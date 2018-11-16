 Ответственность России за оккупацию неизбежна, - Порошенко о резолюции ООН по Крыму

Об этом Порошенко написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на ожесточенное противодействие российской стороны, новую резолюцию с осуждением грубых нарушений РФ как страной-оккупантом прав человека в украинском Крыму принято сегодня Третьим комитетом ГА ООН. Резолюция ГА ООН содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля. Ежедневная борьба за их освобождение продолжается. Международная ответственность за агрессию, оккупацию, нарушения прав человека неизбежна. Благодарен государствам-членам ООН за неизменную солидарность с Украиной", - заявил он.
И с Донбасса бы ушли, но знают, что их преступления налицо.
Именно ответственности они и боятся.
ТАК ЧТО ПЕТР ПОЖАЛУЙСТА В ЦИФРАХ И ТВЕРДОЙ ВАЛЮТЕ - СКОЛЬКО РАШКА ДОЛЖНА УКРАИНЦАМ ЗА КРЫМ?
Огласите , пожалуйста, весь список
За Курилы и Кенигсберг тоже растёть...
А по моему растёть шиза у лохов которым Парашенко лапшу на уши вешает...
Заплатите все репарации Украине и Крым вернете.
в кредит строят итд, после вопроса «муж сильно бухает»
расплакалась, (как я понял) ...
Строительство "Тавриды"
ждите, может попустит ........
по своему опыту знает и завидует украинским алкашам жирующим на бояре,
возможно она и сменила самогон, хотя знаю, водяра в пакетах мо 10 литров
400 гривасов, бояра это форменный коньяк,
короче кацапьё по жизни выжирало брагу, самогона
у них не было ......
строй свои двАрцы, токо что то не было и нет желания
получать пачпорт с двуглавым мутантом, а делов то -
оплатить консульский сбор .....
так что натягивайте коньки и ЕХАЙТЕ на лыжЫх
удачи вам, клацайте зубами на членина сифилитика и на
карлу путина, ваш бред не вызывает ничего, кроме смеха,
летом общался с кадром, гулял за палладий спёртый из вашей военной
техники, говорил, что неслабо нарезал каких то конденсаторов,
в которые у вас драгметаллы добавляют,
понятно, почему у вас такая разруха, не удивлюсь, если
на ваших мостах/стадионах арматуру в метлом сдали,
я например ни ногой в ваши новострои,
радуйтесь, москали, только ваши высеры смотрятся смешно и убого
в интернете, вас в гугле забанили ?
в противогазах его не слышал,
может как катализатор, но не интересовался
а за км-ки у нас в Александрии война была в 90-х,
за отвалы Этала, сейчас кило конденсаторов штука баксов в скупке
так что не грузите
карлик и пэця малоинтересны нам
молодец пепа
о чем ты?) пепа с медведчука пыль сдувает, а амеры нам должны))
инфа достоверная?
и кто же по твоему придет на его место?
гражданин
т. е. на самом деле ты прекрасно понимаешь что на сегодня кроме пепы есть только один вариант, это юв
смотрим как поменяется ОПГ при таком раскладе)
аваков там или идет на повышение
всё мо тоже
грицак там же
даже гройсман возможно на своём месте усидит, пока юлька себя канцлером не сделает по германскому сценарию
на этом все покрашення закончатся, единственное что поменяется это своих людей на нафтогаз посадит, а кобелёва оставит своим главным советником если шо)
даже прокуро тот же останется) потому что она с ним вместе сидела))
имхо при таком раскладе только колоду перетусуют
а карты все те же останутся
.... а был бы Михо(( вот тогда бы точно что то поменялось
поэтому пепа его и выпер с молчаливого согласия остальных
есть перспективные политики и в украине, но они еще молоды и старая гвардия их к кормушке на пушечный выстрел не подпустят
псы. это я к тому что мои шансы например ( у тебя смотрю флаг американский) пожить в нормальном европейском государстве с каждым днём стремятся к нулю
там ни одного кандидата нет, способного что то изменить, или на что то повлиять, в положительную сторону
вся надежда на "грантоедов", но наши американские партнеры почему то затихарились
и никого не продвигают, возможно пока
лично меня вот это на сегодня больше всего беспокоит
будем терпеть, как всегда
татаромонголов 300 лет терпели, и ничего))
... разве шо у кацапов херня какая произойдёт, тогда терпеть будет легче))
Такая же была и политика Израиля, а теперь Израиль бомбит террористов где хочет и ему чихать на ООН. Надеюсь, что и мы дойдём до такой степени готовности, если не свернём с этого курса на какой-нибудь "новый курс".
Дорогой Олег!
Я сейчас ставлю в Нью-Йорке свою пьесу, где бизнесмен говорит журналистке: Тебя за эту статейку нужно в Сибирь сослать! Вольно ж английскому писателю жонглировать метафорами! Но пару дней назад я пришел домой и застал по телевизору фильм о Вашем процессе. И мне даже стыдно писать Вам отсюда - из спокойствия и сытости. Однако написать я непременно должен. Потому что увидел на экране человека, чья нравственность много выше нравственности системы, подвергшей его суду. Я не забуду, как Вы обращались к судьям, - дело не только в словах, а в вежливом достоинстве, которое Вы проявили, столкнувшись с механизмом циничной и мстительной системы. Для меня это не новый опыт, я помню события тридцати, сорока и пятидесятилетней давности. И пишу, чтобы выразить Вам свое глубокое уважение, - такая возможность для меня большая честь.
Том Стоппард
* * *
Dear Oleg,
I've been in New York rehearsing a play in which a businessman banishes a journalist from his good graces with the words "You wrote yourself into Siberia!". What an easy metaphor for an English writer! I came home a couple of days ago and caught up with the film about your trial. I am almost too embarrassed to write to you from my position of privilege. But I must write to you. Watching you on the screen I felt I was watching a man who had risen high above the moral level of the system which put him on trial. I won't forget the way you addressed the court, not just for the words you spoke but for the calm courtesy with which you faced the machinery of a cynical and vindictive system. This was not a new experience for me, I remember it form thirty, forty, fifty years ago. It is an honour for me to write to you, to offer my great respect.
Tom Stoppard
ОТСЮДА
Згадалось. Чомусь.
Вот человек покаялся - покайтесь и вы...