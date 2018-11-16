 Тело неизвестного с военным билетом на имя военнослужащего, находившегося в розыске за самовольное оставление воинской части, найдено во Владимире-Волынском, - полиция

Об этом сообщила пресс-служба 39-го зенитного ракетного полка, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации Владимир-Волынского отделения полиции ГУНП в Волынской области, 15 ноября 2018 г. в г.. Владимир-Волынский, было обнаружено тело неизвестного гражданина Украины, в вещах которого находился военный билет на имя военнослужащего воинской части А2892. По данному факту начато расследование. Командование воинской части А2892 сообщает, что владелец найденного военного билета с сентября месяца находится в розыске как таковой, что самовольно оставил воинскую часть и приказом командира воинской части, был выведен за штат. У родных и близких информация о его местонахождении отсутствовала. Розыскные мероприятия военнослужащего результатов не дали. Командиром воинской части А2892 подан официальный запрос во Владимир-Волынское отделение полиции ГУНП в Волынской области о предоставлении более полной информации об индефикации тела, причинах и обстоятельствах смерти. В настоящее время известно, что 16 ноября 2018 г. запланированы мероприятия по опознанию тела родными и выяснения судмедэкспертом причин смерти гражданина", - говорится в сообщении.

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