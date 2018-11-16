 Россия в течение пяти лет нарушает ракетный договор, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA об этом пишет The Washington Times.

"Теперь мяч на их половине поля. Мы же проговариваем следующие шаги, чтобы убедиться в отсутствии непонимания среди союзников, когда президент примет решение", – заявила Томпсон.

Также она пообещала, что США предоставит всем союзникам доказательства систематического нарушения Россией положений Договора.

"Мы напоминаем союзникам, что Россия в течение пяти лет нарушает Договор. Дело не в США и не в НАТО, это из-за нарушения Договора Россией", – заявила Томпсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ближайшее время не будут размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, - Болтон

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.