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 Арестована 16-летняя девушка, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, - прокуратура Черкасской области

Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 Уголовного кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

В ходе следствия установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался.

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В настоящее время несовершеннолетней сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Справка: девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3097235
 
 
 Топ комментарии
 
Правовое поле супер! Убил собаку - 8 лет. Убил новорожденного ребенка - 5 лет. Зоошиза рулит в Украине.
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Ну дадут ему 8 лет. И что? А для этой женщины выпишут 5. Вывод - в Украине жизнь новорожденного ребенка оценивается в два раза дешевле жизни собаки.
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Мля,что этим тварям,мешает отдать ребёнка?Почему им в голову приходит мысль убить своё дитя?Себе рыбу живую жалко зарезать,поэтому караси уже пол года живут,скоро нерестится начнут.А она мразь...Нет слов...
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Правовое поле супер! Убил собаку - 8 лет. Убил новорожденного ребенка - 5 лет. Зоошиза рулит в Украине.
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Киевского догхантера А.Святогора до сих пор не наказали.
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Ну дадут ему 8 лет. И что? А для этой женщины выпишут 5. Вывод - в Украине жизнь новорожденного ребенка оценивается в два раза дешевле жизни собаки.
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А київського мера, який допустив усі ці собачі стаї?
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Вот же с&ка! Простите, других слов нет.И почему 5 лет,а на пожизненно?
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Так понятно почему 5-ь лет грлзит этой с**** е - она несовершеннолетняя !
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Ні, є таке поняття як післяродовий психоз матері. Тому 5, якби хтось допомогав, то тому би вже дали по максимуму... Інше питання, як вона із таким гріхом потім жити буде...
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Послеродовый психоз, не входит в субъективную сторону состава, здесь важна объективная сторона. Преступление совершается до или сразу же(небольшой разрыв во времени) после родов. В противном случае, отв. наступает на общих основаниях.
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Мля,что этим тварям,мешает отдать ребёнка?Почему им в голову приходит мысль убить своё дитя?Себе рыбу живую жалко зарезать,поэтому караси уже пол года живут,скоро нерестится начнут.А она мразь...Нет слов...
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Завжди задава таке ж питання читаючи такі новини. Що у цих тварюк в голові?
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"А что такое? Мой ребенок -- что хочу, то и делаю!"
Наверное, так...
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Помню, как в роддоме из-за температуры мне не принесли ребенка на кормление, и я, не находя себе места, вышла из палаты и слонялась по коридору, не могла видеть, как моя соседка кормит своего...А тут убить, просто нет слов!
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так, але є випадки коли це дійсно психічний розлад після пологів. У вас була бажана дитина, а тут можливо вона стала крахом "життя", "мрій", ганьбою і т.п. В мене більше питань до її батьків. В 16 років у голові ще пусто...
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Она несовершеннолетняя, где ее родители, опекуны, куда они смотрели? Как это родила дома в 16 лет? Привлекать к ответственности нужно ее родителей и отца ребенка - он же педофил.
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То есть секс с лицом до 18лет автоматически преступление?
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до 16-ти так. Читайте зміни в КК України. Інше питання чи є там суб'єкт злочину по віку, оскільки злочинець має бути повнолітнім.

Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, -
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Я так розумію, що потенційному хлопу дадуть більше за той секс чим дівчині за вбивство.
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Ну так хоч воно з'явилось на світ після дев'яти місяців, а не було вбито в утробі як з тисячами "незапланованих" життів. Краще так ніж аборт...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрестована 16-летняя девушка, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, - прокуратура Черкасской области
 
 
 
 
 
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