу Людвіг Аристархович, що накладав купи лайна в ліфті, а потім обурювався, хто це зробив...
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Адвокатша говорит что БОЛЕН. журналисты спрашивают какая болезнь, ответ - это ВРАЧЕБНАЯ тайна...т.е. ещё не придумали. Это как Насирову кучу версий и клетчатый плед, а он "при смерти".....
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Да "диагноз" "сезонный" обосрение гемороя... Глубокая осень на дворе!
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ребята, только не надо себя тешить мыслью что это борьба с коррупцией!
Это обычная в нашей жизни БОРЬБА КЛАНОВ!
Не более, увы...
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Куплен и продан снова....Продажная шкура одним словом.
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поедет в гости к кадырову. в Украине больше мы его не увидим, рехворматорской "премии" ему хватит до конца жизни.
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погодите... темники под эту ситуацию уколовыми, медведевыми и панамарями в разработке.
Минут через 15 какой-нить гыга нам отпанамарит скриншотом на скору руку Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП - Цензор.НЕТ 1399
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главное как своевременно.....клоуны шоколадные
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что ни чунушка то вор-слетелось воронье
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будет клевать как на черных камнях(с) Продану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП - Цензор.НЕТ 4542
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Классика жанра, объявить пидозру, когда это тело уже покинуло Украину, и греет свою жирную дупу где то на островах.
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нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте юГике и большой рыбе.
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Прямо какая-то "нехорошая квартира №50", а не ДФС...
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Ага...1
Как в анекдоте-
Я же говорил что место проклятое, а ты - руки из жопы, руки из жопы!
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а проданша, которая протолкнула самый мыролюбный и безальтернативный закон про сэз с на крысмом часом не сожительница этого шыкаладного продана?
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Дело Продана показывает, что слова Гройсмана о борьбе с коррупцией - это просто пустой пиар, который служит для прикрытия реальных схем .Нужны санкции запада против нашей верхушки ибо они дома слишком себя вольготно чуствуют.
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Да ему уже насрать на ваши подозрения. Пока вы подозревали он за границу рванул. И я даже догадываюсь что главный прокурвор и посоветовал ему драпать
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В мережевих ЗМІ пишуть, що цей Продан став "жертвою" внутрішньоолігархічних інтриг між кагалом Пеці та шалманом Яйценюха-Сабакова, до якого примикає також і Вовєлє Гройся. Подробно, як Продан попався до лап кібер-пінкертонів з СБУ, описав Ю.Бутусов.

"Побег из Украины бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана через Молдову под видом выезда на лечение стал одной из политических сенсаций. Еще бы: два года он руководил ГФС и был ближайшим сотрудником премьер-министра Гройсмана!" Источник: https://censor.net.ua/r3096818
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"...подозревается в приобретении .... в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн.." Подозревается в приобретении!!! Не в присвоении, а в приобретении!... Чудны дела твои, господи...
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И каким образом это произошло? Ведь вроде этот чувак спрыснул за бугор
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродану объявлено подозрение в незаконном обогащении, - САП
 
 
 
 
 
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