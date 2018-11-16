 Гройсман рассчитывает, что кредит от МВФ будет получен в декабре

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью Reuters.
"Да. Мы рассчитываем на транш в декабре", - сказал премьер-министр.
Он добавил, что кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019. И пообещал, что не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение цены на газ для населения, что является одним из главных условий донора.
Гройсман отметил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить реформ.
Ранее получение нового транша до конца 2018 года спрогнозировал и директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета (МВФ) состоится позже в этом году, после имплементации (украинской стороной) предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019-й год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению", - отметил представитель МВФ.
Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF на сумму 17,25 млрд. долларов США, и был подписан соответствующий Меморандум. Украина уже освоила 8,7 млрд. долларов. Кредиты МВФ предоставляет под 1,5-2,5% годовых.
Первый транш Украина получила в марте 2015 года в размере 5 млрд. долларов, второй транш (1,7 млрд.) - в августе, третий (1 млрд.) - в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд.) - в апреле 2017 года.
В МВФ заявляют, что для получения очередного транша Украина должна начать реальную приватизацию, снять мораторий на продажу земли, создать Антикоррупционный суд и поднять цены на газ.
https://korupciya.com/vidirali-odin-odnomu-z-ruk-v-merezhi-z-yavilosya-oburlive-video-de-pensioneri-shtovhalisya-za-produktovimi-paketami-vid-radikalnoyi-partiyi/
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16.11.2018 05:49
На Николаевщине суд оштрафовал на 1190 гривен водителя автомобиля с иностранной регистрацией, который решил не платить за заправленный бензин и сбежал с автозаправки.
Об этом свидетельствует соответствующий приговор Березанского районного суда Николаевской области.
Водитель «Volkswagen Fox» с польской регистрацией приехал на автозаправку в Коблево утром. Там он попросил работника АЗС заправить полный бак бензином марки А-95, и тот залил топлива на 49 литров.
Оператор заправки на момент вышла из торгового зала АЗС в служебное помещение и водитель «Volkswagen» вслед за ней покинул здание, сел в автомобиль и начал выезжать из заправки. Спустя немного времени оператор увидела выезжающий автомобиль и начала его останавливать. Также на заправку вызвали полицию.
Позже водитель заключил с прокурором договор о признании виновности в попытке грабежа и в этом документе также стороны оговорили степень наказания - штраф в размере 70 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1190 гривен.
В итоге суд утвердил эту сделку, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление»), частью 2 статьи 186 («Грабеж») и назначил обусловленное наказание в виде штрафа
юлькині кредити давно погашні.
а нинішні нароттердамили стільки , що всі папиреднікі разом взяті не дотягують.
"И пообещал, что не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение цены на газ для населения, что является одним из главных условий донора."
"Сейчас мы ожидаем действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019-й год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению"
Пошли покурить и выпить кофе с шоколадом?
За дев'ять місяців 2018 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило $3,5 млрд проти $1,1 млрд за аналогічний період минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.будкобудівники догоспідарювались.
Полностью провальная и бездарная тарифная политика на фоне подмены системных изменений пустыми псевдорыночными лозунгами
Представьте себе - старый дырявый водопровод, в котором резко подняли давление. Естественно - где-то начинает рвать. Трубы магистральные, задвижки, запорная арматура, трубы в домах, краны и тд.
И все молятся - только бы рвануло не у меня!
Нефтегаз вместе с умным Гройсманом новой ценой на газ резко подняли «давление» по всей цепочке - Нефтегаз-облгазы-ТКЭ-муниципалитеты-население.
Вот и начинает «рвать» в слабых местах.
Там где люди потребляют газ непосредственно на котле все проще и банальнее: нет денег и нет субсидии - отключаешься, мёрзнешь или палишь дрова. И молишься. Грустно, одним словом.
Сложнее с ТКЭ. По всей цепочке полный бардак, огромные долги, непонятные отношения и полная коллективная безответственность.
Сейчас происходит поиск «слабого звена».
Где-то им объявляют горгаз ( Кривой Рог), где-то ТКЭ (Киев), где-то Мэра (Смела) или «коммерсов».
Под шумок все норовят обхитрить ( это мягко) друг-друга, срубить деньжат на проблемах и перевести стрелки друг на друга. Короче - классика жанра с пауками в банке.
И абсолютно никто в стране не берет на себя ответственность прямо сказать - что делать с долгами, старыми, нынешними и будущими?!
Кто, что и когда у кого-то будет забирать за долги?!
ТЭЦ, ТКЭ, облгазы, котельные, залоговое имущество и тд - это все для большинства народа абстракция и кто будет их собственником народ не очень то и волнует.
А вот кто первым скажет, интересно - когда у народа будут забирать имущество и жилье за долги?!
И куда тогда ему деваться?!
И что делать с этим жильем, кто в нем будет жить?!
А если нет - кто тогда будет гасить эти долги?!
И что он, народ, тогда будет делать в ответ?!
Наши заокеанские и европейские партнеры знают, но хотят, чтобы это озвучил Петр.
Петр тоже знает, но хочет, чтобы это озвучил Владимир.
Владимир хотел бы разделить эту участь с депутатами, но тем избираться скоро.
Все вместе с радостью бы предоставили это право мэрам, но тем жить в этих городах.
Порвут их за это.
Но вот беда то в одном.
Если ничего не забирать, то и проблема долгов будет вечной. И никакой даже видимой реформы не будет. И никаких инвестиций и никакой модернизации.
Складывается впечатление, что выхода нет.
Это не так!
Основная причина - полностью провальная и бездарная тарифная политика на фоне фактической подмены системных изменений пустыми псевдорыночными лозунгами и красивыми презентациями.
http://ua24ua.net/aleksey-kucherenko-prostoe-obyasnenie-togo-chto-seychas-proishodit-po-vsey-strane-s-gazom/
брехня.
Ми розраховуємо на транш у грудні", - сказав прем'єр-міністр.
Він додав, що кредит від МВФ буде отримано, коли влада остаточно затвердить бюджет-2019
мораторій не знятий, а транш буде.
Под гарантию исторической родины.
В общем им транш от
Санта КлаусаМВФ сейчас будет очень кстати.