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Все про:кредит (2098) МВФ (2605) Гройсман (4430)

 Гройсман рассчитывает, что кредит от МВФ будет получен в декабре

Власти Украины планируют получить новый транш от Международного валютного фонда в декабре нынешнего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью Reuters.

"Да. Мы рассчитываем на транш в декабре", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019. И пообещал, что не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение цены на газ для населения, что является одним из главных условий донора.

Гройсман отметил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция "съедает" до 2% роста экономики Украины, - МВФ

Ранее получение нового транша до конца 2018 года спрогнозировал и директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета (МВФ) состоится позже в этом году, после имплементации (украинской стороной) предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019-й год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению", - отметил представитель МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF на сумму 17,25 млрд. долларов США, и был подписан соответствующий Меморандум. Украина уже освоила 8,7 млрд. долларов. Кредиты МВФ предоставляет под 1,5-2,5% годовых.

Первый транш Украина получила в марте 2015 года в размере 5 млрд. долларов, второй транш (1,7 млрд.) - в августе, третий (1 млрд.) - в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд.) - в апреле 2017 года.

В МВФ заявляют, что для получения очередного транша Украина должна начать реальную приватизацию, снять мораторий на продажу земли, создать Антикоррупционный суд и поднять цены на газ.

Источник: https://censor.net.ua/n3097222
 
 
 Топ комментарии
 
офшоры подготовлены, кагал ждет
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Ну не личные же деньги нести на выборы Кондитера.
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А антикоррупционный суд МВФ уже значит и не требует? Это гуд. Бо что-то создать двоечнику и его офшорному хозяину это нереально, а вот покращыты тарифы, то раз плюнуть
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А по моему МВФ отмывает деньги через Украину, они дают а хлопцы Гроси элитное жилье покупают за несколько лямов каждое... Точно отмывают))))))))))))
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Ну не личные же деньги нести на выборы Кондитера.
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На Риздво Петру Инкогнито надо съездить на Мальдивы, так что транш обязательно к декабрю
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Дурак думкой богатие !))
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Всі забугорні троляки ідуть в еротичну подорож. Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 3736 Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 9234
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А антикоррупционный суд МВФ уже значит и не требует? Это гуд. Бо что-то создать двоечнику и его офшорному хозяину это нереально, а вот покращыты тарифы, то раз плюнуть
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им нужны высокая цена а газ- чтобы америка могла впаривать свой, уже термиал хочет америка строить для сжиженного газа, который нам будет стоить 350 долл
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Прекратите. Штаты готовы были поставлять сжиженный газ с 2015 года, но это не входило в планы Хуйла, поэтому Лолита покупала газ, добытый трудолюбивыми словацкими буровиками на шельфах омывающих их страну морей. А сейчас, после того как лицензии на добычу украинского газа случайно выиграл директор рошеновского спортклуба, тем более Офшорник с гоп-компанией не захочет брать газ у своего прямого конкурента
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Сколько времени мы создавали Антикоррупционный суд, столько времени придётся подождать первого транша. Так что ни нынешний КМ, ни нынешний президент, ни нынешняя ВР транша не дождутся.
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Злой МФВ поднимает тарифы.
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Что Вовочка ручки чешутся подарок себе любимому на Новый Год забацать... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 5063
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У порося или косюка возьми . Или рюкзаками у авакова .
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Квадратная говорящая голова в предкушении дохода. БеПеПе потирают свои ни разу не кравшие рученята.
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Может не в тему. Жесть! В этой стране нет будущего, рабы. Пенсы за пайками, бойня... с таким стадом у нас и черт станет депутатом или гарантом.
https://korupciya.com/vidirali-odin-odnomu-z-ruk-v-merezhi-z-yavilosya-oburlive-video-de-pensioneri-shtovhalisya-za-produktovimi-paketami-vid-radikalnoyi-partiyi/
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І в черговий раз весь цей кредит піде на ось такі "будки"!!!
Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 7251
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Тварь конченная!!! Опять карманы набить хотите))))
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Після виборів воно з потрохом чкурнуть на ізгаїль прихопивши награбастане за роки війни, а борги залишаться безідейним та байдужим гоям-толерастам та їхнім онукам
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А с другой стороны какие удобные папередники достанутся будущей власти. Поэтому уже своими бигбордами обвешали всю страну
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Схоже, що так може статися. Але сподіваюся ні тюлька, ні риг бойко не переможуть бо доб'ють країну остаточно
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На Николавщине водитель на «евробляхах» решил не платить на АЗС за бак бензина и сбежал - его оштрафовали на ₴1190
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16.11.2018 05:49

На Николаевщине суд оштрафовал на 1190 гривен водителя автомобиля с иностранной регистрацией, который решил не платить за заправленный бензин и сбежал с автозаправки.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Березанского районного суда Николаевской области.

Водитель «Volkswagen Fox» с польской регистрацией приехал на автозаправку в Коблево утром. Там он попросил работника АЗС заправить полный бак бензином марки А-95, и тот залил топлива на 49 литров.

Оператор заправки на момент вышла из торгового зала АЗС в служебное помещение и водитель «Volkswagen» вслед за ней покинул здание, сел в автомобиль и начал выезжать из заправки. Спустя немного времени оператор увидела выезжающий автомобиль и начала его останавливать. Также на заправку вызвали полицию.

Позже водитель заключил с прокурором договор о признании виновности в попытке грабежа и в этом документе также стороны оговорили степень наказания - штраф в размере 70 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1190 гривен.

В итоге суд утвердил эту сделку, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление»), частью 2 статьи 186 («Грабеж») и назначил обусловленное наказание в виде штрафа
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Украина рассчитывает только на рюсскае Быдло Мавзолейного Хмыря,без РАБссии вонючки,и жЫзнь не Жизнь... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 778 Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 778
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Кредит МВФ получен будет для погашения предыдущего Кредита Юлии Тимошенко и Николая Азарова.Дятлы ВЫ ТУПЫЕ... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 397
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брехати як твій роботодавець то не треба.
юлькині кредити давно погашні.
а нинішні нароттердамили стільки , що всі папиреднікі разом взяті не дотягують.
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Спасибо, Вова! Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 727
"И пообещал, что не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение цены на газ для населения, что является одним из главных условий донора."
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Мировая цена на нефть падает скорее всего Дональд Трамп валит РАБссию по полному тарифу..., Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 8659 Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 8659
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Здесь вчера кто-то писал, что МВФ волнует коррупция в Украине. Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 2547

"Сейчас мы ожидаем действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019-й год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению"
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Тимошилла в прямом эфире телеканала Зик вас обдурила сказав что долги растут с 2014 года,оператор подошел к Тимошилле и АХНУЛ заснял тот листочек где напечатано то дерьмо...а должок растет с 2008 года когда Джулия была премьером Украины..Крыса КГБэшная ваши КрысЮЛЯ...Ютьюб вам в помощь...Бараны Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 456
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перестань оскорблять юляботов, им и так не легко Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 6103
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Инна Богословская раскрыла схемы по которым ЮЛЯ ОБУЛА УКРАИНУ причем 2 раза поймала...
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За это она и отсидела но не до конца срока
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Знайшов аффтаритет - Богословську. Інка, віддай каструлі шо вкрала!
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Вылезла шавка под выборы. При овоще была прямо закреплена за йулькой,теперь и соевые не брезгуют этой шкурой. Соратники,блеать.
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Почему в этой теме не видно Дугласов, Хасанов, Герхардов и Ксений?
Пошли покурить и выпить кофе с шоколадом?
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Да тут одного Senator S 01a656ec после лоботомии мозга достаточно
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Это личный шут Бутусова. Развлекает так его... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 8322
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Ксения ТП на СФ больше строчит, ей здесь не интересно.
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Україна "пішла в мінус" майже на $4 млрд у зовнішній торгівлі
За дев'ять місяців 2018 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило $3,5 млрд проти $1,1 млрд за аналогічний період минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.будкобудівники догоспідарювались.
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Алексей Кучеренко: Простое объяснение того,что сейчас происходит по всей стране с газом и без
Полностью провальная и бездарная тарифная политика на фоне подмены системных изменений пустыми псевдорыночными лозунгами
Представьте себе - старый дырявый водопровод, в котором резко подняли давление. Естественно - где-то начинает рвать. Трубы магистральные, задвижки, запорная арматура, трубы в домах, краны и тд.
И все молятся - только бы рвануло не у меня!
Нефтегаз вместе с умным Гройсманом новой ценой на газ резко подняли «давление» по всей цепочке - Нефтегаз-облгазы-ТКЭ-муниципалитеты-население.
Вот и начинает «рвать» в слабых местах.
Там где люди потребляют газ непосредственно на котле все проще и банальнее: нет денег и нет субсидии - отключаешься, мёрзнешь или палишь дрова. И молишься. Грустно, одним словом.
Сложнее с ТКЭ. По всей цепочке полный бардак, огромные долги, непонятные отношения и полная коллективная безответственность.
Сейчас происходит поиск «слабого звена».
Где-то им объявляют горгаз ( Кривой Рог), где-то ТКЭ (Киев), где-то Мэра (Смела) или «коммерсов».
Под шумок все норовят обхитрить ( это мягко) друг-друга, срубить деньжат на проблемах и перевести стрелки друг на друга. Короче - классика жанра с пауками в банке.
И абсолютно никто в стране не берет на себя ответственность прямо сказать - что делать с долгами, старыми, нынешними и будущими?!
Кто, что и когда у кого-то будет забирать за долги?!
ТЭЦ, ТКЭ, облгазы, котельные, залоговое имущество и тд - это все для большинства народа абстракция и кто будет их собственником народ не очень то и волнует.
А вот кто первым скажет, интересно - когда у народа будут забирать имущество и жилье за долги?!
И куда тогда ему деваться?!
И что делать с этим жильем, кто в нем будет жить?!
А если нет - кто тогда будет гасить эти долги?!
И что он, народ, тогда будет делать в ответ?!
Наши заокеанские и европейские партнеры знают, но хотят, чтобы это озвучил Петр.
Петр тоже знает, но хочет, чтобы это озвучил Владимир.
Владимир хотел бы разделить эту участь с депутатами, но тем избираться скоро.
Все вместе с радостью бы предоставили это право мэрам, но тем жить в этих городах.
Порвут их за это.
Но вот беда то в одном.
Если ничего не забирать, то и проблема долгов будет вечной. И никакой даже видимой реформы не будет. И никаких инвестиций и никакой модернизации.
Складывается впечатление, что выхода нет.
Это не так!
Основная причина - полностью провальная и бездарная тарифная политика на фоне фактической подмены системных изменений пустыми псевдорыночными лозунгами и красивыми презентациями.
http://ua24ua.net/aleksey-kucherenko-prostoe-obyasnenie-togo-chto-seychas-proishodit-po-vsey-strane-s-gazom/
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Скоро після потужних рехВОРм і перемог то І ПУТІНУ НЕ ТРЕБА Буде нападать. Бо ні на шо буде.будкобудівники самі впораються.
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РАБссиянцы обосранцы должны Путлеру по ЖКХ 512 миллиардов РЖУблей и долг растет из расчеиа 20 % от этой суммы в год...,такая же хотя и в Украине,правда должок..меньше... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 1852Ждите повышения пенсий и зарплат... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 1852Долги будут выбивать КОЛЛЕКТОРЫ...с бейсбольными битами...
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Король Голландии Виллем-Александр ЯСНО сказал : социальных государств больше не СУШЕСТВУЕТ,сами за себя беспокойтесь и за свое будущее...САМИ... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 4291Социализм и коммунизм ЗАКОНЧИИСЬ,с чем вас и поздравляю... Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 5691
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снять мараторий на продажу земли? тут надо быть бдительным
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Китайцы покупают землю в США без всяких проблем,добрались уже до Чувашский земель РАБссии...,Написано Частная собсвинность,вход заплисён..!!! Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 3047 Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 3047
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Раздерибанить под Новый Год миллиард. Чем не праздник для соевых?
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Хава Нагила ...Хава Нагила... Хава Нагила ...Хава Нагила ...
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...КАЗЛИ ...ЗДОХНІТЬ ..."ІНВЕСТОРИ" чекають на українську ЗЕМЛЮ...
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любить цензорівська зграя заюльків такі теми
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до Нового Года не дадут , Мальдивы в это время не резиновые Гройсман розраховує, що кредит від МВФ буде отримано в грудні - Цензор.НЕТ 6154
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У МВФ заявляють, що для отримання чергового траншу Україна має почати реальну приватизацію, зняти мораторій на продаж землі, створити Антикорупційний суд і підняти ціни на газ


брехня.













Ми розраховуємо на транш у грудні", - сказав прем'єр-міністр.
Він додав, що кредит від МВФ буде отримано, коли влада остаточно затвердить бюджет-2019

мораторій не знятий, а транш буде.
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Пусть Гройсман берёт этот кредит под своё имущество и всех своих родственников.
Под гарантию исторической родины.
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Представляю себе, как наша "ылита" уже истосковалась по траншу, без него ведь и рождество - не рождество, ничего прикупить невозможно, да и выборы на носу.
В общем им транш от Санта Клауса МВФ сейчас будет очень кстати.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГройсман рассчитывает, что кредит от МВФ будет получен в декабре
 
 
 
 
 
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