 Арестована 16-летняя девушка, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, - прокуратура Черкасской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
В ходе следствия установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался.
В настоящее время несовершеннолетней сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Справка: девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Наверное, так...
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