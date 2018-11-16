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Все про:Зубко (386) отопительный сезон (212) Смела (12)

 В рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко

В г. Смела Черкасской области, где ранее было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

По его словам, работы по запуску теплоснабжения восстановлены с 07:30 утра.

"В рабочем режиме по подаче теплоносителя работают 9 котельных. Подключено газоснабжение на 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов из 152.

Тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов", - написал вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Также Зубко пообещал, что о ходе подключения других 5 котельных и выходе на рабочий температурный режим будет информировать дополнительно.

В рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Источник: https://censor.net.ua/n3097239
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Барыге, как он лихо все разрулил, голосуйте только за него.))
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Ты уже на иконку помолился? В рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко - Цензор.НЕТ 4769 Вариант Рашки не пройдёт, там типа царь просто ни чего не знал и бояре плохие.....а в Украине типа"недоГетьман" чоколятный....теперь уже и газовый, с Кононенко кучу скважин месторождений у папередников отжали.
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Це потужно! Ждём потужных прорывов теплосетей.
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убрали бы еще мэра, то было бы еще круче. Там бардак на бардаке и отопление только эпизод
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Слава Барыге, как он лихо все разрулил, голосуйте только за него.))
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Ты уже на иконку помолился? В рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко - Цензор.НЕТ 4769 Вариант Рашки не пройдёт, там типа царь просто ни чего не знал и бояре плохие.....а в Украине типа"недоГетьман" чоколятный....теперь уже и газовый, с Кононенко кучу скважин месторождений у папередников отжали.
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что папередники что нынешние твои хозяева....Порошкович? Янушенко? Разницы нет, этот на английском разговаривает и на войне воруют.
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У робочому режимі з подачі теплоносія в Смілі вже працюють 9 котелень, - Зубко - Цензор.НЕТ 2876
действительно))
какие ваши доказательства?(с) У робочому режимі з подачі теплоносія в Смілі вже працюють 9 котелень, - Зубко - Цензор.НЕТ 5436
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Погоду жители Смелы лишь стали жертвами шоколадной пропаганды
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Они стали заложниками рыговской местной власти
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как львов в своё время стал заложником мусора?)
там тоже рыги порезвились?))
псы. рыгов не защищаю, БПП это те же рыги во главе со свои лидером, только покрытые сверху тонким слоем шакалада, шоб не так ваняло))
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Ну создатель рыгов сами знаете кто + именно он и разрулил ситуацию, но сначала нужно поднять хайп, что бы все слышали, пусть жители померзнут немного. Раньше ведь никак решить нельзя было? Надо было ситуацию показать по всех СМи, а потом так круто все решить
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Уже в сотый раз про царя и бояр. Может разнообразишь методичку?
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Підозрюю що як би не ВІН, то не було б і холодомору. Це було влаштовано спецом риганалами, мовляв, голосуйте за нас і всьо буде ОК.
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устроили ...андоны шоу с этим газом.....
людей ни во что не ставят
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6 Вице премьеров!? Вопрос, НАФИГА? Зубко клоун ни чего не решающий. Только объявлять и может, говорящая голова.
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Ну що "хохли" дружно голосуємо за Баригу - бачите як він швидко "вирішує" проблеми правда які сам і створює але то таке.
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Так если сначала всё отнять...Горе, а потом половину вернуть то лохторат и счастлив будет безмерно и "благодарен" упырям.
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Все вопросы к мэру, которого вы выбирали.
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Я хохол и проголосую за Порошенко.Он единственный кто не лёг под Путина,а восстановил Украинскую армию
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ты уже засалил методичку, отрыжка порохоботная. Армия не благодаря, а вопреки. Слава Добровольцам и Волонтёрам!!!
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Ага, под запись слёзного поздравления ребят на Передовой в мороз с Рождеством, а сам с выводком чартером на Мальдивах Инкогнито с фальшивыми паспортами.
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Порошенко подняли на уши мировое сообщество,которое и спасло Украину от полного военного вторжения.
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Да ты шо...Это Коломойский вооружил ребят добровольцев, те ещё сами себе родственники камуфляж, берцы. броники покупали технику заправил. А Герои пошли на передовую сепарастов мочить. А кто то косточки греть и рыбок рассматривать. Об стенку шмякнись соевое дерьмо.И не забудь платёжки посмотреть в семье и у друзей.
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!! Друга літера в останньому слові зайва)
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Ну че ..... хорошая методичка!
У х-ла в рашке еще составляли!
Если не петя, то кто?
Без пети нет Украины!
И т.д. и т.п.
Ну и есстественно - уголовку на добробатов, тутушки (вместо чечни) - на активистов.
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А ты значит лег? Или ты живешь лежа в позе №1 с прайсом на пузе?
Если больной на голову, то попробуй к психиатору сходи. Если не, то купи мыло и вешайся. Бо таких как ты будут вешать без мыла...
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Теперь есть повод для новостного наполнения....Слсарь вася открыл 3-ий кран на 10-ой котельной. Температура повысилась на 2 градуса.....Слава власти коррупционеров и ублюдкам из Нафтогаза!
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А на кране ленточку по очереди перерезать?
Сначала петя, потом грося, ну и затем кобель!
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Це потужно! Ждём потужных прорывов теплосетей.
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В Смілі мабуть немає таких хмарочосів як в Києві, тому і прориви навряд чи будуть.
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хорошо шо пепа сорвал пломбу
почему до сих пор нацагенство жуёт сопли и не объявило 15 ноября днём победы петра алексеича над холодомором?
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сначала проблему создаёт. а потом потужно и нечуванно её типа решает. В рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко - Цензор.НЕТ 6392
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Не обращаем внимания на ватнолобых сепаров, которые тут срут - у них работа такая. Они почему-то умалчивают, что мэр Смилы - отпетый сепар и спецом все замутил, чтобы народ поднять на Киев. Теперь будет чалиться на нарах за разбазаривание денег себе на премии и срыв отопительного сезона плюс разворовывание средств. Красота. Ну а смельчане - быдло, которое уже во второй раз за гречку и пайки проголосовали за сепара. Жаль, что не замерзли вообще нахрен - ваты бы поменьшало в Украине.
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О бля...ещё одно соевое всплыло...Уже вчера сказали что мэр не сепар, а бабло украла частная компания. Люди НИЧЕГО не должны. Это пусть в суде хозяйствующие стороны судятся.
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И за это их привели в чуйство правильные шоколадные хлопцы с помощью маленького Холодомора... Шоб виконували волю Самої правильної партії!
Ахренеть...
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зауважили!?
як Заюльки і путінотролі РАЗОМ РОЗГАНЯЮТЬ БЛ...ДСЬКУ ЮЛЄЧКІНУ ТЕРМІНОЛОГІЮ?
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ой не знаю не знаю чи Порох тягне на Гетьмана, а його співучасники на генеральних старшин))
от мер Генічіска взагалі в телефоному режимі хуйлу вказівки дає, про подачу газу...
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кто ответит за самоуправство????????????
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А як щодо кримінальних справ і звільнення винних посадовців ? Допоки вони будуть гратися людськими життями ?
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Это Украина а не сесесер. Частная собственность, рыночные отношения.
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К сожалению, вчера Зубко пропитлял и не дал ответа на вопрос о необходимости существования, навязанных властью, прокладок между Нафтогазом и органами местного самоуправления. Не ответил на то, с какой радости территориальные громады должны рассчитываться по долгам накопленным, частными структурами.
Наверное потому, что с точки зрения их власти это и есть либеральный, честный, справедливый бизнес на украинцах!
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Дык они же эти схемы придумали. а посредники делились и заносили куда надо и сколько договорено. Если расследовать так сами на себя и ВЫЙДУТ!
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Одной рукой звоню Коболеву чтобы заморозил непослушные города типа Кривого Рога и Смелы, а другой потом как волшебник срываю пломбы, поставленные моими шестерками. И от вам Велика Перемога Шоколадного добра!
А мэры в говне, потому как не могут сорвать пломбу без открытия уголовного дела.
Боже, за шо ти нас так не любиш!
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помилка
вважати совкопі..арські міста неслухняними
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Мэр Смелы в говне и без пломб и задвижек - там довольно мутный тип, ватник и приспешник русского мира. На самом деле, в ситуации со Смелой нет героев, в говне все - как жители, которые выбрали себе мэром человека, участвующего в Союзе Ветеранов России, так и наш шоколадный президент, который пытается пиариться на проблемах, созданных в им же построенной системе управления. Не ищите героев там, где их нет и быть не может. Это вам не Битвы Престолов, тут реальная жизнь, в которой нет деления на белое и черное. Цвет шоколада в реальности доминирует. Хотя по консистенции это далеко не шоколад.
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"Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне",

дозволю собі дати відповідь від імені Нафтогазу.
"так точно!
але борг за газ Сміли запишемо на Рошен,ринковий ви наш!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко
 
 
 
 
 
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