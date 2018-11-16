 В рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
По его словам, работы по запуску теплоснабжения восстановлены с 07:30 утра.
"В рабочем режиме по подаче теплоносителя работают 9 котельных. Подключено газоснабжение на 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов из 152.
Тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов", - написал вице-премьер.
Также Зубко пообещал, что о ходе подключения других 5 котельных и выходе на рабочий температурный режим будет информировать дополнительно.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.
Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.
действительно))
какие ваши доказательства?(с)
там тоже рыги порезвились?))
псы. рыгов не защищаю, БПП это те же рыги во главе со свои лидером, только покрытые сверху тонким слоем шакалада, шоб не так ваняло))
людей ни во что не ставят
У х-ла в рашке еще составляли!
Если не петя, то кто?
Без пети нет Украины!
И т.д. и т.п.
Ну и есстественно - уголовку на добробатов, тутушки (вместо чечни) - на активистов.
пора знати і не гордитись.
Тарас Петриненко _ Я - професійний раб
Если больной на голову, то попробуй к психиатору сходи. Если не, то купи мыло и вешайся. Бо таких как ты будут вешать без мыла...
Сначала петя, потом грося, ну и затем кобель!
почему до сих пор нацагенство жуёт сопли и не объявило 15 ноября днём победы петра алексеича над холодомором?
Ахренеть...
як Заюльки і путінотролі РАЗОМ РОЗГАНЯЮТЬ БЛ...ДСЬКУ ЮЛЄЧКІНУ ТЕРМІНОЛОГІЮ?
от мер Генічіска взагалі в телефоному режимі хуйлу вказівки дає, про подачу газу...
Наверное потому, что с точки зрения их власти это и есть либеральный, честный, справедливый бизнес на украинцах!
А мэры в говне, потому как не могут сорвать пломбу без открытия уголовного дела.
Боже, за шо ти нас так не любиш!
вважати совкопі..арські міста неслухняними
дозволю собі дати відповідь від імені Нафтогазу.
"так точно!
але борг за газ Сміли запишемо на Рошен,ринковий ви наш!"