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 Ответственность России за оккупацию неизбежна, - Порошенко о резолюции ООН по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил государства-члены ООН, которые накануне в рамках Третьего комитета Генассамблеи поддержали новую резолюцию по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Об этом Порошенко написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на ожесточенное противодействие российской стороны, новую резолюцию с осуждением грубых нарушений РФ как страной-оккупантом прав человека в украинском Крыму принято сегодня Третьим комитетом ГА ООН. Резолюция ГА ООН содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля. Ежедневная борьба за их освобождение продолжается. Международная ответственность за агрессию, оккупацию, нарушения прав человека неизбежна. Благодарен государствам-членам ООН за неизменную солидарность с Украиной", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал украинскую резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму

Ответственность России за оккупацию неизбежна, - Порошенко о резолюции ООН по Крыму 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097229
 
   
 Топ комментарии
 
Крым не продаётся. А сумма репараций постоянно растёт.
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Сейчас они боятся именно этой ответственности.
И с Донбасса бы ушли, но знают, что их преступления налицо.
Именно ответственности они и боятся.
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Сейчас они боятся именно этой ответственности.
И с Донбасса бы ушли, но знают, что их преступления налицо.
Именно ответственности они и боятся.
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Глядя , как судьи и гпу поотпускала всех врагов Майдана, закрадывается сомнение. Или например Бойко с вышками почему то не сидит , а рвется в президенты
ТАК ЧТО ПЕТР ПОЖАЛУЙСТА В ЦИФРАХ И ТВЕРДОЙ ВАЛЮТЕ - СКОЛЬКО РАШКА ДОЛЖНА УКРАИНЦАМ ЗА КРЫМ?
Огласите , пожалуйста, весь список
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Уточню - сколько раша должна ЗА УКРАДЕННЫЙ И РАЗВОРОВАННЫЙ КРЫМ Украине ?
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Крым не продаётся. А сумма репараций постоянно растёт.
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Крым же всегда был дотационный! Какие репарации? Радуйтесь наоборот, что голоса избирательные против соевых не вернутся!
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Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 9220

За Курилы и Кенигсберг тоже растёть...

А по моему растёть шиза у лохов которым Парашенко лапшу на уши вешает...
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Шиза у впгего недомерка кремлевского растет,а кокошники верят)
Заплатите все репарации Украине и Крым вернете.
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Разворованный КРЫМ? Там уже в разы больше построено Россией за 4 года чем Украиной за 23!
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дуй на рашкин ресурс - там тебя кислыми щами накормят. Я в курсе как придприятия и гостиницы отбирали
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И что? Их вывезли в Россию? Или они остались в Крыму крымчанам?
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украденное....у собственников со всей Украины. Да ты просто добайоб ватный с лишней хромосомой. Уёбин нах в свою паРашку.
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Я и так там! И вполне прилично себя чувствую! А у Вас уже монитор слюной забрызган! Протрите!
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питух козломордый, ты че тут раскукарекался?
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Вы мне запрещаете высказывать свои мысли? А как же Демократия в Свободной Европейской Украине?
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козломордым демократия не положена, твоё место под шконкой, с утренним отсосом у хуйла. Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 3211
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падаль мокшанская, я тупо озвучиваю отношение большинства здесь присутствующих к такому дерьму как ты, шо не понятного то?
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адекватные за тебя кацапырла не отвечают Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 4541.
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Демократи и Свобода это слова не применимые к паРашке! Это не совместимо...есть свобода Слова, а есть пропаганда и пропагандоны не журналисты это вот точно применимо к паРашке.
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понятное дело...овцебаранам с лишней хромосомой.....
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вы отрицаете свою лишнехромосомность ?
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если бы ты не пришел хвастать лишней хромосомой-никто и не поднимал бы овцебараний вопрос Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 4466
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Ничего не было построено! Только уничтожают достояние Крыма! Подонки и оккупанты!
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Вам фото нового аэропорта в Симферополе скинуть?
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я рад за кацапьё, одна в 14-м писала, что всё ок, дом с мужем
в кредит строят итд, после вопроса «муж сильно бухает»
расплакалась, (как я понял) ...
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Ты болеешь? Только военные городки...всё остальное в полной жопе. Крым уникальный курорт с системой ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО! Прежде всего ватные мозги.
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Ну и нахрена это чучело им надо? Ты разруху скинь, пустые пляжи, закрытые рестораны, магазины, украденную у местных землю под военные базы и прочую хрень.
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"Прочая хрень!" - весомое доказательство. Пляжи пустые - наполнятся! Разруха, вызванная отсутствием финансовых вложений за время украинской принадлежности - ликвидируется!
Строительство "Тавриды"
Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 8918
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узбагойся...это всё для обеспечения большой военной Базы Крым, о курорте путлер и не думает...нах оно ему надо. как и всё население Крыма и паРашки.
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Ж.д. осталось достроить. Совсем немного осталось!

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да правильно.чего ему просто так падать?надо дождаться эшелонов в обоих направлениях Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 8549.шоб громкий пук получился
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как и вам...ждать следующего царя.ну не прогонять же нынешнего в самом деле Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 1479 .ты главное на бутылке ровно сиди
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всё, что построили кацапчуки это говёное барахло
ждите, может попустит ........
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А тебе и твоей семье, друзьям что ЛИЧНО от ЭТОГО???
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Если Вы про Сочи, то у меня там дети фигурным катанием занимаются на олимпийских катках пока мы летом туда приезжаем. Расписание забито поминутно, тысячи детей занимаются, местные и приезжие. И снимаем для проживания мы апартаменты, которые построены для спортсменов к Олимпиаде.


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Люблю такое. Ватный аккаунт в твиттере, топивший за крымнаш, скрепы, величие, вставание скален, вот это всё. И, внезапно, что-то пошло не так. ©

Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 1795
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И где теперь Яценюк и НФ??? Птлер вам тоже много чего обещает....живёте на коленях, рабы овцебараны в блевотине от боярышника.
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ничего, скоро вам и порошенко в комплект до прохвесора достанется, зажЫвете
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стадионы, типа дороги уже рушатся(самые дорогие в мире, но не по качеству), плакаты, банеры уже с разрушенных домов по проезду команд уже украли местные, Сочи пустой и без канализации и ливнестоков. А то что"понравилось" это тебе ваши пропагандоны в новостях вдули в уши. В Питере? Так это же не для ваты, это бабла отмыть роттенбергам и прочим ворам путинским. Живите с этим. Чего сюда припёрлось лишнехромосомное? Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 7540
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это недалёкое «рюка» зарабатывает тут на пляху стекломойа,
по своему опыту знает и завидует украинским алкашам жирующим на бояре,
возможно она и сменила самогон, хотя знаю, водяра в пакетах мо 10 литров
400 гривасов, бояра это форменный коньяк,
короче кацапьё по жизни выжирало брагу, самогона
у них не было ......
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А когда в Канаде проходил ЧМ по футболу???
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Ну, раз Вы за футбол на рассее заговорили...
Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 1452
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Хоть один британский фанат пострадал на ЧМ-2018? Или какой другой болельщик? И кто такой Э.Лимонов? Ваш кумир? Тогда я Вам сочувствую!
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эй, у нас бояра дороже вотки, которая в 5/10 литров упаковке, не гони, рузгий
строй свои двАрцы, токо что то не было и нет желания
получать пачпорт с двуглавым мутантом, а делов то -
оплатить консульский сбор .....
так что натягивайте коньки и ЕХАЙТЕ на лыжЫх
удачи вам, клацайте зубами на членина сифилитика и на
карлу путина, ваш бред не вызывает ничего, кроме смеха,
летом общался с кадром, гулял за палладий спёртый из вашей военной
техники, говорил, что неслабо нарезал каких то конденсаторов,
в которые у вас драгметаллы добавляют,
понятно, почему у вас такая разруха, не удивлюсь, если
на ваших мостах/стадионах арматуру в метлом сдали,
я например ни ногой в ваши новострои,
радуйтесь, москали, только ваши высеры смотрятся смешно и убого
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Изучите тему. Палладий - не драгоценный металл, а редкоземельный! Его находили в основном в старых советских моделях противогазов ДП-5, ДП-4 кажется! И было это еще в начале 90-х! 30 лет назад! Разруха у Вас в головах! Как говорил Профессор Преображенский!
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как бы продаётся как банковский, и скупается
в интернете, вас в гугле забанили ?
в противогазах его не слышал,
может как катализатор, но не интересовался
а за км-ки у нас в Александрии война была в 90-х,
за отвалы Этала, сейчас кило конденсаторов штука баксов в скупке
так что не грузите
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Надо вам съездить в Крым, и своими глазами увидеть разруху и пустые пляжи.
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Рашка то полюбому ответит...да и ты , порошенко , ответишь перед людьми и Богом , за геноцид Украины.
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Чья ответственность больше? Рашки или Порошенко и Co?
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задайте вопрос своему куратору,
карлик и пэця малоинтересны нам
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Ппивет Джамал Рад тебя видеть в добром здравии Как всегда с тобой согласен Хвала Аллаху ты таки иногда заходишь на форум Значит еще есть порох в пороховницах а ягоды в ягодицах Привык к тебе как то за более чем шесть лет Не пропадай
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А южанина , вместо того чтобы гадить украинцам с евро номерами, могла бы в парламенте огласить с трибуны сумму контрибуций за Крым с рашки. Или кишка тонка считать? Проще с украинцами, которые ей зарплату платят, сражаться?
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Резолюции. декларации. разные степени обеспокоенности......Реальные санкции персональные на окружение Путлера, арест счетов, имущества, запрет въезда в Европу, США в том числе и родственничкам. Цену на нефть опустить долларов до 20...Что запоёт Ржавая бензоколонка и чиновники, олигархи путлеровские? Сами его "придушат".
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Реальные санкции персональные на окружение Путлера

о чем ты?) пепа с медведчука пыль сдувает, а амеры нам должны))




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Офшоренко и ОПГ не долго осталось. А амеры РЕАЛЬНО за Будапештский должны немеряно.Они сотни лярдов сэкономили когда Украина отказалась от ядерного. Резко сократили ПРО в Европе и свои базы, бабла немеряно. Не тупите гражданин.
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Офшоренко и ОПГ не долго осталось

инфа достоверная?
и кто же по твоему придет на его место?
гражданин
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Кого изберут. Не рашка чтоб назначать. А Офшоренко уже "делов натворил" со своей коррупционной ОПГ.
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кого изберут)
т. е. на самом деле ты прекрасно понимаешь что на сегодня кроме пепы есть только один вариант, это юв
смотрим как поменяется ОПГ при таком раскладе)
аваков там или идет на повышение
всё мо тоже
грицак там же
даже гройсман возможно на своём месте усидит, пока юлька себя канцлером не сделает по германскому сценарию
на этом все покрашення закончатся, единственное что поменяется это своих людей на нафтогаз посадит, а кобелёва оставит своим главным советником если шо)
даже прокуро тот же останется) потому что она с ним вместе сидела))
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С бабой Ю не всё так однозначно....ещё куча времени. Аваков если что сохранится, он уже давно с ней перговоры ведёт, а вот все остальные врядли.
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то что вариантов два пепа или юля ты согласен?)
имхо при таком раскладе только колоду перетусуют
а карты все те же останутся
.... а был бы Михо(( вот тогда бы точно что то поменялось
поэтому пепа его и выпер с молчаливого согласия остальных
есть перспективные политики и в украине, но они еще молоды и старая гвардия их к кормушке на пушечный выстрел не подпустят
псы. это я к тому что мои шансы например ( у тебя смотрю флаг американский) пожить в нормальном европейском государстве с каждым днём стремятся к нулю
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Михо это реально "Бульдозер" реформ. Будем думать, голосовать.
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за кого добрый гражданин?)
там ни одного кандидата нет, способного что то изменить, или на что то повлиять, в положительную сторону
вся надежда на "грантоедов", но наши американские партнеры почему то затихарились
и никого не продвигают, возможно пока
лично меня вот это на сегодня больше всего беспокоит
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а куле еще остаётся?)
будем терпеть, как всегда
татаромонголов 300 лет терпели, и ничего))
... разве шо у кацапов херня какая произойдёт, тогда терпеть будет легче))
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Там уже и без этого стремная ситуация для муйлуши...
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Политика Украины правильная - нужно постоянно держать ООН в напряжении по вопросам оккупации территорий террористическим государством.
Такая же была и политика Израиля, а теперь Израиль бомбит террористов где хочет и ему чихать на ООН. Надеюсь, что и мы дойдём до такой степени готовности, если не свернём с этого курса на какой-нибудь "новый курс".
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Саме так, скільки би ольгінскій Тхір тут не смердів. Слава Україні!
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Слава КПСС! Ти щось дуже сильно замаскувався.
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Письмо Олегу Сенцову от сэра Тома Стоппарда

Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 4581

Дорогой Олег!
Я сейчас ставлю в Нью-Йорке свою пьесу, где бизнесмен говорит журналистке: Тебя за эту статейку нужно в Сибирь сослать! Вольно ж английскому писателю жонглировать метафорами! Но пару дней назад я пришел домой и застал по телевизору фильм о Вашем процессе. И мне даже стыдно писать Вам отсюда - из спокойствия и сытости. Однако написать я непременно должен. Потому что увидел на экране человека, чья нравственность много выше нравственности системы, подвергшей его суду. Я не забуду, как Вы обращались к судьям, - дело не только в словах, а в вежливом достоинстве, которое Вы проявили, столкнувшись с механизмом циничной и мстительной системы. Для меня это не новый опыт, я помню события тридцати, сорока и пятидесятилетней давности. И пишу, чтобы выразить Вам свое глубокое уважение, - такая возможность для меня большая честь.
Том Стоппард

* * *

Dear Oleg,
I've been in New York rehearsing a play in which a businessman banishes a journalist from his good graces with the words "You wrote yourself into Siberia!". What an easy metaphor for an English writer! I came home a couple of days ago and caught up with the film about your trial. I am almost too embarrassed to write to you from my position of privilege. But I must write to you. Watching you on the screen I felt I was watching a man who had risen high above the moral level of the system which put him on trial. I won't forget the way you addressed the court, not just for the words you spoke but for the calm courtesy with which you faced the machinery of a cynical and vindictive system. This was not a new experience for me, I remember it form thirty, forty, fifty years ago. It is an honour for me to write to you, to offer my great respect.
Tom Stoppard
ОТСЮДА
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Победа коммунизма неизбежна! (С)
Згадалось. Чомусь.
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sit - украинцы работают, а Порошенко у них ворует....

Вот человек покаялся - покайтесь и вы... Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 3091
Відповідальність Росії за окупацію неминуча, - Порошенко про резолюцію ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 2398
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Ага запрацюе но токмо опосля Панамы и то ежели хлыснуть лохам по ушам томосом и поднять цену на газ еще раза в три Незабывая при этом лержать цену на автомобильный газ на четыре грн больше чем в Польше Надо бы с совладельцем и кентюшкой медведчуком ему посоветоватся Как ни как компаньен Надо наротэрдамить еще бабла перед исходом в Липецк
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтветственность России за оккупацию неизбежна, - Порошенко о резолюции ООН по Крыму
 
 
 
 
 
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